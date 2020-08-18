‫بقيمة ماركة تجارية تبلغ 105 مليار يوان، شنغهاي إلكتريك تُصنف الشركة الـ 48 الأكثر قيمة في الصين

شنغهاي، 17 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 5 آب/أغسطس، صُنفت مجموعة شنغهاي إلكتريك المحدودة (شنغهاي إلكتريك)، وهي الشركة العالمية الرائدة لتصنيع وتزويد معدات توليد الطاقة والمعدات الصناعية وخدمات الدمج، الشركة رقم 48 الأكثر قيمة بين الشركات الصينية في القائمة الرسمية “الشركات الصينية الـ 500 الأكثر قيمة” للعام 2020 لمؤتمر الشركات العالمية. ويمثل هذا أكثر من 30% من الزيادة في قيمة الشركة عن العام 2019، وصولا إلى 105.637 مليار يوان، وهو ما يضع شركة شنغهاي إلكتريك في قمة صناعة الطاقة الصينية.

وبجذور تعود إلى العام 1902، برزتشنغهاي إلكتريكفي السنوات الأخيرة كقوة للابتكار الصناعي محلياً وخارجياً. وفي أعقاب تبنيها استراتيجية شاملة من ثلاث مراحل، شهدت المجموعة نموًا ملحوظًا وحققت زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 26٪، مع زيادة الأرباح المنسوبة لمساهمي الشركة الأم بنسبة 24.83٪ وزيادة الطلبات الجديدة بنسبة 30.6٪ على أساس سنوي. كل هذه تمثل ارتفاعات قياسية لشركةشنغهاي إلكتريكوتدل على القيمة المتزايدة لوجود هذه العلامة التجارية التي تشكلت حول الابتكار العالمي المستوى والمنتجات الصناعية العالية الجودة.

وبالنسبة إلى المستقبل، حددتشنغهاي إلكتريكتطوير علامة تجارية إيجابية معترف بها دوليًا وتكون شركة ضرورية لممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. وبهدف تنشيط علامتها التجارية الخارجية في غضون 3-5 سنوات القادمة، تلتزمشنغهاي إلكتريكبأن تصبح شركة دولية من الدرجة الأولى، وتخصص الموارد للتقدم الاجتماعي والتنمية، والابتكار المفتوح ودعم أفضل ممارسات البيئة والصحة والسلامة. من المشاركة في معرض الصناعة في هانوفر، ألمانيا، إلى الاجتماع مع شركاء الأعمال المحتملين في مؤتمر الطاقة العالمي في دبي، تتطلعشنغهاي إلكتريكإلى تعزيز تعاونها مع الشركات ذات المستوى العالمي لإحداث تغيير إيجابي والتصدي لبعض أبرز التحديات والمخاوف المتعلقة بالطاقة في العالم.

الأثر البيئي لإنتاج الكهرباء على نطاق واسع هو نتيجة سلبية مؤسفة للمجتمعات. ومع ذلك، تعتقدشنغهاي إلكتريكأنه على الرغم من أن درجة من الاضطراب قد تكون ضرورية، يمكن تقليل هذا الضرر بشكل فعال من خلال ممارسات المراقبة والإدارة المحسنة. شهد تحول التركيز الرئيسي عبر المجموعة نحو مصادر الطاقة المتجددة نموًا قياسيًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 51٪ من 2018 إلى 2019، مقارنة بـ 8.4٪ فقط من الطاقة الحرارية خلال نفس الإطار الزمني. والجمع بين هذا التركيز على الاستدامة والرغبة في بناء علامة تجارية دولية إيجابية، والضمير البيئي والسياسات “الخضراء” هو في طليعة محور العلامة التجارية لشركةشنغهاي إلكتريك. ويتضح هذا أيضًا من خلال التقدم المحرز عبر مبادرتها الداخلية الرئيسية‘SEC-LOVE’. وإذ تبهدف إلى ضمان توافق جميع الإدارات مع أهدافها الخضراء، تم تسجيل أكثر من 80 ٪ من جميع الشركات التابعة الآن تفي بمتطلبات معيار نظام إدارة البيئةISO14001 .

“صنع في الصين 2025” هو محور مبادرة الصين لجلب المزيد من المنتجات والخدمات عالية الجودة مع أحدث الابتكارات إلى العالم. تقود شنغهاي إلكتريك هذا الجهد لتحديث صورة “صنع في الصين” وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها – وهو ما يمثل أحد أهداف المسؤولية الاجتماعية الرئيسية للمجموعة والتزامها بتقديم ابتكارات عالمية المستوى في مجال الطاقة.

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