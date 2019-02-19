‫بواسطة مشروع نفق الفجيرة – مومباي البحري – شركة مكتب المستشار الوطني المحدودة تقدم مقترحًا بربط الهند والصين وباكستان بالإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 من فبراير 2019/PRNewswire/ —

أعلنت شركة مكتب المستشار الوطني المحدودة، بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار لعام 2019، عن آخر مشروعاتها المستشرفة للمستقبل –مشروع نفق الفجيرة- مومباي البحري .

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صرح المستشار / عبد الله الشحي (المدير التنفيذي لشركة مكتب المستشار الوطني المحدودة) قائلاً: “الغرض من المشروع (الذي ما يزال في مرحلة الفكرة ) هو ربط دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى لأول مرة بالهند عن طريق نفق بحري وخط سكك حديدية فائق السرعة بهدف تحسين العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.”

كما اقتبس المستشارعبد الله قول المهاتما غاندي الذي قال ذات مرة: “بإمكانك أن تهز العالم ولكن بطريقة لطيفة.” ومن المؤكد أن هذا المشروع الطموح سوف يُحدث نقلة نوعية في أسلوب التنقل بين القارات.

ومن المتوقع أن تشمل مزايا المشروع ما يلي:

نقل الركاب والسائحين والعمال بين الإمارات (ودول الخليج الأخرى) والهند تصدير النفط والغاز من ميناء الفجيرة إلى الهند عن طريق خط أنابيب وربما إلى الصين وباكستان استيراد المياه من نهر نرمادا، شمالي مومباي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (الجدير بالذكر أن نهر نرمادا يفيض خلال فترة الرياح الموسمية ؛ وقد يتم تصدير المياه الزائدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة). نقل البضائع والسلع بين كلتا الدولتين توفير الوقود للبواخر المارة بين الطوافات العائمة عن طريق محطة للتزود بوقود السفن

وقد يشمل التوسع المستقبلي مبادرة حزام واحد وطريق واحد التي تربط ممر باكستان-الصين الاقتصادي عند ميناء جودار بالإمارات العربية المتحدة (ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى) عن طريق ميناء الفجيرة لاستكمال طريق الحرير الصيني. وقد تشمل محطات قطار المستقبل الأخرى مدينة كراتشي الساحلية في باكستان ومدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان.

وقد تشمل الخطط المستقبلية الأخرى رصد مخصصات لإنشاء طريق داخل النفق العائم لتسهيل حركة المركبات والشاحنات فضلاً عن فندق عائم ومراكز تسوق ومحطات وقود في منتصف بحر العرب حيث يستطيع المسافرون الاستراحة والتسوق.

ومن الممكن ضبط سرعة القطارات لتكون في حدود 600 – 1000 كم/ساعة. حيث سيتم قطع المسافة التي تصل إلى 1826 كم بين مومباي والفجيرة في غضون ساعتين إلى أربع ساعات بينما يمكن قطع المسافة بين ميناء جودار في باكستان والفجيرة خلال ساعة واحدة.

وتقوم فكرة النفق على تقنية معروفة يتم تطبيقها على الكباري العائمة والأبنية الساحلية والأنفاق المغمورة.

وقد يتكون النفق البحري العائم من أنبوبين محدبين من الأسمنت المسلح بحيث يكونان غاطسين تحت سطح بحر العرب . ويتم تثبيت الأنابيب الغاطسة عن طريق تعليقهما بالطوافات العائمة فوق سطح البحر أو باستخدام أحزمة رأسية مثبتة في قاع البحر.

ومن الممكن تخصيص ممرات كافية بين الطوافات العائمة كي تسمح للسفن بالعبور من خلالها. وسوف يتم تثبيت الأنبوبين تحت البحر على عمق يكفي لتفادي حركة الملاحة البحرية و العوامل الجوية . وسوف يصمم النفق بحيث يمنع تسرب المياه إلى داخله ومقاومًا لمياه البحر المالحة كما يتحمل القوى الهيدروستاتيكية المؤثرة عليه.

وينتج عن إحداث تفريغ الهواء داخل النفق سرعة هائلة للقطارات نظرًا لتوافر أدنى حدود مقاومة الهواء.

ومن الممكن الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع المبتكر من خلال الروابط التالية:

https://www.youtube.com/watch?v=vFNIUVpqiH4

https://www.youtube.com/watch?v=nsZmfvVMBu0

المستشار/ عبدالله الشحي هو مؤسس مكتب المستشار الوطني المحدودة وهي شركة استشارية قائمة بمدينة مصدر في أبوظبي. والشركة مختصة في المشروعات الابتكارية والإبداعية. و هو مؤلف كتاب ” الربع العامر ” الذي يعرض أفكارًا خارجة عن المألوف و مشاريع إبتكارية في تقنيات تجميع المياه وتوفيرها للمساهمة في تحويل صحراء الربع الخالي إلى جنات و مروج خضراء . و هو مخترع للعديد من الابتكارات من بينها “تقنية ألما” المتعلقة بحصاد المياه خلال أربع ظروف مناخية فوق فوق مسطحات مائية وتقنية سحب جبال الجليد المرتبطة بمشروع جبل جليد الإمارات – Http://www.Icebergs.World .

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المصدر: مكتب المستشار الوطني المحدودة