‫بنك رأس الخيمة الوطني ونيوجين سوفت وير يربحان جائزة مبادرة أفضل رقمنة لفرع في 2019

دبي، 12 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — أعلن بنك رأس الخيمة الوطني “National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK)” ونيوجين سوفت وير “Newgen Software” عن فوزهما ببرنامج جوائز أسيان بانكر للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019 “The Asian Banker Middle East and Africa Awards Programme” عن مبادرة أفضل رقمنة لفرع في الشرق الأوسط. حيث اشترك البنك مع نيوجين سوفت وير في تصميم وتنفيذ نظام مؤتمت لتدفق الأعمال، يستطيع أداء 200 خدمة مختلفة كعملية فردية موحدة بالإضافة إلى إجراء اتصال فوري بالعملاء عبر القنوات المتعددة.

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/900886/Newgen_Logo.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/900973/RAKBANK.jpg

واستفاد البنك من حل أتمتة تدفقات الأعمال الذكي الذي يعتمد على إدارة عمليات الأعمال (BPM) من شركة نيوجين في التخلص من الأعمال اليدوية الورقية والإجراءات المرهقة والمعقدة، وتتبع وإغلاق 200 طلب خدمة مختلفة تتعلق بخدمات الحسابات، وبطاقات الائتمان، والقروض، والتداول. ونتيجة لكون الأعمال ورقية لم يتمكن طاقم عمل خدمة العملاء من تقديم تقييم فوري وأفكار للعملاء بصورة يدوية مما يؤثر على كفاءتهم وإنتاجيتهم. وساعد الحل بنك رأس الخيمة الوطني في تقليل الوقت المطلوب لأداء الأعمال، وزيادة الشفافية، وأتمتة اتصالات العملاء.

ومن جانبه، أشار جيف ستيسيك “Geoff Stecyk”، المدير التنفيذي للعمليات في بنك رأس الخيمة الوطني قائلاً: “أسعدنا نيل جائزة أفضل مبادرة لأتمتة العمليات في 2019 من أسيان بانكر. ونحن في بنك رأس الخيمة الوطني نولي أهمية كبيرة للحلول الرقمية التي تقدم تقنيات فريدة ومبتكرة كأمر بالغ الأهمية لمساعدتنا في الوفاء بالتزاماتنا المعنية بالتميز في الخدمة من خلال تقديم خبرات رقمية شاملة. ومع تنفيذ إدارة عمليات الأعمال مؤخرًا، تمكننا من تحسين خبرات العملاء من خلال تمكين مكتب خدمة العملاء من تقديم خدمات متخصصة وتيسير عمليات مكتب العمليات المساندة”.

كما أضاف، “وتمثل هذه الجائزة شهادة على جهود بنك رأس الخيمة الوطني المتواصلة للابتكار وتقديم خدمات عالية الجودة لعملاء البنك، ونود أن نتقدم بالشكر لشركة نيوجين سوفت وير لمساعدتنا في تحقيق هذا الإنجاز”.

وبدوره أشار ديواكار نيغام “Diwakar Nigam” رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة نيوجين سوفت وير قائلاً: “تسعى نيوجين سوفت وير أن تكون الشريك التقني المفضل للأعمال التي تركز على النمو على الصعيد العالمي من خلال تقديم مجموعة مناسبة من العروض التقنية للعملاء وتيسير رحلتهم في سبيل التحول الرقمي. وتؤكد هذه الجائزة على التزامنا الدائم تجاه ضمان توفير أفضل التقنيات لعملائنا”.

يحظى برنامج جوائز أسيان بانكر للشرق الأوسط وأفريقيا بتقدير كبار المصرفيين العالميين ومستشاري تقنية المعلومات والأكاديميين، وتعد أرفع جائزة في هذا المجال في غرب أفريقيا. وعقدت مراسم توزيع الجوائز في دبي، الإمارات العربية المتحدة في الحادي والعشرين من مارس / آذار، 2019.

نبذة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يعرف بنك رأس الخيمة الوطني (ش. م. ع) بكونه أحد أكثر المؤسسات المالية ديناميكية في الإمارات العربية المتحدة. ومنذ تأسيسه في العام 1976، شهد البنك تحولاً رئيسيًا في 2001 وتم إعادة تسميته إلى بنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK) وحول تركيزه من الخدمات المصرفية للشركات فحسب إلى خدمات التجزئة وخدمات الأعمال التجارية الصغيرة. وبالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية الشخصية، عمل البنك خلال السنوات الأخيرة على زيادة قروضه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والقطاع التجاري وقطاع الشركات. ويقدم البنك كذلك حلول الخدمات المصرفية الإسلامية، عبر الخدمات المصرفية الإسلامية (راك الإسلامي) من خلال فروعه الـ 36 وقنوات الاتصال الهاتفي والخدمات البنكية الرقمية. ويعد بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة ومقره بإمارة رأس الخيمة وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rakbank.ae أو الاتصال بمركز الاتصالات على الرقم 0000-213-9714 +. كما يمكنكم الاتصال ببنك رأس الخيمة الوطني عبر twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ:

بنك رأس الخيمة الوطني

فاطمة كلوب “Fatima Kloub”

Fatima.kloub@rakbank.ae

نبذة عن نيوجين سوفت وير:

تعد نيوجين سوفت وير تكنولوجيز ليمتد “Newgen Software Technologies Limited” مزودًا لمنصات إدارة عمليات الأعمال، وإدارة المحتوى المؤسسي، وإدارة اتصالات العملاء، وتقدم حلولاً ضخمة بالغة الأهمية تستخدم في البنوك العالمية الرائدة، والحكومات، والشركات المعنية بإسناد العمليات التجارية إلى جهات خارجية، وشركات تقنية المعلومات، وشركات التأمين، ومؤسسات الرعاية الصحية.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://newgensoft.com.

للاتصال بنا:

تابعونا على لينكيد إن وتويتر

شاهدوا مقاطع الفيديو الخاصة بنا على موقع يوتيوب

اتصالات وسائل الإعلام:

عاصف خان “Asif Khan”

asif.khan@newgensoft.com