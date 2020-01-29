‫”بيك” تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها لأستاذة الفنون الأفارقة

29 من يناير 2020 /PRNewswire/ — جوهانسبرج، جنوب أفريقيا والدار البيضاء، المغرب،

“أعلنت “بيك”(BIC) الشركة الرائدة عالميًا في صنع الأدوات المكتبية ، الولاعات، و ماكينات الحلاقة ، أن اللوحة المرسومة لنصف رجل ونصف أسد للفنان فاتاو أبودو، بعنوان “الأسد الأسود”، هي القطعة الفنية الفائزة بجائزة مسابقة “بيك آرت ماستر أفريقيا 2019” وقد استغرق استكمال تلك القطعة الفنية الأصلية 250 ساعة، إذ رُسِمت بأقلام الحبر الأسود طراز بيك كريستال “BIC Cristal®” ذات الرؤوس متوسطة الحجم.

نُظِّمت مسابقة بيك لأساتذة الفنون الأفارقة للمرة الأولى في جنوب أفريقيا خلال 2017. ثم اتسع نطاقها إثر نجاحها لتشمل قارة أفريقيا بأكملها عام 2019. وقد وقع الاختيار على القطعة الإبداعية الفائزة من بين 5242 قطعة فنية قدمها أكثر من 2400 فنان من 47 دولة أفريقية على الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة، وهو BICArtMaster.com. كما وقع اختيار لجنة من الخبراء على لوحة “الأسد الأسود” بسبب ما تتسم به من إبداع وأصالة. ومن المقرر إدراج هذه اللوحة ضمن “مجموعة مقتنيات بيك”؛ وهي المجموعة الفنية الرسمية للشركة. وقد فاز الفنان أبودو، مبدع اللوحة، بجائزة قيمتها 1000 دولار أمريكي، كما خُصِّص له معرض لعرض أعماله الفنية. وفضلاً عن أبودو، فاز الفنان كانسيمي برايان بالمسابقة بناءًا على اختيار الجماهير التي صوتت عبر الإنترنت للوحته “الحياة” التي تُظهر التعريف الحقيقي للسعادة التي يشرق بها وجه فتاة صغيرة. وقد تلقى برايان مبلغ 500 دولار أمريكي ومجموعة أدوات فنون الرسم من “بيك”.

إلى ذلك، صرح بيتر فان دن برويك، مدير عام الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معلقًا على نجاح المسابقة قائلاً: “لا شك أن أفريقيا زاخرة بالإلهام والمواهب والإبداع. وقد نالت القطع الفنية التي قدمها المتسابقون إعجابنا البالغ، كما أعجبتنا الأعمال الفنية الرائعة التي أبدعها هؤلاء الفنانون مستخدمين في ذلك أقلام الحبر “بيك” فحسب. ولشركة “بيك” تاريخ فني راسخ وحافل، لذا نفخر بإنشاء منصة تساعدنا في التعرف على المواهب الفنية الأفريقية وإلقاء الضوء عليها لإبرازها. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الفنانين الموهوبين الذين شاركوا في مسابقة “بيك آرت ماستر أفريقيا 2019 ولجميع المعجبين بفنونهم ممن صوتوا للأعمال الفنية التي لاقت استحسانهم.”

يمتد الرابط بين بيك والفنون لفترة تربو على 60 عامًا. وتحتفي هذه العلامة التجارية بصفة منتظمة بالإبداع والأصالة من جانب الفنانين الذين يعثرون على قدر هائل من الإلهام لدى إخراجهم تلك الروائع باستخدام أدوات القرطاسية والقداحات وماكينات الحلاقة التي تنتجها شركة بيك. وفي عام 2018، استضافت بيك المعرض الأول من نوعه لعرض 150 قطعة فنية أبدعها 80 فنانًا من جميع أنحاء العالم. بدأ اقتناء مجموعة مقتنيات “بيك” في أواخر تسعينات القرن الماضي خلال معرض أُقيم في إيطاليا خصيصًا ليروي قصة حياة مارسيل بيك. وتتألف تلك المجموعة حاليًا مما يربو على 150 قطعة فنية أبدعها فنانون معروفين على مستوى العالم أو فنانين صاعدين. إضافة إلى ذلك، لدى بيك عدد من اتفاقيات مشاركة وتعاون وطيدة مع معاهد فنية في جميع أنحاء العالم ويتم عرض منتجاتها في عدد من المتاحف الشهيرة على مستوى العالم.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح موقع الشركة الإلكتروني باستخدام الرابط: www.bicworld.com.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1081385/BIC_Art_Master_ Africa_Peoples_Choice_2019.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1081386/BIC_Art_Master_ Africa_Winner_2019.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1081387/BIC_Art_Master_ Africa_2019_Submissions

مسؤول الاتصالات الإقليمي : جو آن كارما، هاتف: 6716–250–52 –00971، بريد إلكتروني:Joann.kharma@ bicworld.com

مسؤول الشركة للاتصالات الإعلامية: روبرت ميللر هاتف رقم: 248 –783 –203–001، بريد إلكتروني: Robert.Miller@bicworld.com