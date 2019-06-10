‫برامج رقمية من سكولاستيك يدعم 23,000 طالب من الصف 1-9 في أميركا اللاتينية

برامج Scholastic Literacy Pro™ و Scholastic Literacy Pro Library و BookFlix®و TrueFlix® باتت متوفرة على منصة التعلم الرقمي Knotion® في السنة الدراسية المقبلة

نيويورك، 11 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — بدءا بالعام الدراسي 2019-2020، سيكون بمقدور 23,000 طالب في الصفوق 1-9 في أميركا اللاتينية الوصول إلى برامج تعليمية رقمية من شركة سكولاستيك Scholastic (نازداك: SCHL)، شركة نشر كتب الأطفال والتعليم والإعلام العالمية، متوفرة على المنصة التعليميةالرقمية Knotion®، وهي منصة تعليمية ومناهجية مدمجة تستند إلى التفكير التصميمي وحل المشكلات، ومتوافقة مع أهداف التنمية للأمم المتحدة 2030.

ستتمكن المدارس التي تنفذ مناهج نوشن من الوصول الكامل إلى برامج Scholastic Literacy Pro™ و Scholastic Literacy Pro Library و BookFlix®و TrueFlix® ، التي تعمل جميعها على تحسين تعليم القراءة والكتابة وتعزيز التعلم بمحتوى عالي الجودة. تشتهر نوشن على نطاق واسع بعملها مع المؤسسات القائمة بما في ذلك آبل وغوغل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والآن سكولاستيك.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة كاملة من حلول سكولاستيك الرقمية، يرجى زيارة www.scholastic.com.

وقالت آن بوينتون تريغ، نائبة رئيس مبيعات التصدير والتسويق في سكولاستيك: “إن سكولاستيك متحمسة للتعاون مع منصة نوشن وتزويد الطلاب والمعلمين في أميركا اللاتينية بإمكانية الوصول إلى برامجنا لمحو الأمية الرقمية من خلال النظام التعليمي المبتكر في نوشن. وعبر العمل مع نوشن، سنستمر في توسيع الوصول إلى محتوى أصيل ذي أهمية عالية لمساعدة المزيد من الأطفال على اكتشاف فرحة وسحر القراءة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة في المدرسة وفي الحياة”.

الحلول الرقمية المدرسية المقدمة على منصة نوشن:

• برنامج Scholastic Literacy Pro، المستخدم حاليًا في 46 دولة، هو برنامج تقييم قابل للتكيف عبر الإنترنت للطلاب في الصفوف 3-12 يقيس فهم القراءة ويولد قوائم كتب شخصية تتوافق مع اهتمامات الطلاب الفردية ومستويات القراءة عندهم. يراقب المعلمون التقدم باستخدام التقارير المستندة إلى البيانات التي توفر رؤى للتعليم المستهدف لمساعدة الطلاب على الوصول إلى المعايير الرئيسية وأهداف الكفاءة.

* برنامج Scholastic Literacy Pro Library هو مكتبة إلكترونية تفاعلية للطلاب في الصفوف من الحضانة إلى الصف الثاني عشر. يشجع البرنامج مهارات القراءة المستقلة ويساعد الطلاب على اكتشاف كتب جديدة للقراءة من بين أكثر من 1000 عنوان عالية الجودة بما في ذلك سلسلة الكتب الشعبية مثل Goosebumps™ و Discover. توفر الكتب الصوتية والمفردات التفاعلية وغيرها من الموارد تجربة مخصصة لجميع القراء.

حصل كل من برنامجي Scholastic Literacy Pro و Scholastic Literacy Pro Library على جائزة أفضل مورد أساسي GESS للعام 2018، وحصل على جائزة ComputED Gazette BESSIE للعام 2017 و 2018 لأفضل مورد لمحو الأمية في المرحلة الابتدائية العليا، وجائزة ComputED Gazette EDDIE للعام 2018 لأفضل مورد لإدارة محو الأمية.

BookFlix هو مورد لمحو الأمية الرقمية للطلاب في الصفوف ما قبل الحضانة إلى الصف الثاني الابتدائي، حيث يقرن القصص بالرسوم المتحركة مع كتب إلكترونية غير خيالية لدعم فهم القراءة، وتعزيز الكفاءة، وبناء مهارات القراءة والكتابة المبكرة، والمفردات، ومعرفة العالم الحقيقي. فاز برنامج BookFlix بجائزة BESSIE للعام 2018 و 2019 عن أفضل الكتب الإلكترونية لمهارات القراءة.

• برنامج TrueFlix هو مورد وسائط متعددة للطلاب في الصفوف من 3 إلى 7 يقدم أكثر من 140 وحدة محتوى لاستكمال مناهج الدراسات الاجتماعية والعلوم. تقترن الكتب الإلكترونية بمقاطع الفيديو ومجموعة متنوعة من أنواع النصوص والوسائط الإضافية لمساعدة الطلاب على بناء المعرفة في مجال المحتوى وتطوير مهارات محو الأمية الضرورية للنجاح الأكاديمي.

وعلق نويل ترينور، الرئيس التنفيذي لشركة نوشن قائلاً: “لقد تمكنت نوشن من إيجاد أفضل الشركات في العالم للتعاون معها، وتعد سكولاستيك العملاق في تطوير مهارات القراءة والكتابة والحياة”.

وقالت نويمي فالنسيا، مديرة التعلم والإلهام في نوشن: “يسرنا أن تكون سكولاستيك شريكًا لنا، التي سوف لن توفر لطلابنا أساسًا أكثر صلابة وقوة لمحو الأمية فحسب، بل ستزيد من اهتمامهم وحبهم للقراءة.”

لمزيد من المعلومات حول سكولاستيك، يرجى زيارة غرفة الوسائط الإعلامية للشركة على http://mediaroom.scholastic.com.

لمزيمن المعلومات عن نوشن، يرجى زيارة https://www.knotion.com/.

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