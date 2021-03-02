‫بوابة SDoT الأمنية من إنفوداس تحوز على موافقة “سري” من حلف الناتو ما يمكن من رقمنة الأنظمة السرية

كولون، ألمانيا، 2 مارس ، 2021 /PRnewswire/ — حصلت بوابة الأمن الثنائية الاتجاه SDoT على موافقة السرية العامة للناتو من مجلس الناتو العسكري بعد سنتين من التقييم المتعمق من وكالة الناتو لأمن وتقييم الأمن (سيسان). إنفوداس هي شركة المجالات المتداخلة والأمن السيبراني في العالم التي لديها محفظة منتجات تتمتع باعتمادات سرية ثلاثية للناتو والاتحاد الأوروبي وألمانيا. تغطي منتجات SDoT أي حالة استخدام عسكرية من مركز البيانات إلى الحافة التكتيكية. بصفته منتجSDoT الرائد، يقوم حارس البيانات بتصفية البيانات المهيكلة والعمل مع أي بيانات مصنفة ضمن ملصقات أمان أكس أم أل المتوافقة مع الناتو. وهي مدرجة في كتالوغ منتجات ضمان المعلومات لحلف الناتو. تسهل موافقة السري العامة من الناتو الحصول على اعتماد تصنيف السرية لحلول تكنولوجيا.

في الماضي، تم فصل المعلومات والأنظمة السرية فعليًا عن الشبكات العسكرية والحكومية الأخرى. وهو ما يمنع الرقمنة الشاملة ومتطلبات اتخاذ القرار السريع بين 30 من أعضاء الناتو وحلفائه. تتيح حلول SDoT للمجالات المتداخلة عمليات مشتركة ومشاركة البيانات المصنفة في الوقت الفعلي تقريبًا بالإضافة إلى الاندماج بين الأنظمة والأشخاص في جميع المجالات من المقر العام إلى خط المواجهة: الأرض والبحر والجو والفضاء والإنترنت. وهي تقوم بفحص نقل البيانات عن كثب وتحويلها ومراقبتها، مما يضمن فقط المعلومات الصحيحة والمصرح بها عبر الأنظمة على مستويات الأمان المختلفة. باستخدام صورة التشغيل الشائعة، يمكن ربط المستشعر والمعالج الصحيح بل وربما مطلق النار معا. من خلال تمكين روابط البيانات التكتيكية عبر المجالات الأمنية، قدمت SDoT هذه القدرة في مناورات الذخيرة الحية للدفاع الجوي متعدد الجنسيات في منشأة الناتو لإطلاق الصواريخ. وبهذا ستصبح شبكة سنيكر نت شيئًا من الماضي.

تلبي عائلة منتجات انتقال المجال الآمن لـ SDoT متطلبات أمان المعلومات الصارمة لأمان الأجهزة والبرامج على مستوى السري وأدنى من مستوى التشغيل البيني. ويتم تصميمها وتصنيعها في ألمانيا بشفافية كاملة في سلسلة التوريد. وهي متوفرة بأحجام 19 بوصة أو أحجامًا تكتيكية مثل COMP-LAND للمركبات و COMP-AIR للطائرات بدون طيار. وتشمل المنتجات الأخرى برمجية SDoT Security Gateway Express المُحسَّن لتصفية البيانات العسكرية في الوقت الفعلي تقريبًا وزمن وصول منخفض مثل XML و Link 16 / JREAP أو. ASTERIX . وتمامًا مثل SDoT Diode لنقل البيانات أحادية الاتجاه بسرعة تصل إلى 9.1 غيغابت / ثانية، كلا المنتجين لديهما اعتماد السري من الناتو والاتحاد الأوروبي وألمانيا. وتكملها خدمة علامة SDoT لبيانات الناتو المتوافقة مع NATO STANG 4774/8 باستخدام ملصقات أمانأكس أم أل المرتبطة بشكل مشفر بأي هيكلية بيانات مثل مستندات أم أس أوفيس التي حصلت مؤخرًا على اعتماد السريمن ألمانيا.

على مدار السنوات العشر الماضية، تم استخدام منتجات SDoT في أصعب البيئات ذات المهام الحرجة حول العالم. مؤخرًا، تم اختيار SDoT CDS لتحديث طائرات أواكس التابعة لحلف الناتو والأركان الأساسية للحرب الإلكترونية المشتركة. “للحفاظ على اعتماداتنا من قبل المكتب الفدرالي الألماني لأمن المعلومات، أو مكتب سيسان التابع للناتو، يعمل فريقنا باستمرار على ابتكار بنية ووظائف أمنية لدينا. يتم اختبار حالات الاستخدام الجديدة سنويًا في سويكس. العديد من عملائنا ونحن كنا في انتظار صدور قرار سيسان بفارغ الصبر. نحن نتطلع إلى العمل مع حلف الناتو وأعضائه لرقمنة المجالات الحيوية للمهمة”، كما قال الدكتور ألكزاندر شيلونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية.

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إنفوداس هي شركة مستقلة مملوكة عائليا تأسست في العام 1974 في ألمانيا. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة عبر النطاقات على أساس مبادئ الأمن حسب التصميم وتوفر الأمن السيبراني واستشارات تكنولوجيا المعلومات للعملاء الحكوميين والدفاعيين والتجاريين. تم اعتماد حلول مجموعة منتجات إنفوداس المتداخلة المجالات (بوابة أمن SDoT، صمام بيانات برمجية SDoT ، وخدمة وضع العلامات PATCH.works ،) وهي حاصلة على مستوى “السري” في ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وهي مدرجة في كتالوغ ضمان معلومات الناتو. على مدار السنوات العشر الماضية، تم استخدام منتجات SDoT في أصعب البيئات ذات المهام الحرجة حول العالم. تم تصميمها وتصنيعها في ألمانيا وفقًا لمبدأ الأمن حسب التصميم وشفافية سلسلة التوريد.

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