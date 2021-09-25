‫بنك شنغهاي بودونغ للتنمية SPDB وهواوي يطلقان مستودعات ذات خدمات مالية لبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، بدمج التمويل الرقمي في التخزين

شنتشن، الصين، 24 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ – قدم بنك شنغهاي بودونغ للتنمية (بنك SPD) وشركة هواوي حل مستودعات ذات خدمات مالية لبنك شنغهاي بودونغ للتنمية لدى هواوي كونكت 2021.الحل هو أحد أكبر المعالم في الابتكار المشترك للرقمنة المالية.إنها أيضًا خطوة نحو توحيد بنك الأشياء، حيث يستخدم الحل إنترنت الأشياء لتأمين تعهدات الممتلكات المنقولة، مما يجعل كل كائن قابلاً للتعريف، وكل إنذار يمكن تتبعه، وكل عنصر جدير بالثقة.

في العام الماضي، أصدر بنك شنغهاي بودونغ للتنمية وهواوي الورقة البيضاء لبنك الأشياء، والتي تقترح نموذجًا ونظامًا جديدًا للخدمات المالية.بعد ذلك، بدأ بنك شنغهاي بودونغ للتنمية في تطبيق التقنيات الرقمية المبتكرة للترويج لـبنك الأشياء، بالشراكة مع هواوي من أجل “الغوص في الرقمية”.المستودعات ذات الخدمات المالية لبنك شنغهاي بودونغ للتنمية هي واحدة من المبادرات الهامة التي نتجت عن هذه الشراكة والتوجيه.

الحل مصمم لسلاسل التوريد الصناعية وهو طريقة مبتكرة لإدارة التعهدات لخصائص التخزين المنقولة.في السابق كانت منطقة الخدمات المالية التي لم تشهد رقمنة واسعة النطاق، تمثل العقارات المنقولة مساحة سوق ابتكارية تبلغ قيمتها مليارات اليوانات.

حل المستودعات من بنك شنغهاي بودونغ للتنمية : إدارة آمنة وسهلة للممتلكات المنقولة

في كثير من الأحيان، تخضع الممتلكات المنقولة للعديد من المخاطر.على سبيل المثال، قد لا تكون الملكية واضحة، لذلك يتم رهن الممتلكات عدة مرات.في الوقت نفسه، قد لا تكون شركات الإشراف دائمًا أخلاقية تمامًا، وهذا هو سبب احتمال حدوث الغش.حتى إن كان الإشراف دقيقًا، فإنه مكلف بدون الوسائل الرقمية.وبدون منصة التخلص، من الصعب تحقيق الدخل من السلع.

استجابة لهذه المشكلات، صمم بنك شنغهاي بودونغ للتنمية حلاً أكثر دقة وجديرًا بالثقة.يستخدم بنك شنغهاي بودونغ للتنمية مستودعات RFID وأجهزة الوزن وأجهزة سلاسل الكتل PDA لتسجيل المعلومات الموضوعية مباشرة في المستودع.تتوافق البضائع الواردة مع التمويل والإقراض، بينما ترتبط البضائع الصادرة بالسداد.هذا يجعل مراقبة البضائع أسهل بكثير وأكثر فعالية.

يساعد الحل أيضًا في تحديد قيمة البضائع بدقة.فهو يدمج التجارة التي تم التحقق منها، والإدراك، ومعلومات السوق، ويستخدمها لتحديد الملكية، والتقييم، والتخلص الفعال.بشكل أساسي، تصبح التدفقات اللوجيستية والتجارية ورأس المال والمعلومات مركزية، مما يوفر البيانات اللازمة لتقييم الأصول المنقولة بشكل صحيح.يمكن الآن لمؤسسات المنبع والمصب الوصول إلى خدمات مالية دقيقة تغطي سلسلة التوريد بأكملها.

توضيح:حل المستودعات من بنك شنغهاي بودونغ للتنمية :ممتلكات منقولة جديرة بالثقة، ويمكن إدارتها، كمل يسهل التصرف فيها

مجموعة أصول جديرة بالثقة مدعومة بإنترنت الأشياء الذكي

كثيرا ما تستخدم اللوجستيات والمستودعات التقنيات الرقمية.على هذا النحو، تنشر هواوي وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية أجهزة إنترنت الأشياء الذكية في المستودعات إلى جانب تقديم إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحقق من البيانات متعدد الأبعاد.هذا يحول المستودعات العادية إلى مستودعات مالية، ويدمج الخدمات المالية في الإدارة والعمليات التجارية.

استنادًا إلى منصة هواوي كلاود، يجعل حل المستودعات من بنك شنغهاي بودونغ للتنمية كل كائن قابلاً للتعريف، وكل إنذار يمكن تتبعه، وكل عنصر جدير بالثقة.يتميز الحل بالتقنيات التالية:

تعمل تقنية RFID الموزعة على وضع الأشياء على بعد أمتار، وتقوم بالتخزين تلقائيًا، وتتتبع العناصر في الوقت الفعلي.

الموزعة على وضع الأشياء على بعد أمتار، وتقوم بالتخزين تلقائيًا، وتتتبع العناصر في الوقت الفعلي. باستخدام نماذج Pangu ، يمكن إعادة استخدام معظم النماذج، مما يقلل من عدد العينات المطلوبة للتدريب ويقصر فترة تطوير المشروع.

، يمكن إعادة استخدام معظم النماذج، مما يقلل من عدد العينات المطلوبة للتدريب ويقصر فترة تطوير المشروع. تنفذ منصة هواوي إنترنت الأشياء Huawei IoT النمذجة بمساعدة واجهة المستخدم الرسومية، وتحدد النماذج وتصنعها بمرونة، وتديرها مركزيًا.يقوم بالتحقق من صحة البيانات من خلال التكنولوجيا الرقمية المزدوجة، ويقوم بإجراء تحليل شامل للمخاطر على السلع والعمليات والموظفين وبيئة المستودع.

يضمن مركز المراقبة أصالة البضائع الواردة

في مركز مراقبة المستودعات من بنك شنغهاي بودونغ للتنمية، يمكن للمشغلين التحقق بسهولة من أصالة البضائع الواردة.يمكنهم عد أكوام البضائع من خلال نماذج Pangu والتحقق منها باستخدام رمز المسح وبيانات الوزن وخلفية التجارة.

“حل المستودعات من بنك شنغهاي بودونغ للتنمية هو مشروع تمويل رقمي رائد.لقد أجرينا تقييمًا متعمقًا لاحتياجات سوق خدمات المؤسسات.الآن، نحن بحاجة إلى مواصلة البحث عن طرق لتحويل منطق أعمالنا وإعادة بناء قدراتنا التقنية من أجل مواكبة الرقمنة. “- قالها السيد تشين هاينينغ، المدير العام لقسم تكنولوجيا المعلومات في بنك شنغهاي بودونغ للتنمية.وأضاف: “من خلال دمج التقنيات الرقمية في الصناعات، يمكننا استخدام القدرات الرقمية للتنقيب في سيناريوهات سلسلة التوريد لمختلف صناعات الاقتصاد الحقيقي.يتطلع بنك شنغهاي بودونج للتنمية إلى العمل مع هواوي لدمج التمويل مع الاقتصاد الحقيقي “.

في عالم يرتبط فيه كل شيء، ستستمر السيناريوهات الجديدة ونماذج الأعمال في الظهور.

“ستستمر هواوي وبنك شنغهاي هواوي للتنمية في الابتكار، من خلال توفير منتجات التكنولوجيا الرائدة وحلول البنية التحتية السحابية المتكاملة لتحديثات التمويل الرقمي.سنستخدم الابتكارات التقنية لتحسين الخدمات المالية بشكل أسرع، والعمل معًا لزيادة ربط الصناعات بالابتكار المالي المصمم خصيصًا “.- قال السيد جيسون كاو، رئيس وحدة الأعمال المالية العالمية، شركة هواوي بي جي: “لقد ساهمت هواوي في تقنياتها المتكاملة للعمل على حل المستودعات من بنك شنغهاي بودونج للتنمية مع بنك شنغهاي بودونج للتنمية.مع عملائنا، نتعمق في التكنولوجيا الرقمية ونشجع على ترقية التمويل الرقمي.نأمل في دفع الاقتصاد الحقيقي إلى الأمام بقوة التمويل.تلتزم هواوي بمساعدة المؤسسات المالية أثناء قيامها باستمرار بترقية خفة الحركة والذكاء وخدمات الصناعة وبناء النظام البيئي.نحن نساعد المؤسسات المالية على طول رحلة التحول الرقمي ونبني معًا صناعة مالية متصلة بالكامل وذكية قائمة على النظام الإيكولوجي “.

أنشأ بنك شنغهاي بودونغ للتنمية وشركة هواوي مختبرًا مشتركًا للابتكار في عام 2018، مما أدى إلى العديد من المشاريع الناجحة.في أغسطس 2020، وقعوا اتفاقية تعاون استراتيجي شامل، وقاموا معًا بنشر الورقة البيضاء لبنك الأشياء – وهو معلم رئيسي.سيركز بنك شنغهاي بودونغ للتنمية على تجربة المستخدم، وتطبيق التقنيات الرقمية، والابتكار مع صناعات مثل البيع بالتجزئة والاتصالات والنقل والرعاية الصحية، لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

في عالم يرتبط فيه كل شيء، سيكون التمويل والتكنولوجيا والصناعة مرتبطين بشكل وثيق.تعتمد كل من هواوي وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية على قوة تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech القائمة على السحابة لخدمة المجتمع وتمكين العملاء وخلق قيمة صناعية جديدة.

تستضيف هواوي شركة هواوي كونكت 2021 عبر الإنترنت من 23 سبتمبر إلى 31 أكتوبر.موضوع حدث هذا العام هو الغوص في الرقمية.سنغوص بعمق في التطبيق العملي لتقنيات مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في جميع الصناعات، وكيف يمكنهم جعل المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام أكثر كفاءة وأكثر تنوعًا وأكثر مرونة في النهاية ونحن نتحرك نحو الاقتصاد التعافي.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفريقنا المحلي أو التحقق من https://www.huawei.com/en/ events/huaweiconnect