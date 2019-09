You are here:

‫بعد تحقيق مبيعات بقيمة 43.4 مليار يوان، ومضاعفة صافي الأرباح إلى 6.7 مليار يوان، شركة ساني للصناعات الثقيلة تحقق أفضل نتائج سنوية في تاريخها