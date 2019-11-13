‫بورصة الكويت تعتمد منصة ZagTrader لصناع السوق و توفير السيولة

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بورصة الكويت تعتمد منصة ZagTrader لصناع السوق و توفير السيولةNovember 13, 2019
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 نوفمبر 2019 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ZagTrader اليوم وبصفة رسمية، عن اعتمادها من قبل بورصة الكويت كأول منصة متوافقة بالكامل مع أنظمة وسياسات وإجراءات السوق ، و الجدير بالذكر أن ZagTrader شركة تقنية متخصصة في تقديم البرامج والحلول المخصصة للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال.
و كانت بورصة الكويت قد ناقشت في السنوات السابقة اهمية صناع السوق في تحسين السيولة للاسهم المدرجة في البورصة، و عليه قامت ZagTrader بالعمل مع عن كثب مع البورصة و الشركات العاملة في تداول الاسهم لتوفير نظام متكامل و حديث لتمكين تلك الشركات من تقديم هذا النوع من الخدمات في السوق.. وقد تواصلت العديد من الشركات المعتمدة و كذلك الشركات التي تعمل على الحصول على ترخيص صانع السوق مع ZagTrader مرشحين إياها للتعجيل باعتماد العمل من خلال منصتها .
تمثل منصة صناعة السوق وتوفير السيولة التي تقدمها ZagTrader جزء من برنامج متكامل يشمل ادارة التدوال و ادارة المخاطر المرتبطة بأسواق المال.
و حيث ان صناعة السوق و توفير السيولة ينطويان على العديد من الانكشافات و المخاطر، وفرت منصة ZagTrader آلية اوتوماتيكية لمراقبة و تقليل نسبة المخاطر من خلال سرعة تنقيذ الاوامر و البرمجيات التي تمكن الشركات من الالتزام مع تشريعات البورصة، و مع اللوائح الداخلية و ضوابط المخاطر و التركيز على تطوير الاعمال و الربحية.
نبذة عن ZagTrader:
تأسست الشركة في دبي منذ عام 2009 مدعومة بخبرات من المبرمجين و كوادر الصيانة و الدعم الفني و شراكات استراتيجية على مستوى العالم. تخصصت الشركة في تقنية المعلومات و تحديدا للقطاع المصرفي و قطاع خدمات اسواق المال حيث توفر منصة متكاملة لادارة التداولات و المخاطر حائزة على جوائز عالمية.
لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: www.zagtrader.com
كما يسرنا استقبال استفساراتكم على البريد الالكتروني: sales@zagtrader.com و على هاتف 7473-434-4-971+