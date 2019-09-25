‫بعد مشاركتها مؤخرا في معرض آي أف أيه 2019، شركة كونكا تحط الرحال في معرض سي إي الصين بأحدث منتجاتها

غوانغجو، الصين، 24 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — عرضت شركة كونكا (000016.SZ)، وهي شركة رائدة مصنعة للمعدات المنزلية، في معرض آي أف أيه سي إي الصين منتجاتها الأحدث التي تضمنت منتجات تلفزيونها الأرقى المحملة بأحدث التقنيات العالمية. ولتلبية أسلوب العيش المتغير، تضمنت منتجات تلفزيون الشركة الراقية تلفزيون كونكا أيه 3 وكونكا أوليد في 1، اللذين يتميزان بطيف الألوان الواسع وعروض أتش دي الفائقة الوضوح، مقدمة خبرة وابتكار كونكا في تقنيات التلفزيون بتصميم أنيق، مدمج ورفيع.

وقال ماريو زو، نائب رئيس قسم صناعة الوسائط المتعددة والمدير العام لقسم الأعمال الدولية في كونكا: “منذ قرارنا إطلاق المشروع المشترك في مصر joint venture in Egypt، وهي خطوة تمثل عزم كونكا المستمر على توسيع تواجدها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مكنتنا جهودنا التي لا تتوقف لتلبية الطلب على المنتجات التلفزيونية المستقبلية من تسريع التقدم التكنولوجي وتعزيز خدماتنا. لقد جلبنا أحدث تشكيلة من منتجاتنا إلى معرض سي إي الصين كفرصة لمشاركتنا العالم سعينا الثابت لتحسين التجربة الصوتية المرئية للغد.”

بعد مشاركتها في معرض آي أف أيه 2019، عرض تلفزيوني كونكا أيه 3 وأوليد في 1 في معرض سي إي الصين

في جائزة المنتجات للابتكار التقني في آي أف أيه 2019، كرمت حملة مشتركة بين آي دي جي و جي آي سي الشركات المغيرة لقواعد اللعبة التي أسست معيارًا جديدًا لصناعة التلفزيون، وتم تكريم تلفزيوني كونكا أيه 3 وكونكا أوليد في 1 بـ “الجائزة الذهبية لتصميم الابتكار” و “الجائزة الذهبية للتجربة الصوتية والمرئية” لأدائهما السمعي البصري المذهل وقدراتهما الذكية وتصميمهما المبتكر.

يقدم كل من تلفزيوني كونكا أيه 3 وكونكا أوليد في 1 جودة صورة رائعة وحقيقية، حيث يعرضان كل المحتوى بألوان مبهرة من كل زاوية مشاهدة. وبدعم من تقنية كونكا الحديثة لتحسين الصورة، يحقق المنتجان المؤثرات الصوتية والمرئية المتناغمة، مما يوفر تجربة رائعة تنقل الترفيه العائلي إلى مستوى آخر.

يأتي أساس جودة الصوت والصورة مع تصميم بسيط، مما يمكّن التلفزيون من الاندماج في مساحة الأسرة بتناغم تام. بالاقتران مع الإبداع الجمالي الجديد، يضم التلفازان ميزات ذكية تتيح للمستخدمين التفاعل مع الأجهزة المنزلية بنقرات من أطراف أصابعهم.

اسم صيني صيني ذو جودة عالية

أصبحت كونكا اسمًا مرادفًا للمنتجات عالية الجودة والابتكار. ولتعزيز وتيرة تقدمها، أنشأت كونكا معملا مشتركا عالي الوضوح 5 جي مع شركة ميغو، وهي شركة تابعة لشركة اتصالات الجوال الصينية، لتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير.

ومن خلال انتشارها في جميع أنحاء العالم، أنشأت كونكا ستار، وهي منصة حضانة واستثمار تابعة لـ كونكا، خمس عشرة قاعدة للبحث والتطوير في خمس دول، حيث سيتم افتتاح إحداها قريباً في لندن هذا العام.

حول مجموعة كونكا

تأسست مجموعة كونكا في العام 1980، كأول مشروع صيني أجنبي مشترك بين الصين. وتشمل طائفة منجاتها الرئيسية الالكترونيات الاستهلاكية متعددة الوسائط، ومنتجات الاتصالات المحمولة، والأجهزة المنزلية، وصناديق استقبال الأقمار الصناعية ومكونات الإنتاج.

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