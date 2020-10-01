‫بيتزا هت العالمية تحتفل ببيتزا Pan® الأصلية المميزة

تحتفل العلامة التجارية بالذكرى السنوية الـ 40 ببيتزا بان (Pan) من خلال إعلان شهر أكتوبر بشهر البيتزا العالمي ورفع شريحة لتحميصها في أكثر من 50 دولة

بلانو، تكساس، 1 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — قدمت فترة الثمانينيات العديد من الرموز، ولكن لم يكن هناك ما يُنسى أو أكثر مرحًا من بيتزا بان (Pan Pizza) المستوحاة من بيتزا هت (Pizza Hut) غير المكررة. غيّر عنصر قائمة الطعام إلى الأبد تجربة تناول البيتزا، وفي سن الأربعين، استمر في تجاوز التوقعات باعتباره البيتزا الأكثر إرضاءً والأكثر متعة على الإطلاق. وتكريماً للأيقونة، تستضيف بيتزا هت احتفالاً في 55 من أسواقها العالمية، معلنةً شهر أكتوبر بشهر البيتزا العالمي (October Global Pizza Month) وتقدم عروض خاصة للمعجبين حول العالم.

سوف يسلط الاحتفال الضوء على تطور الطبق الشهير، بالإضافة إلى قصة العلامة التجارية “الآن يتم تقديمه” (“now that’s delivering”)، والتي تتحدث عن مدى وصولها العالمي وإمكانية الوصول إليها والالتزام بتسهيل حصول الجميع على ما يريدون. كما تفي الحملة الرقمية الأولى بتحقيق الوعد بأن بان بيتزا (Pan Pizza) هي أقصى درجات الرضا وأن بيتزا هت إنترناشونال تقدم أفضل تجربة مرضية في أي مكان وفي أي وقت.

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صرح فيبول تشاولا، رئيس بيتزا هت انترناشونال: “لا أحد يحب البيتزا أكثر منا. وحتى يومنا هذا، لا يوجد شيء أكثر إرضاءًا أو أكثر توحيدًا من تلك اللقمة الأولى اللذيذة. عشقنا للبيتزا يسري في دمنا من أجل إسعاد كل من يمكننا الوصول إليها. كما أننا نفكر باستمرار في الوجبة الثانية، من خلال تقديم عناصر قائمة طعام أكبر وأفضل وأكثر إبداعًا تجمع العالم معًا، من خلال طبق واحد في كل مرة”.

منذ عام 1958، بدأت بيتزا هت في صنع فطائرها من أجود المكونات، دون المساومة على الذوق أو الاختصارات. واليوم، وإدراكًا لرغبة المستهلكين في المزيد من تجربة تناول الطعام الخاصة بهم، تقدم بيتزا هت طرقًا جديدة لتكون مبدعًا من خلال التكيف مع الثقافة والحفاظ على الأصالة والمساهمة في الصالح العام.

كما صرحت آنا ماريا رودريغيز، كبيرة مسؤولي الابتكار والجودة الغذائية في بيتزا هت إنترناشونال: “لم تفقد بيتزا هت أبدًا شغفها أو مذاقها لما ألهم بيتزا بان الأصلية في عام 1980. ونحن دائمًا نضع طعامنا وعملائنا على قمة أولوياتنا. فمنذ ظهور عنصر القائمة الأكثر كلاسيكية لدينا منذ 40 عامًا، مازلنا نتطلع إلى المستقبل والحفاظ على حيوتنا وشغفنا إلى الأبد، وننظم الأفكار من جميع أنحاء العالم لمواصلة تقديم كل فطيرة بان (Pan)”.

تقدم بيتزا هت في كل ذكرى سنوية لبيتزا بان (Pan) عروض وهدايا للمعجبين العالميين، وعروض خاصة وغيرهم المزيد.

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نبذة عن Pizza Hut ®

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