‫بنتافيرات تخطط لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون دولار

شركة الاستثمارات العالمية تعلن عن الصك الإسلامي السادس في تاريخ الولايات المتحدة

سياتل، 17 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — استعانت بنتافيرات “Pentavirate” شركة الاستثمارات العالمية بمكتب المحاماة الدولي كيه آند إل غيتس “K&L Gates” لإستشارتهم بشأن إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لمدة عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار، مدعومة بقطاع الملكية العقارية التجارية في الولايات المتحدة. وستمثل الصكوك الإصدار السادس في تاريخ الولايات المتحدة. وأعلن عن العملية تشاد غليسون “Chad Gleason”، عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة بنتافيرات.

ويشكل عرض بنتافيرات المبدئي جزءًا من برنامج صكوك الوكالة “Wakalah Sukuk” متعدد الشرائح الذي تتجاوز قيمته 2,5 مليار دولار. وتستهدف الشريحة الأولى الاستحواذ على الممتلكات العقارية الأعلى إيرادًا في أمريكا الشمالية، والتي تتضمن مخازن، استملاك مواقف سيارات، data centers.

وبهذه المناسبة، يشير غليسون: “يكمن هدفنا أن نقدم للمستثمرين بالأسواق الناشئة فرصة الاستثمار في أملاك مستقرة تتوافق مع الشريعة الإسلامية في الأسواق النامية”. ويضيف، “كشفت إحصاءات الصكوك أن 90% من المصدرين و80% من المستثمرين يتواجدون في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا؛ ولذلك يوجد نقص في إصدارات السوق النامية بما يسمح للمستثمرين الملتزمين بالشريعة الإسلامية تنويع حقيبتهم الإستثمارية تجاه أملاك ثابتة الدخل في إقتصاد الدول الغربية المزدهرة. وشهدت المرات القليلة التي صدرت فيها هذه الصكوك طلبًا هائلاً، حيث كان تجاوز حد الاكتتاب من الأمور المعتادة.

ومن جانبه، يشير توم بولسون “Thom Polson”، مدير الاستثمارات العالمية، وأحد كبار الممارسين في التمويل الإسلامي قائلاً: “يتمتع فريقنا بسابقة أعمال ناجحة في الاستحواذ على الممتلكات التي تشهد تدفقات نقدية من المالك أوالشخص المسؤول ثم ترقيتها إلى الأداء على المستوى المؤسسي للتصرف فيها لاحقًا من خلال صناديق الاستثمارات العقارية (REIT) ومديري التمويل”. ويضيف: “وستستمر الشريحة الأولى من صكوك الوكالة الجديدة القابلة للتداول لمدة 10 سنوات، وهي مدة يمكن تعديلها حسب الطلب، و بسند يتجاوزمعدل أسعار السوق”.

ومن المتوقع إصدار الشريحة الأولى بنهاية عام 2019. ومن المخطط البدء بإختيار الجهة المنظمة ومسار الاستثمار اللاحق في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

نبذة عن بنتافيرات

تعد بنتافيرات منفذًا فرديًا يتيح لرأس المال العالمي الاستثمار في الممتلكات العقارية التجارية العالية المردود في أمريكا الشمالية. وهي شركة استثمارية متخصصة في تقديم الاستشارات والخدمات الاستثمارية للمستثمرين العالميين، وتقدم بنتافيرات عائدات- تعدل حسب المخاطر- تتجاوزالأسواق التقليدية و نوعية المنتوجات الأساسية والتي تتضمن صناديق الاستثمار المشتركة والاستحواذ على الأملاك الفردية التي تلبي أعلى معايير الشفافية والمعايير الخاصة ب (ESG). ويتكون فريق بنتافيرات من خبراء في التمويل الإسلامي، والسمسرة، وإدارة الأملاك، وتقنيات الملكية العقارية، والخدمات العقارية للشركات. www.pentavirate.com

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