‫بيتهارب تقدم تقنية جديدة للبحث في العملات المشفرة

أوتاوا، أونتاريو، 23 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — منصتا البحث في العملات المشفرة لاير ماينر وهارب ماينر، وهما منصتا بحث في العملات المشفرة أطلقتهما مؤخرا شركة بيتهارب www.bitharp.com، (مجموعة بيتهارب المحدودة) تصبحان بسرعة منصتين محولتين لقوانين اللعبة في سوق العملات المشفرة العالمي. وخلال فترة حياتهما القصيرة أثبتت هاتان المنصتان أنهما تنطويان على وعد تثوير هذه الصناعة بتقديمهما عائدا فائق السرعة على الاستثمار للمستكشفين المخضرمين والمبتدئين الساعين إلى تجربة حظهم في استكشاف العملات المشفرة.

يمكن أن تعزى قدرة لاير ماينر وهارب ماينر على تحقيق عائد سريع على الاستثمار إلى ارتفاع معدلات التجزئة للمنصتين. قد يشار إلى مصطلح معدل التجزئة إلى السرعة التي تعمل بها آلة بحث معينة. يزيد معدل التجزئة الأعلى من فرصة وجود منجم للعثور على الكتلة التالية والحصول على المكافأة. وما يجعل الأمور أفضل بالنسبة لمستكشفي العملات، يتمتع كل من لاير مينر وهارب ماينر باستهلاك منخفض للطاقة بدرجة كبيرة تبلغ 600 واط و 2400 واط على التوالي.

طاقات معدلات التجزئة للاينر ماينر وهارب ماينر هي كالتالي:

لاير ماينر: 355 تي أتش/أس للبيتكوين، 55 جي أتش/أس للايتكوين، 14 جي أتش/أس للإثيريوم و9 تي أتش/أس لداش

هارب ماينر: 2000 تي أتش/أس للبيتكوين، 300 جي أتش/أس للايتكوين، 75 جي أتش/أس للإيثيريوم و50 تي أتش/أس لداش،

على الرغم من أن صناعة استكشاف العملات المشفرة قد شهدت تطورات هائلة في السنوات الأخيرة، فإن الغالبية العظمى من المنتجات والخدمات مناسبة فقط لخبراء الاستكشاف ذوي المعرفة والخبرة العالية. تعد بيتهارب واحدة من أوائل الأسماء في الصناعة التي تسلك المسار الأقل استعمالا في الصناعة، وتقوم بإنشاء منصات استكشاف يمكن استخدامها من قبل الأفراد ذوي المعرفة والخبرة الصفرية.

وقال دانييل كوكس، المدير الهندسي من بيتهارب: “نعتقد اعتقادا راسخا أن فوائد استكشاف العملات المشفرة يجب أن تكون متاحة للجميع. وقد ألهمنا هذا الاعتقاد لإنشاء منتجين تم تكوينهما مسبقًا يمكن لأي شخص البدء في استخدامهما بعد وصلهما فقط.

للعثور على معلومات أخرى عن لاير ماينر وهارب ماينر، يرجى زيارة https://www.bitharp.com/

حول بيتهارب

بيتهارب هي شركة مصنعة للعملات المشفرة مقرها في نيوزيلندا لأحدث منصات استكشاف العملات المشفرة أداءً ومرونةً والتي تم تصميمها بهدف جعل استكشاف العملات المشفرة أسهل وأكثر ربحية للمستثمرين.