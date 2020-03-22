‫بريس ريدر تطلق خدمة جديدة مخصصة لأخبار فيروس كورونا “كوفيد-19”: مجموعة يومية مجانية من المواضيع الإخبارية المهمة من كبرى دور النشر لإبقاء القرّاء حول العالم على اطلاع دائم على آخر المستجدات

فانكوفر، 21 مارس/آذار 2020 /CNW/ – قد تكون الأوقات الملبَّدة بغيوم الشكوك مرهقة للغاية لكثير من الأشخاص، خاصةً عند تعذر الوصول إلى أخبار موثوق بها ذات أهمية. أما بريس ريدر ـ التي تُعد المنصة العالمية الرقمية ذات المصداقية العالية لنشر أخبار الصحف والمجلات ـ فتوفر للقرّاء محتوى إخباريًا جديرًا بالثقة بفضل علاقاتها وشراكاتها مع دور النشر العالمية لإبقاء قرّائها على اطّلاع مستمر ودقيق على آخر أحداث ومستجدات الأحداث الجارية.

وفي إطار اتخاذ الخطوات اللازمة للاستجابة للحاجة المُلحَّة لتوفير أخبار عالية الجودة وذات مصداقية ومعلومات جديرة بالثقة في الوقت الراهن المحاط بالشكوك، أطلقت بريس ريدر قناة جديدة اسمها COVID-19 (فيروس كورونا “كوفيد-19”)، لتقدم موجزات إخبارية بشأن أحدث الأخبار من كل أنحاء العالم، والتي أيضًا تتوفر على هيئة صحيفة رقمية باسم COVID-19 News (أخبار فيروس كورونا “كوفيد-19”) متاحة عبر المنصة الرقمية. وتُعد الصحيفة الرقمية وقناة كورونا “كوفيد-19” خطوتين فريدتين في وقت يتعذر فيه على الآخرين تقديم أبرز الأنباء العالمية من أكثر من 120 دولة عبر 60 لغة، كل هذا في مكان واحد.

إننا نعيش في عالم صغير مترابطة أطرافه يتواصل الجميع فيه. لذلك تُعد أخبار فيروس كورونا “كوفيد-19” قناة فريدة حقًا من نوعها كمصدر للمعلومات؛ إذ إنها متاحة لكل شخص يريد أن يطّلع على أبرز الأنباء حول ما يحدث، ليس في مجتمعه المحلي فحسب، ولكن في كل أرجاء العالم أيضًا. وهذه القناة والصحيفة الرقمية متاحتان مجانًا، ويسهُل الوصول إليهما عبر تطبيق PressReader (بريس ريدر) أو موقع pressreader.com. ومن خلال استخدام تقنيات بريس ريدر المتطورة لتجميع وتخصيص المحتوى وفق المتطلبات الشخصية، تقدم قناة أخبار فيروس كورونا “كوفيد-19” أبرز عناوين الأنباء اليومية، علاوة على تحليلات المتخصصين، الأكثر أهمية، في مكان واحد يسهُل الوصول إليه بكل بساطة. كما يمكن لقرّاء الأخبار من روادها أن يثقوا في المحتوى الذي تقدمه، من خلال التحديثات اليومية المستفادة من قائمة دور النشر الواسعة للغاية لدى بريس ريدر، والتي تضم أكثر من 7000 دار نشر.

لقد أخذت بريس ريدر على عاتقها مهمة تحسين الطريقة التي يعثر من خلالها الأشخاص على المواضيع الإخبارية التي تثير اهتمامهم، والأشخاص الراغبون في تلقي محتوى فائق الجودة والمصداقية. ومن خلال إنشاء قناة أخبار فيروس كورونا “كوفيد-19” تمنح بريس ريدر، بالتعاون مع شركاء النشر، للقرّاء من حول العالم طريقة سريعة وآمنة ومجانية للحصول على المعلومات الموثوق بها التي تتعلق بمجتمعهم وبالخارج.

معلومات حول بريس ريدر

لقد أخذت بريس ريدر على عاتقها مهمة تحسين الطريقة التي يعثر من خلالها الأشخاص على المواضيع الإخبارية التي تثير اهتمامهم. ومن خلال مكاتبها الموجودة في كل من فانكوفر ودبلن ومانيلا، تقدم الشركة منصة تجمع كل ما يرغب القراء في الاطلاع عليه من صحف ومجلات؛ حيث يمكن للأشخاص العثور على المحتوى ذي الصلة باهتماماتهم والموثوق به من أي مكان في العالم، وكذلك يمكنهم قراءة عناوين المصادر الإخبارية العالمية البارزة، مثل ذا جارديان (The Guardian)، وذا إندبندنت (The Independent)، ولوس أنجيليس تايمز (Los Angeles Times)، ولو فيجارو (Le Figaro).

وعن طريق استخدام الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر، يمكن للقرّاء تصفح المحتوى عبر الإنترنت أو تنزيل أعداد كاملة باستخدام تطبيق PressReader. ويمكن للقرّاء الاشتراك للاستمتاع بوصول غير محدود أو الحصول على التجربة الكاملة برعاية واحدة من الشركات الشريكة المتميزة واسعة الشهرة، التي تدعم منصة المحتوى المتميز لتحسين تجربة العملاء، من الأسماء المعروفة، مثل الخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، والخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines)، وكاثي باسيفيك (Cathay Pacific)، وطيران كندا (Air Canada)، وماريوت (Marriott)، وفنادق فيرمونت (Fairmont Hotels)، وسيبورن كروز لاينز (Seabourn Cruise Lines)، وجامعة برنستون (Princeton University)، ومكتبة نيويورك العامة (New York Public Library).

للاستفسارات الإعلامية: Mike Twining، المدير، قسم التسويق التجاري، هاتف: 1.778.998.9575+، البريد الإلكتروني: mike@pressreader.com