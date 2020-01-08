‫بريسويل تضيف 16 شريكا ومديرا رئيسيا في العام 2019

هيوستن، 8 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أضافت شركة بريسويل (Bracewell LLP) 16 شريكا ومديرا كبيرا في العام 2019، بمن في ذلك أربعة محامين تمت ترقيتهم لمناصب مدراء كبار، بدءا بـ 1 كانون الثاني/يناير، 2020، و12 شريكا جانبيا تم توظيفهم في الشركة.

وقال غريغوري أم بوب، الشريك الإداري لشركة بريسويل: “هذه المجموعة من المحامين البارزين تمثل أفضل ما في مهنتنا. يتمتع كل واحد من هؤلاء المحامين بسجل حافل من النجاح كمستشارين موثوق بهم في مجالات الممارسة الخاصة بكل منهم وسيعززون التزامنا بتميز خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم.”

إي ستيف بولدن الثاني – انضم بولدن إلى مكتب بريسويل في دالاس في أيلول/سبتمبر 2019، بخبرة ممارسة مالية عامة واسعة. لديه أيضًا ممارسة نشطة في الشركات والأوراق المالية، حيث يمثل العملاء في عملية الاندماج والاستحواذ للشركات المملوكة ملكية عامة وخاصة. حصل بولدين على شهادة البكالوريوس في الحكم من كلية دارتموث ودرجة المحاماة، بامتياز مع مرتبة الشرف، من كلية الحقوق ثورغود مارشال بجامعة ساذرن تكساس.

ستيفن أل براغا – انضم براغا إلى مكتب بريسويل في واشنطن العاصمة في كانون الثاني/يناير 2019، بأكثر من 35 عامًا من الخبرة في تمثيل العملاء في قضايا العملاء من ذوي الياقات البيضاء وقضايا الاستئناف والقضايا المدنية. وقد لعب براغا دوراً رائداً في العديد من قضايا العملاء ذوي الياقات البيضاء رفيعة المستوى والتحقيقات في العاصمة على مدار حياته المهنية. حصل براغا على درجة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة فيرفيلد ودرجة المحاماة بامتياز مع مرتبة الشرف من مركز الحقوق بجامعة جورج تاون. وهو زميل الكلية الأميركية للمحامين.

مايكل شيبيب – عاد شيبيب للانضمام إلى مكتب بريسويل في أوستن في كانون الأول/ديسمبر 2019، بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في تقديم المشورة للشركات في مجال أشباه الموصلات والاتصالات والالكترونيات والبرامج في مختلف قضايا التقاضي بشأن قضايا حقوق الملكية الفكرية. من عام 2000 إلى عام 2006، كان شبيب مستشارًا قانونيا عامًا في شركة يتم تبادل أسهمها في الأسواق العامة في مجال الطاقة البديلة. حصل شيبيب على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة تكساس في أوستن ودرجة المحاماة مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة تكساس.

كونور أم سيفنز – عاد سيفنز للانضمام إلى مكتب بريسويل في أوستن في كانون الأول/ديسمبر 2019، بأكثر من 16 عامًا من الخبرة في التعامل مع دعاوى حقوق الملكية الفكرية والتقاضي التجاري العام. وهو يمثل مجموعة من العملاء في دعاوى براءات الاختراع، والنزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية والأسرار التجارية، فضلاً عن المنازعات التي تنطوي على خرق العقود والاحتيال والمنافسة غير العادلة وانتهاك الواجب الائتماني. تخرج سيفنز ببكالوريوس من جامعة إيموري وحصل على درجة المحاماة، مع مرتبة الشرف، من كلية الحقوق بجامعة تكساس.

وليام أتش إيبرت – إذ يعمل في مكتب بريسويل في واشنطن العاصمة، تمت ترقية إيبرت من مستشار كبير إلى شريك، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2020. وهو يمثل مؤسسات مالية كبيرة وصناديق أسهم خاصة والشركات في معاملات الإقراض التجاري المضمونة وغير المضمونة، خاصة في قطاعات الطاقة الأولية والمتجددة. حصل ايبرت على شهادة البكالوريوس من جامعة بنسلفانيا ودرجة المحاماة من الجامعة الأميركية، كلية الحقوق في واشنطن.

تود دبليو إيكلاند – انضم إيكلاند إلى مكتب بريسويل في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2019، بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في تمثيل بنوك الاستثمار والشركات العامة والخاصة في معاملات أسواق رأس المال. وقد عمل في تقديم المشورة للعملاء في أكثر من 250 عرضا عاما للديون والأسهم والأوراق المالية المختلطة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وعلوم الحياة. حصل ايكلاند على درجة البكالوريوس، بامتياز مع مرتبة الشرف، من جامعة منيسوتا ودرجة المحاماة من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا.

كاثرين هود – انضمت هود إلى مكتب بريسويل في نيويورك في حزيران/يونيو 2019، بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في تمثيل العملاء في معاملات أسواق رأس المال، وخاصة في قطاع المرافق. وهي تقدم المشورة لشركات المرافق العامة وشركات الطاقة التنافسية والمؤسسات المالية التي تقوم بضمان وشراء الأوراق المالية لتلك الشركات، في مجموعة من العروض. حصلت هود على شهادة البكالوريوس من جامعة هارفارد وحصلت على درجة المحاماة من كلية الحقوق بجامعة كورنيل. وهي زميلة وصديقة في الكلية الأميركية لمستشاري الاستثمار.

نينا هاول – انضمت هاول إلى مكتب بريسويل في لندن في حزيران/يونيو 2019، بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في تقديم المشورة لشركات الطاقة في المشاريع والمعاملات التجارية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خطوط الأنابيب عبر الحدود، والمشاريع المشتركة المنبع، والمتوحدة ومشروعات النفط والغاز المختلفة. وقد قدمت المشورة بشأن مشاريع الاستيراد والتصدير الرئيسية للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا وأستراليا وأوروبا وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة. حصلت هاول على البكالوريوس من جامعة مانشستر ومساق التعليم المهني المتواصل والتعليم القانوني من كلية الحقوق، لندن.

أندريه كورموث – انضم كورموث إلى مكتب بريسويل في دبي في آذار/مارس 2019، مع خبرة كبيرة كمحام للمشاريع والبنية التحتية، بما في ذلك أحدث موجة من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، ومشاريع المياه ومياه الصرف الصحي وأول مصادر الطاقة المتجددة في قطر. حصل كورموث على شهادة أل أل بي مع مرتبة الشرف من كلية هوارد بجامعة كوازولو ناتال، وشهادة الماجستير في القانون من كلية ماغدالين، جامعة كامبريدج، حيث كان باحث سيسيل رينو. تم الاعتراف به كمحامٍ من الجيل التالي في 500 ليغال المملكة المتحدة (2017-2018)، ونجم صاعد في IFLR1000 (2018-2020)

وليام ماهومز جونيور – انضم ماهومز إلى مكتب بريسويل في دالاس في تموز/يوليو 2019، بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجالات المالية العامة والعقارات وغيرها من تخصصات المعاملات. يقدم ماهومز المشورة العملية حول المشاريع العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3s) بناءً على خدمته في مجلس إدارة وكالات النقل الرئيسية. تلقى ماهومز شهادة البكالوريوس من جامعة تكساس إيه آند إم ودرجة المحاماة من جامعة تكساس في كلية الحقوق في أوستن.

إيمير ميرفي – إذ يعمل في مكتب بريسويل في لندن، تمت ترقية ميرفي من زميل كبير إلى شريك، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2020. يقدم ميرفي المشورة للمقترضين والمقرضين في سوق تمويل النفط والغاز في المنبع. تشمل خبرته تقديم المشورة بشأن التمويل عبر الحدود في أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. تخرج ميرفي بامتياز بشهادة بي بي أل أس من جامعة كوليدج في دبلن، بامتياز، وماجستير في القانون من كلية لندن للاقتصاد وبدرجة أل بي سي بامتياز من كلية الحقوق بي بي بي. تم الاعتراف بميرفي كنجم صاعد في تمويل الأسواق الناشئة في مجلة 500 ليغال بالمملكة المتحدة (2018-2020).

ماثيو جي نيلسون – انضم نيلسون إلى مكتب بريسويل في دالاس في آذار/مارس 2019، بأكثر من 18 عامًا من الخبرة في تمثيل الأفراد والشركات في التحقيقات المدنية والجنائية، والتحقيقات الداخلية، والاستشارات المتعلقة بالأوراق المالية وتقديم المشورة بشأن الامتثال. ويقدم ماثيو المشروة للعملاء في المسائل المتعلقة بالقوانين الفدرالية وقوانين الأوراق المالية الحكومية، والاحتيال في المحاسبة، وقوانين مراقبة الصادرات والعقوبات الأميركية، وقوانين مكافحة الرشوة. حصل نيلسون على درجة البكالوريوس، بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة تكساس المسيحية ودرجة المحاماة مع مرتبة الشرف من كلية بايلور للحقوق.

ديفيد أيه شارغيل – انضم شارغيل إلى مكتب بريسويل في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2019. وهو يقدم المشورة للشركات والأفراد في الدعاوى التجارية المعقدة، والتحقيقات الداخلية، والدفاع عن العملاء من ذوي الياقات البيضاء، والمسائل التنظيمية والامتثال. قبل العمل في بريسويل، شغل منصب شارغيل كاتبا قانونيا في قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة ريتشارد أم بيرمان في المحكمة الفدرالية في المقاطعة الجنوبية في نيويورك. حصل شارغيل على شهادة البكالوريوس من كلية كينيون ودرجة المحاماة من كلية الحقوق في بروكلين.

كلينت ستاين – انضم كلينت ستاين إلى مكتب بريسويل في دبي في أيار/مايو 2019، بعد أن قضى عامين كمستشار عام في شركة ألكازار إنيرجي. وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في عمليات الاندماج والشراء وتطوير وتمويل المشاريع، بما في ذلك 10 سنوات قضاها في الشرق الأوسط. وإذ يعترف به كمحام بارز في قضايا الطاقة والبنية التحتية من قبل (2016) تشيمبرز غلوبال و 500 غلوبال في أوروبا والشرق الأ,سط وأفريقيا (2015-2017) وقد حصل ستاين على درجة البكالوريوس وأل أل بي من جامعة كيب تاون ودبلوم في العلوم المالية من كلية لندن للأعمال.

توم سواربرك – إذ يعمل في مكتب بريسويل في دبي، تمت ترقية سواربرك من مستشار كبير إلى شريك، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2020. ويمثل الحكومات والمطورين والممولين والمقاولين في مشاريع البناء والبنية التحتية الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا. حصل سواربرك على شهادة البكالوريوس في جامعة مانشستر وشهادة جي دي أل وأل بي سي من كلية الحقوق في نوتنغهام. تمت التوصية بسواربرك لقضايا البناء للبناء من قبل 500 ليغال في المملكة المتحدة منذ العام 2017، ليحتل لقب محامي الجيل التالي في العام 2017.

كريستين جي وايمان – إذ تعمل في مكتب بريسويل بواشنطن العاصمة، تمت ترقية وايمان من مستشارة كبيرة إلى مديرة كبيرة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2020. وتمثل وايمان العملاء أمام الكونغرس الأميركي والوكالات الفدرالية، وتساعدهم في تطوير وتنفيذ حلول سياسة فعالة. تعمل في مجموعة من القضايا، بما في ذلك الطاقة والبيئة والسلامة وسلامة خطوط الأنابيب. قبل انضمامها إلى بريسويل، كانت وايمان مستشارة كبيرة في جمعية الغاز الأميركية. تخرجت وايمان بدرجة البكالوريوس من جامعة نورث كارولينا في آشفيل، وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة البيئية من جامعة ديوك، وتخرجت بدرجة الامتياز مع دكتوراه في القانون من مركز الحقوق بجامعة جورج تاون.

حول بريسويل أل أل بي

بريسويل أل أل بي هي شركة رائدة في مجال القانون والعلاقات الحكومية. تمكننا معرفتنا بالتحديات التجارية والقانونية والحكومية التي يواجهها العملاء عبر الصناعات المختلفة من تقديم حلول مبتكرة لتسهيل المعاملات وحل النزاعات.