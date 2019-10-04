‫برنامج الجبل الأسود للجنسية عن طريق الاستثمار الذي طال انتظاره يفتح أبوابه أمام تلقي الطلبات

لندن، 3 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — بدأ برنامج الجبل الأسود لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار “Montenegro Citizenship-by-Investment Program” أعماله، حيث يتيح للمستثمرين الأثرياء فرصًا مهمة في سوق إقليمي مزدهر، وجواز سفر قوي، وإمكانية وصول معفاة من التأشيرة إلى منطقة شنغن الأوروبية بالكامل. وتعد شركة استثمارات الهجرة هنلي آند بارتنرز “Henley & Partners” أحد ثلاث وكلاء تسويق استعانت بهم الحكومة لتسويق البرنامج. ومن خلال إضافة برنامج الجبل الأسود للجنسية إلى قائمة مثيرة للإعجاب بالفعل من خيارات الاستثمار للأثرياء من أصحاب الثروات الضخمة، عززت الشركة من سمعتها كرائد في الصناعة عندما يتعلق الأمر بخطط الإقامة والجنسية.

وفي هذا الشأن، علق الرئيس التنفيذي لشركة هنلي آند بارتنرز يورغ ستيفن “Juerg Steffen” قائلاً: يمثل برنامج الجبل الأسود لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار فرصة هائلة لشعب الجبل الأسود وللمستثمرين الأثرياء من جميع أنحاء العالم. وتعد الجبل الأسود أحد الأسرار الكامنة في أوروبا، مع جمال الطبيعة التي لا مثيل لها، وصناعة السياحة المزدهرة، ومجموعة من فرص الاستثمار المدهشة، وتراث ثقافي ثري. وتجعلنا استشاراتنا الحصرية والسيادية غير المسبوقة، والتجارب العقارية والتسويقية على ثقة أن برنامج الدولة الجديد سيتجاوز جميع التوقعات. وعند التنفيذ والإدارة بالشكل المناسب، ستقدم برامج الهجرة الاستثمارية للدول وسائل للاستفادة من تدفق العائدات مما يضمن القدرة على التكيف والنمو”.

وبالإضافة إلى كونها عضوًا بحلف شمال الأطلنطي، تعد الجبل الأسود مرشحًا قويًا لعضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وتعمل في الوقت الراهن على موائمة سياساتها مع سياسات الاتحاد الأوروبي كجزء من إجراءات الانضمام القياسية. وفي الوقت الحالي، تحتل الدولة المرتبة السادسة والأربعين في مؤشر هنلي لجوازات السفر “Henley Passport Index” حيث نالت 122 درجة في إطار الإعفاء من التأشيرة/نيل التأشيرة عند الوصول، وتتمتع الدولة بسجل سلامة مثير للإعجاب والتزام قوي بحكم القانون. ويصنف البنك الدولي جمهورية الجبل الأسود كأحد أسرع الاقتصاديات نموًا في منطقة البلقان، ووطدت الدولة سريعًا أقدامها كوجهة استراتيجية رئيسية إلى مجموعة من أهم الصناعات في العالم.

ويقتصر برنامج الجبل الأسود للجنسية عن طريق الاستثمار على 2,000 مقدم طلب فحسب ويعرض على الأفراد خيارات متعددة في إطار الاستثمار، بما في ذلك استثمار بقيمة 450,000 يورو في مشروعات في المناطق النامية أو 250,000 يورو في مشروعات بالمناطق الأقل نموًا. ويجب على المتقدمين سداد مساهمة بقيمة 100,000 يورو عن كل طلب، والتي توجه إلى صندوق خاص لتنمية المناطق المتخلفة.

وللتأهل للبرنامج، يجب أن يكون عمر مقدم الطلب الرئيسي أكبر من 18 عامًا، ويلبي اشتراطات الطلب، ويقدم استثمارًا مؤهلاً لمشروع معتمد من الحكومة ومساهمة مؤهلة. وبالإضافة لذلك، يجب على المتقدمين سداد رسوم التعامل مع الطلب بقيمة 15,000 يورو عن كل متقدم، و10,000 يورو عن كل متقدم بالأسرة التي تتكون من ثلاث أفراد، و50,000 يورو عن كل عضو إضافي.

وبمجرد التعامل مع الطلب بواسطة الحكومة وبشرط استكمال جميع إجراءات التقصي اللازم على نحو مرضي، يتم منح الجنسية. وبمجرد الحصول عليها، تمتد جنسية الجبل الأسود إلى أفراد الأسرة (وينالها الأطفال عند بلوغهم 18 عامًا) ويمكن انتقالها إلى الأجيال التالية بحكم النسب.

ويضيف رادي ليوفيتش “Rade Ljumović“، مدير هنلي آند بارتنرز في الجبل الأسود، قائلاً: “تشيد هنلي آند بارتنرز بالدراسة المتأنية التي توليها حكومة الجبل الأسود تجاه مقدمي خدمات التقصي اللازم، ونتطلع إلى دعم الجبل الأسود خلال الشهور والسنوات التالية بينما تجني الدولة العديد من الامتيازات التي يمكن أن توفرها برامج الهجرة الاستثمارية التي تدار بشكل جيد. وكشفت تجاربنا المستفيضة أنه إلى جانب المكاسب الاقتصادية، يجلب مقدمو الطلبات الناجحة مزايا غير ملموسة إلى الدولة المضيفة، مثل المهارات النادرة والشبكات العالمية الثرية. كما يضيفون تنوعًا، ويرتقون بالدول المضيفة من خلال الخدمات المحسنة والمبتكرة، مما يوفر وظائف جديدة وفرص تنظيم المشاريع”.

اتصالات وسائل الإعلام:

بادي بليور “Paddy Blewer”

مدير العلاقات العامة بالمجموعة

paddy.blewer@henleyglobal.com