‫تألق سيارا في عرض أحدث التوجهات الغذائية بمعرض جلفود 2019 وحصولها على شهادة حلال من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن مجموعة المنتجات الطبيعية 100% بقطعيات مثالية

حصلت مجموعة منتجات سيارا الطبيعية بالكامل والمُنتجة خصيصًا لسوق الشرق الأوسط، على شهادة “حلال” التي تمنحها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال حفل توزيع الجوائز الذي حضره عدد من مسؤولي الدولة، وذلك فضلاً عن اختيارها كإحدى الشركات المبتكرة في المعرض ووصولها إلى نهائيات جائزة جلفود للابتكار.

ساو باولو، 25من فبراير 2019 /PRNewswire/ — شركة سيارا أيلمنتوس، (Seara Alimentos) هي شركة أغذية برازيلية شاركت بمعرض جلفود 2019 الذي أُقيم في الفترة من 17 إلى 21 من فبراير وهو أكبر معرض سنوي للغذاء في العالم، وقد لفتت مجموعة منتجات سيارا الطبيعية بالكامل الأنظار إليها بصورة ملحوظة خلال المعرض منذ أول أيامه. وقد اختيرت مجموعة منتجات سيارا للمنافسة على المركز الأول لجائزة منتج اللحوم أو الدواجن الأكثر ابتكارًا عن المنتجات الأكثر ابتكارًا المعروضة خلال المعرض، كما نالت مجموعة منتجاتها شهادة “حلال” خلال حفل توزيع الجوائز بجناح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة الرسمية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المنوطة بتحديد مواصفات الجودة ووضع مقاييس التميز.

تفي مجموعة منتجات سيارا الطبيعية بالكامل، والتي يتم إنتاجها خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط، بالمتطلبات المُحددة في إطار الشريعة الإسلامية بوجه خاص وتوفر أربعة أجزاء مختلفة من الدواجن في السوق العربية: صدور الدجاج وشرائح الصدور والدبابيس والأفخاذ. كما أن منتجات الشركة مُعتمدة دوليًا من قبل خدمات الجودة العالمية “WQS” وتلتزم التزامًا كاملاً بمواصفات الجودة الدولية وتحمل شهادة صحة الحيوان، ما يؤكد على أن إنتاجها من الدجاج لا يتم حقنه بأية مضادات حيوية أو هرمونات في أية مرحلة من مراحل الإنتاج. إضافة إلى ذلك فإن جميع الأعلاف الحيوانية المستخدمة خلال عملية تربية الدواجن مأخوذة من مصادر نباتية بنسبة 100%.

وقد صرح ماركوس دي لورنزو، مدير التسويق والأعمال الجديدة في سيارا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: “تدل المسائل المتعلقة بالغذاء والمناقشات التي دارت خلال المعرض على أن ابتكاراتنا تتماشى تمامًا مع التوجهات الحديثة في هذا المجال، وتدلل على أن السوق تتوجه صوب تزويد الزبائن بمنتجات أكثر صحة واستدامة مع خلوها من المضادات الحيوية. وأردف قائلاً: “إن سيارا هي أول شركة أغذية برازيلية تقدم هذا النوع من المنتجات في الشرق الأوسط وأول مجموعة منتجات برازيلية تنال شهادة الالتزام بالأطعمة الحلال من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. ويحمل كل منتج ضمن مجموعة منتجاتنا علامة “حلال” الوطنية الممنوحة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والتي تشهد على أن عمليات الإنتاج المُتبعة في شركتنا تلتزم التزامًا تامًا بقواعد واشتراطات الأغذية الحلال. كما نالت مجموعة منتجاتنا من الدجاج الكامل وأجزاء الدجاج شهادة المطابقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في عام 2018، فضلاً عن الشهادة التي نالتها خلال الحفل الذي حضره مسؤولو الهيئة. ونريد أن يعرف الجميع بأن شركتنا سوف تظل ملتزمة بالاستثمار في المنتجات المبتكرة عالية الجودة.”

وقد قامت نسخة هذا العام من المعرض بنشر التوقعات المستقبلية لصناعة الأغذية العالمية لعام 2019 ، وهو استقصاء عن السوق تولى إجراءه مركز دبي التجاري العالمي، حيث كشف أن أمورًا من بينها ما يتعلق بالصحة والرفاهية تمثل مفتاح الابتكار في جميع أرجاء المعمورة. وصرح مارك نابيي، مدير العمليات في مركز دبي التجاري العالمي والذي كان مسؤولاً عن تنظيم معرض جلفود 2019، قائلاً: “يحاول المستهلكون بشكل متزايد تناول طعام من مصادر طبيعية، وهو ما يعزز من الطلب على المنتجات العضوية الطبيعية الخالية من الهرمونات والتي تتميز بانخفاض محتواها من المواد المضافة والمواد الحافظة.

كما أكد مارك على نهج سيارا الناجح خلال هذه الفعالية. وأردف قائلاً: “أكدت سيارا خلال جلفود 2019 على التزامها وتركيزها المستمرين على الابتكار عندما تقدم منتجات أكثر صحة وأكثر اتجاهًا نحو الطبيعة. وتُظهر مجموعة منتجات سيارا الجديدة الطبيعية بالكامل نهج الشركة الرائد نحو الابتكار في مجال الأغذية في منطقتنا إذ تم تطوير تلك المنتجات خصيصًا لسوق الشرق الأوسط والتي تم طرحها في هذه السوق بالفعل.

وتقوم أكبر متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة بعرض مجموعة المنتجات الطبيعية بالكامل مدعومة بمجموعة متنوعة من مبادرات الاتصال والتسويق التي توضح العمليات الإعلامية الخارجية والرقمية وأنشطة نقاط البيع والباقات الترويجية والجهود الأخرى.

وفي البرازيل، يُطلق مسمى “Seara DaGranja” على مجموعة منتجات سيارا الطبيعية بالكامل والمتوافرة في السوق البرازيلية منذ عام 2015. وقد نالت هذه المجموعة منذ طرحها عددًا من الجوائز الهامة. وكانت أحدث تلك الجوائز في أكتوبر 2018 خلال معرض سيال باريس الدولي “SIAL Paris” للابتكارات الغذائية الذي أقيم في باريس. وفي أغسطس 2018، كانت الأطباق التي تم تحضيرها من Seara DaGranja واحدة من بين ثلاثة منتجات تم انتقاؤها ضمن فئة المنتجات الغذائية الأكثر ابتكارًا في عام 2018 من خلال جوائز FiInnovationAwards التي تمنحها FISA (هيئة مكونات الغذاء في أمريكا الجنوبية)، وهي تمثل أهم جائزة يتم منحها في أمريكا الجنوبية في قطاع المكونات والمنتجات والمكملات الغذائية.

نبذة عن سيارا

سيارا هي علامة تجارية برازيلية تمتاز بما يربو على 60 عامًا من الخبرة وتلتزم التزامًا تامًا بتوفير منتجات عالية الجودة وتقدم محفظة كبيرة ومتنوعة من المنتجات في قطاع اللحوم والدواجن الطبيعية (المجمدة والطازجة)، فضلاً عن الحلول الغذائية المُحضَّرة والمُصنَّعة. وتشكل Seara Alimentos جزءًا من شركة JBS وهي أكبر منتج للدواجن واللحوم الحمراء في العالم. وتتمتع سيارا بالحضور في أكثر من 150 دولة (منها الصين وانجلترا والكويت وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة)، كما أنها حائزة على شهادات دولية لتميز إنتاجها، ومن بين تلك الشهادات شهادة BRC (اتحاد التجزئة البريطاني) وشهادة SWA (شهادة مساءلة الموردين عن مكان العمل) وشهادة Global GAP (الشهادة العالمية للسلسلة الزراعية) وشهادة الصحة والسلامة المهنية ISO 14001 الممنوحة وفق القانون السويسري وشهادة “حلال” وشهادة المطابقة (التي يتم منحها وفق علامة حلال الوطنية من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس) وذلك من بين شهادات أخرى.

https://twitter.com/esmaGOV/status/1098078220396695553

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/825932/Seara_Gulfood_2019.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/825933/Seara_Marcos_Delorenzo.jpg