وفي قمة شركة GSV Ventures لصناديق رؤوس الأموال المخاطرة (VC) المعنية بالابتكار العالمي بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف 12، انضم إلى سوميت ميهتا – المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبرنامج LEAD – آري دي سا نيتو – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Arco Educacao – لمناقشة كيفية تحسين جودة التعليم ودفع الطلاب إلى النجاح على نطاق واسع للطلاب ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. أدار الجلسة مايكل هورن – كبير الاستراتيجيين بشركة Guild Education.

شارك سوميت رحلة طفولته التي وقعت في بلدة صغيرة في مدرسة عادية، وتحدث عن مساهمة والده – الذي كان يعمل مدرسًا – في جعله مهتمًا بمجال التعليم، وسلط الضوء على كيفية استخدام برنامج LEAD للتكنولوجيا والابتكار لتحويل المدارس التي بها طلاب ذوي دخل منخفض ومتوسط.

وأوضح السيد/ ميهتا أنه “لا يمكن أن يعتمد التعلم والتطوير على مكان ميلاد الفرد، فلا ينبغي حرمان الأطفال من الحصول على تعليم ذي جودة لمجرد أنهم ولِدوا في بلدة صغيرة. فأولياء الأمور ينفقون جزءًا كبيرًا من دخلهم الشهري على تعليم أطفالهم على أمل أن يكون ذلك بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل مشرق. ولا يدخر برنامج LEAD أي جهد في تحقيق تطلعات أولياء الأمور، وذلك عن طريق تغيير المدارس من خلال نظامه المبتكر القائم على تكنولوجيا التعليم.

وفي أبريل 2021، استثمرت شركة GSV Ventures في برنامج LEAD مما يمثل أول استثمار لها في مجال المدارس الهندية القائمة على تكنولوجيا التعليم. جمع برنامج LEAD ما يصل إلى 30 مليون دولار أمريكي كجزء من جولة التمويل من السلسلة (د) بقيادة شركة GSV Ventures، جنبًا إلى جنب مع شركة WestBridge Capital.

تستثمر شركة GSV في سوق التعليم العالمي الذي تبلغ قيمته 7 تريليون دولار (هذا الرقم مأخوذ من الموقع الإلكتروني لشركة (GSV، هذا إلى جانب الأرقام الواردة في القائمة الافتتاحية لمجلة Insider لأفضل 100 مستثمر أساسي. كما تتعاون الشركة مع أهم الشركات في قطاع التعلم الرقمي “ما قبل مرحلة رياض الأطفال وحتى التخرج”، وتستثمر في رواد الأعمال الاستثنائيين الذين يقودون ابتكارًا رقميًا هائلًا مثل برنامج LEAD.

هذا وقد ذكرت ديبورا كوازو – الشريكة الإدارية بشركة GSV Ventures أن “شركة GSV تسعى إلى الاستثمار في الشركات العالمية المهتمة بمجال تكنولجيا التعليم التي تحقق أعلى عائد من التعليم (“ROE“) وتخفض التكاليف، وتزيد من فرص الوصول، وتحسن نتائج التعلم، وترفع مستوى المعلمين، ويتجلى دور برنامج LEAD في تسليم أعلى عائد من التعليم للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والشركاء في المدارس. ونحن فخورون للغاية باتساق جهودنا مع هذا الفريق العالمي من رواد الأعمال والمعلمين”.

تمتد جذور نموذج برنامج LEAD بقوة داخل النظام المدرسي، فهذا البرنامج يتشارك مع المدارس، وباستخدامه لنظامه المدرسي المتكامل الخاضع لحقوق الملكية فإنه يسهم في تغيير المنظومة التعليمية وتوفير نتائج تعليمية أفضل بشكل واضح للطلاب في الفصول ومن خلال المعلمين. يوفر النظام المدرسي المتكامل LEAD كل ما تحتاجه المدرسة من برمجيات المناهج الدراسية وبرامج وأجهزة ومجموعة أدوات مدرسية مع مواد التدريس والتعلم. كما أن هذا البرنامج يغطي المنظومة التعليمية بأكملها بدءًا من المرحلة قبل الابتدائية حتى الصف العاشر.

وبفضل برنامج LEAD، حصلت المدارس والأطفال على فرصة نادرة لتعويض خسائر التعلم، ودمج التكنولوجيا الرقمية في طرق التدريس، ومراجعة المناهج لتحقيق أقصى قدر من التعلم عالي الجودة.

يهدف برنامج LEAD إلى الوصول إلى 60.000 مدرسة والمساهمة في التحاق 25 مليون طفل بالمدرسة في الهند بحلول عام 2026، وتغيير قطاع التعليم بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف 12 بما يقدمه من حلول تكنولوجية متميزة.

نُبذة عن برنامج LEAD

يُعد برنامج LEAD هو اللاعب الرئيسي في الهند في فئة تكنولوجيا التعليم المدرسي التي تروج لها شركة Leadership Boulevard. بدأ برنامج LEAD في عام 2012 على يد سوميت ميهتا وسميتا ديوراه حاملين على عاتقهما مهمة تغيير التعليم المدرسي في الهند، فهذا البرنامج يجمع بين التكنولوجيا والمناهج وطرق التدريس في نظام متكامل للتدريس والتعلم، وبالتالي تحسين نتائج تعلم الطلاب وأداء المعلمين في المدارس في جميع أنحاء البلاد. واليوم، يقدم برنامج LEAD خدماته لأكثر من 2000 مدرسة في أكثر من 400 مدينة، ويصل إلى أكثر من 800,000 طالب، ويسهم في تمكين أكثر من 10 آلاف معلم، كما يعزز نظام التعلم المتكامل المبتكر والفعال للغاية من برنامج LEAD بشكل كبير دور المدارس والمعلمين وأولياء الأمور في تعزيز النمو والتطور العام لكل طفل من خلال توفير تعليم عالي الجودة.

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