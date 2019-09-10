‫بعد تحقيق مبيعات بقيمة 43.4 مليار يوان، ومضاعفة صافي الأرباح إلى 6.7 مليار يوان، شركة ساني للصناعات الثقيلة تحقق أفضل نتائج سنوية في تاريخها

شانغشا، الصين، 10 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة ساني للصناعات الثقيلة يوم 29 آب/أغسطس تقريرها نصف السنوي للعام 2019. ووفقا للتقرير فقد حققت ساني عائدات بلغت قيمتها 43,386 مليار يوان في النصف الأول من العام 2019، وهو ما مثل زيادة سنوية قدرها 54.27% وبلغ الربح الصافي للمساهمين 6,748 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 99.14%. ويمثل هذا أفضل أداء لشركة ساني منذ تأسيسها.

تواصل القدرة التنافسية الأساسية في التزايد ونمو المبيعات بقوة

وفقًا للتقرير نصف السنوي، بلغت إيرادات مبيعات الحفارات 15.91 مليار يوان في النصف الأول من العام 2019، بزيادة سنوية قدرها 42.56٪. وهذه هي السنة التاسعة على التوالي التي تحتل فيها إيرادات مبيعات الحفاراتمن سانيالمرتبة الأولى في السوق الصينية.

وحققت ماكينات الخرسانة إيرادات مبيعات بلغت 12.923 مليار يوان، بنمو سنوي قدره 51.17 ٪، لتحتل المرتبة الأولى في العالم وما زالت توسع تفوقها. وزادت الحصة السوقية لآلات الرافعات بشكل كبير حيث بلغت إيرادات المبيعات 8.5 مليار يوان، بزيادة 107.24 ٪ على أساس سنوي.

بلغت إيرادات مبيعات ماكينات الجرف 2.964 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 36.87٪، لتحتل المرتبة الأولى في الصين. وبلغت إيرادات مبيعات آلات الطرق 1.250 مليار يوان، بزيادة قدرها 43.87٪ على أساس سنوي. وبين ماكينات الطرق، تحتل ماكنات ساني المرتبة الأولى في السوق الصيني.

أفضل أداء في التاريخ

من خلال الاستفادة من المستوى العالي للتشغيل، زادت ربحيةسانيبشكل كبير. بلغ إجمالي هامش الربح الإجمالي 32.36 ٪، بزيادة قدرها 0.72 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2018؛ وبلغ صافي هامش المبيعات 15.99 ٪، بزيادة 3.49 ٪ عن نفس الفترة من العام 2018. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 6.748 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 99.14 ٪، وهو أعلى مستوى في نفس الفترة من تاريخ الشركة.

وتتحكم الشركة في التكلفة بشكل فعال، وهي أبقت على معدل نفقات الفترة المذكورة عند 11.8 ٪، بانخفاض كبير قدره 2.63 ٪ عن نفس الفترة من العام 2018، وهو أدنى مستوى في التاريخ.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ صافي التدفق النقدي لساني من أنشطة التشغيل 7.595 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 22.1 ٪، وهو ما مثل رقما قياسيا للشركة منذ إنشائها.

تعزز بنشاط التحول الرقمي والذكي

تكرسسانيبنشاط نفسها للتحول الرقمي والذكي، خاصة التركيز على الإدارة عبر الإنترنت بما في ذلك المبيعات وتصميم البحث والتطوير وسلسلة التوريد والتصنيع والتشغيل. في النصف الأول من العام، حققتسانيزيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية دون إضافة معدات جديدة. وقيمة الإنتاج للفرد هي في المستوى الرائد في صناعة آلات البناء العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تحاولسانيخلق قيمة للعملاء من خلال ربط معداتهم بالإنترنت لمساعدتهم على جمع بيانات استهلاك الوقود ومعدل التشغيل والموقع ومسار الخدمة في الوقت الحقيقي. تستكشفسانيأيضًا المبيعات والخدمات عبر الإنترنت لتعزيز إمكانات التسويق وكفاءة خدمة ما بعد البيع.

تدفع قدما باستراتيجية التدويل، الأسواق الخارجية تنمو باطراد

بلغت إيرادات المبيعات الدولية لساني 7.026 مليار يوان في النصف الأول من العام 2019، بزيادة سنوية قدرها 15.34٪ مع زيادة هامش الربح الإجمالي بنسبة 1.2٪. يحافظ تصدير آلاتسانيعلى معدل نمو سريع نسبيًا، أعلى بكثير من صناعة الآلات الثقيلة العالمية، وتستمر حصة السوق العالمية للشركة في الزيادة. تحقق المبيعات في معظم المناطق الخارجية مثل إندونيسيا والهند وأوروبا والولايات المتحدة نموًا سريعًا.

تستفيدسانيمن تخطيط الأعمال الخارجية وتنتهز فرصةمبادرة الحزام والطريق لتعزيز إستراتيجيتها الدولية بشكل حازم.

علاوة على ذلك، تحققسانيتقدمًا إيجابيًا ليس فقط في قنوات الخدمة والسوق، ولكن أيضًا في بناء أنظمة الوكلاء وأنظمة خدمة قطع الغيار في الأسواق الخارجية.

الابتكارات البحثية والتنمية الهامة

بحلول نهاية حزيران/يونيو العام 2019، تم تقديم ما مجموعه 8923 براءة اختراع وتم منحها 7289 براءة اختراع. ويحتل كل من عدد الطلبات والتراخيص لبراءات الاختراع للشركة المرتبة الأولى في الصناعة الصينية.

وتلتزم سانيأيضًا بفتح البحث والتطوير مثل تقنية المحاكاة، وأطلقت مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة والمنافسة للغاية. تشمل المنتجات الجديدة التمثيلية بشكل رئيسي:

1.حفارة التحكم عن بعد SY415 . هذه هي المرة الأولى في صناعة الآلات الثقيلة التي يتم فيها إدخال تقنية الـ 5 جي في حفارة التحكم عن بعد. وقد حقق ذلك التحكم عن بعد في الوقت الحقيقي لحفارة بعيدة في لويانغ عند المشاركة في “المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة” لذي انعقد في شنغهاي.

2.حفارة هيدروليكية قصيرة SY155U . وهي حفارة تعتمد محركًا صديقًا للبيئة يلبي معيار الانبعاثاتمعيار الفئة 4 من وكالة البيئة الأميركية /المرحلة النهائية للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، لديها نصف قطر صغير جدًا من نظام الدوران ونظام خطوط الأنابيب المساعدة متعدد الوظائف، وهي مناسبة للهندسة البلدية الحضرية، وصيانة الطرق، وطرق التلال في الغابات، وما إلى ذلك. وهي مرنة وسهلة ومتعددة الوظائف وتستطيع تلبية احتياجات العملاء في أوروبا والولايات المتحدة والأسواق الخارجية الأخرى.

3.رافعة SAC1300T لجميع التضاريس: مع 7 أقسام في الذراع الرئيسي التلسكوبي على شكل حرفيو بالإنجليزية بطول 73 م، يمكن هذه الرافعة تحقيق تغطية كاملة بقدرة 100 طن. كما أن لديها 5 جسرا أرضيا كامل الهيكل وأرجلا على شكلالحرف أتشلتلبية احتياجات العملاء لمواقع البناء المختلفة.

مجموعة آلات بناء الطرق غير المأهولة: نظام تحكم على الإنترنت تم تطويره بشكل مستقل لأسطوانة الإطارات غير المأهولة، الأسطوانة المزدوجة بدون سائق وآلة تمهيد الأرض غير مأهولة. وهذه تأتي مزودة بمركز تحكم متنقل بدون قائد، يمكنها تحقيق رابط بناء ذكي في أنواع مختلفة من المعدات والمعدات المتعددة. إن هذا هو حقا هو أول ابتكار من نوعه في الصناعة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/971934/SANY_Group_Industry_Park.jpg