‫برامج “Great Learning for Business” تغزو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

على مدار العامين الماضيين، ساعدت برامج Great Learning المخصّصة للشركات (Great Learning for Business) على تنمية المهارات الرقمية لأكثر من 35000 شخص في أكثر من 120 شركة في قطاعات متعدّدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم Great Learning ، وهي شركة عالمية رائدة في توفير حلول وبرامج تكنولوجيا التعليم المهني والعالي، عن طرح برامجها المخصّصة للشركات Great Learning for Business (GLB) في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعُمان والكويت والمملكة العربية السعودية).وقد سبق لشركة Great Learning مساعدة آلاف المتعلمين في دول مجلس التعاون الخليجي على تنمية مهاراتهم عبر منصتها الإلكترونية.

ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) في الإمارات العربية المتحدة؛ فإنّه في ظل التحوّل الرقمي الذي تشهده مختلف قطاعات الأعمال حاليًا، ستُركّز الشركات بدرجة كبيرة خلال السنوات العشر (10) القادمة على رفع إمكانيات أنظمتها الرقمية باستخدام حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والحوسبة السحابية والأتمتة. وتتجه معظم الشركات حاليًا، بما في ذلك العديد من الشركات التقليدية التي لا تقدّم خدماتها عبر الإنترنت، إلى رقمنة أعمالها؛ لكن لا يزال يواجهها تحدٍ كبير يتمثل في إيجاد أشخاص مؤهلين وذوي خبرة في التعامل مع هذه التقنيات.

وتعتمد إدارات تكنولوجيا المعلومات في العديد من الشركات العالمية العاملة في قطاعات متعدّدة، مثل القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع النفط والغاز على برامج Great Learning for Business. ويمكن للشركات الاختيار من بين مجموعة متنوعة من البرامج عالية الجودة التي طوّرتها شركة Great Learning بالتعاون مع أبرز المؤسسات الأكاديمية في العالم مثل كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة ستانفورد (GSB)، وكلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا، وجامعة سنغافورة الوطنية (NUS) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)؛ كما يمكن للشركات العمل مع شركة Great Learning لوضع برامج تدريبية خاصّة تناسب احتياجات موظفيها.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال موهان لاخمراجو ، مؤسس شركة Great Learning ورئيسها التنفيذي: “يُسعدنا طرح برامج Great Learning for Business في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن ندرك أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تسريع عمليات التحوّل الرقمي لاقتصاداتها وتنويعها، لذا فسنبذل قصارى جهدنا للتعاون مع حكومات هذه الدول والشركات العاملة فيها لتحقيق هذا الهدف. ونظرًا لأنّ التحوّل الرقمي يستلزم الاستعانة بقوى عاملة تمتلك العديد من المهارات الجديدة مثل تحليل البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وتصميم حلول مبتكرة (التفكير التصميمي)، فإنّنا على ثقة بأنّ برامجنا ستفيد المؤسسات والشركات العاملة في هذه الدول في تحولها الرقمي، مثلما أفادت عملاءنا من الشركات متعدّدة الجنسيات في جميع أنحاء العالم”.

يمكن تعديل برامج Great Learning for Business حسب أهداف كل شركة لتتمكن من تحقيق الأهداف المحدّدة لدوراتها التدريبية. وتُقدّم الدورات التدريبية التي توفرها هذه البرامج من خلال مناهج عملية مثل دراسات الحالة (لمختلف القطاعات) ومشروعات إتمام الدورات “الكابستون” والتجارب الافتراضية وبرامج المحاكاة.

عن شركة Great Learning

شركة Great Learning، هي شركة عالمية رائدة في توفير حلول وبرامج تكنولوجيا التعليم المهني والعالي؛ وهي إحدى شركات مجموعة BYJU’S، والتي تُعدّ أكبر مجموعة شركات متخصّصة في مجال تكنولوجيا التعليم في العالم. وتقدّم الشركة برامج تعليمية متكاملة في مختلف مجالات التكنولوجيا المتطورة والبيانات والأعمال. وتضع الشركة برامجها التعليمية بالتعاون مع أبرز المؤسسات الأكاديمية في العالم مثل جامعة ستانفورد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وجامعة تكساس في أوستن (UT)، ومنصة وارتون للتعلّم الإلكتروني التابعة لجامعة بنسلفانيا، وجامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس (IIT Madras)، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي (IIT Bombay)، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في روركي (IIT Roorkee)، ومعهد إندربراسثا لتكنولوجيا المعلومات في دلهي (IIIT-Delhi)، وجامعة “شيف نادر”، ومعهد “جريت ليكس” للإدارة؛ وتحرص الشركة على تحديث هذه البرامج وتطويرها باستمرار لمواكبة التغيرات المستمرة في قطاع التعليم. ولتوفير تجربة تعليمية متميّزة للمتعلّمين في جميع أنحاء العالم، تقدّم شركة Great Learning هذه البرامج من خلال أسلوب تعلّم إلكتروني مختلط (يجمع بين التعلّم التقليدي والتعلّم عبر الإنترنت) بواسطة شبكة واسعة من المعلّمين المحترفين المؤهلين تأهيلًا عاليًا. وتسعى الشركة إلى تقديم دورات تدريبية قائمة على منهجية “التعلّم التحويلي” لتمكين المهنيين والطلاب من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة للنجاح والتميز في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم حاليًا. وخلال السنوات الماضية، تمكّنت الشركة من تقديم دورات تدريبية متميّزة لأكثر من 3,5 مليون شخص في أكثر من 170 دولة.

للتواصل الإعلامي:

نافامي أجيان

مديرة إدارة العلاقات العامة

بريد إلكتروني: Navami.ajayan@greatlearning.in