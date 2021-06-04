‫بناء GWM لبيئة صناعة الهيدروجين يُعزِّز ثورة الطاقة الجديدة

في الوقت الحاضر، يشرع الاقتصاد العالمي وصناعة الطاقة في “عصر إزالة الكربون”، وقد أصبح توفير الطاقة وحماية البيئة اتجاهًا عالميًا. في هذا السياق، تُعتبر طاقة الهيدروجين هي الطاقة النظيفة مع إمكانات التطوير الأكثر في القرن الحادي والعشرين. وباتباع هذا الاتجاه، تسعى GWM جاهدة لكسر حواجز التقنية الأساسية، وربط سلاسل الصناعة في المنبع والمصب، وتسريع الترويج التجاري لطاقة الهيدروجين من خلال بناء بيئة سلسلة التوريد الدولية التي تدمج الهيدروجين “الإنتاج-التخزين-النقل-التزود بالوقود-التطبيق”. بالإضافة إلى ذلك، فقد أطلقت الشركة أيضًا حلاً شاملاً عالمي المستوى لـ “أنظمة طاقة الهيدروجين” التي تلبي اللوائح التنظيمية للمركبات—تقنية الهيدروجين- .L.E.M.O.N، والتي تُعَد بمثابة القلب التقني لاستراتيجية الطاقة الهيدروجينية الخاصة بشركة GWM وأحد خطوط تقنية GWM الأساسية لمنصة .L.E.M.O.N. ويغطي الحل أنظمة خلايا وقود الهيدروجين، وخلايا الوقود، والأعمدة الكهربائية، وأنظمة تخزين الهيدروجين المثبَّتة في المَركبات، والمكونات الرئيسية. ووفقًا لخطة GWM الحالية، سيتم إطلاق أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في العالم مزودة بخلية وقود هيدروجين من الفئة C تم إنشاؤها بناءً على تقنية الهيدروجين- .L.E.M.O.N، وستدعم هذا العام مسافة تحمّل تصل إلى 840 كم.

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وبصفتها أول شركة سيارات صينية في مجلس الهيدروجين، بدأت GWM في إنشاء فريق بحث وتطوير على مستوى عالمي لطاقة الهيدروجين وأنظمة خلايا الوقود وتقنيات المَركبات في أوائل عام 2016، ويتألف هذا الفريق من نخبة الصناعة من ألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا واليابان والولايات المتحدة والصين. في الوقت نفسه، فقد شكلت GWM مشهدًا للبحث والتطوير في 7 دول و 10 مناطق في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، مما وضع أساسًا قويًا لابتكار صناعة الطاقة الهيدروجينية. ومن أجل غرض تلبية الطلب على سلسلة البحث والتطوير الصناعية بأكملها، فقد استثمرت GWM ما مجموعه 2 مليار يوان صيني، وفي السنوات الثلاث القادمة ستقوم بضخ 3 مليارات يوان أخرى في قطاع البحث والتطوير في مجال الطاقة الهيدروجينية من أجل الوصول إلى طاقة إنتاجية 10000 مجموعة، وسنصبح شركة رائدة في هذا القطاع.

وبما يتفق بدقة مع متطلبات حماية البيئة من انبعاثات الكربون، واسترشادًا بمفهوم “الاستثمار المفرط” في البحث والتطوير، تعمل GWM باستمرار على تعزيز تطوير تقنية طاقة الهيدروجين، وتقنية بطاريات الطاقة الجديدة، وغيرها من التقنيات النظيفة المستقبلية، وتفي بنشاط مسؤولياتها الاجتماعية والبيئية، وتَخدِم المستخدمين في جميع أنحاء العالم على أساس مفهوم السفر “الأخضر + الذكي”. كما تهدف إلى خلق بيئة سلسلة صناعية صديقة للبيئة، و”بناء مجتمع مستدام وجميل باستخدام طاقة الهيدروجين”.

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