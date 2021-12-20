‫بيريليه تشارك “جوائز غلوب سوكر” المرموقة في دبي

بيين، سويسرا، 20 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — تتشرف دار بيريليه السويسرية لصناعة الساعات أن تعلن أنها أصبحت الشريك الرسمي للساعات في “جوائز جلوب سوكر” المرموقة التي ستقام في دبي (الإمارات العربية المتحدة) في 27 ديسمبر 2021.

وتُعد شركة بيريليه – التي أسسها صانع الساعات الرئيسي أبراهام لويس بيريليه في عام 1777 – مرادفًا للحركات ذات التعبئة الأوتوماتيكية، بسبب تراثها المثير للإعجاب في صناعة الساعات والذي يمتد لأكثر من 240 عامًا من التاريخ، وتشتهر منذ تأسيسها في جميع أنحاء العالم بساعاتها المزودة بعقارب”متحركة” في العديد منها تصميماتها.

وتفخر العلامة التجارية بأنها جزء من نسخة 2021 من جوائز غلوب سوكر، التي تحتفل برموز كرة القدم وإعادة فتح الأنشطة في جميع أنحاء العالم في السنة الثانية من الوباء.

ويتم تنظيم هذه الجائزة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وستستقبل كبار الشخصيات والمرشحين والمشاهير. وسيشاركون، بعد حضورهم مؤتمر دبي الرياضي الدولي، في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر في الموقع المذهل لمعرض إكسبو 2020، داخل قبة الوصل، وهي تحفة معمارية مذهلة.

وبما أن كرة القدم تُعد رياضة الشعوب، فقد تم اختيار، للسنة الثانية على التوالي، المرشحين النهائيين المتنافسين في 12 فئة من قبل المشجعين من جميع أنحاء العالم الذين صوتوا للاعبيهم، وأنديتهم ومدربيهم المفُضلين خلال موسم 2020-2021. ويأتي بين المرشحين بعض الأسماء المشهورة عالميًا مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وغيرهم.

ويُعد الالتزام اليومي والتفاني المستمر في التحسين من أجل تقديم مشهد أكثر إثارة وإثارة للمعجبين من بين القيم التي تجعل كرة القدم واحدة من أفضل الرياضات المحبوبة في العالم. وتشارك بيريليت هذه القيم نفسها وتسعى جاهدة من أجل إنشاء ساعات موثوقة للغاية تزخر بأسلوب معاصر وغير تقليدي من أجل تلبية طلب عشاق الساعات بحثًا عن أدوات زمنية حصرية.

وسوف تسعد بيريليت بمنح النجوم الحائزة على الجائزة ساعات ميكانيكية من مجموعتها الرائدة “Turbine Evo“. وتُعد المروحة ذات 12 شفرة على العقرب هي الميزة الأكثر تميزًا وروعة في موديلات Turbine التي تدور بسرعة لا تصدق في أقل حركة من المعصم وتكشف عن عقرب فرعي مزين عندما تدور. وقد تم تجهيز هذه المجموعة بنسبة 100% في الدار وتم تصنيعها باستخدام العيار الآلي P-331-MH، الذي حاز على شهادة المعهد الرسمي السويسري لاختبار الكرونومتر المرموقة، وهي شهادة عالية الدقة في ضبط الوقت، والتي نالها بعد أن خضع لسلسلة من الاختبارات.