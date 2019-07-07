‫بدء بيع هاتف زي تي إي آكسون 10 برو 5 جي، أول هاتف ذكي يعمل على شبكة 5 جي، في دول الشمال الأوروبي

هلسنكي، 8 تموز/يوليو، 12019 /بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها باعت رسميا أول هاتف جوال ذكي 5 جي، وهو هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي في فنلندا. وقد سلم الهاتف إلى المستهلك فيلي ماتي ماتيلا، الرئيس التنفيذي لشركة إليسا كوربوريشن، يوم 3 تموز/يوليو 2019 في المتجر الرئيسي لإليسا، إليسا كولما في هلسنكي، وهو ما أثبت أن فنلندا قد دخلت رسميا حقبة الـ 5 جي وأن هاتف أكسون 10 برو 5 جي من زي تي إي هو أول هاتف ذكي تجاري يعمل على شبكة 5 جي في دول الشمال، ما يمكن المستهلكين من الحصول على التجارب والخدمات الأفضل والأسرع من شبكة 5 جي.

وقال شو فنغ، نائب الرئيس الأول في شركة زي تي إي ورئيس قسم الأجهزة الجوالة فيها: “تتعاون زي تي إي عن كثب مع الشركات الناقلة الرائدة مثل إليسا في تسريع الاستخدام التجاري لأجهزة 5 جي. بعد الإعلان في أوروبا والشرق الأوسط والصين، أصبح هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي أول هاتف ذكي يعمل على شبكة 5 جي تجاري في بلدان الشمال الأوروبي، وكذلك في الشرق الأوسط. وسيلبي هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي توقعات المستهلكين بشأن اتصالات 5 جي فائقة السرعة، فضلاً عن احتياجاتهم المتنوعة في الحياة اليومية وأعمالهم، وذلك بفضل تقنياته المتطورة. تلتزم زي تي إي باستكشاف وتلبية الطلبات الناشئة للشركات الناقلة والمستهلكين في حقبة الـ 5 جي المقبلة من خلال حلولنا الشاملة، ونتوقع أن يجرب المزيد من المستهلكين خدمات الـ 5 جي بهذا الهاتف الذكي الرائد.”

ستضمن شبكة 5 جي زيادة كبيرة في سعة نقل البيانات وسرعة أكبر في نقل البيانات وتقليل زمن الكمون، مما يعني سيناريوهات تطبيق لا تصدق للمستهلكين، مما يؤدي إلى حياة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة في العمل، بما في ذلك الواقع المعزز والواقع الافتراضي والألعاب القائمة على السحابة والـ 4 كي فيديو وبث الـ 5 جي زائد 8 كي المباشر الواضح للغاية، والقيادة الذاتية في المستقبل والمزيد من سيناريوهات التطبيق. بالإضافة إلى هاتف 5 جي الذكي البارز، توفر زي تي إي أيضًا مجموعة من الأجهزة الطرفية المتنوعة الـ 5 جي، مثل الموجه الداخلي 5 جي، الموجه الخارجي 5 جي، موجه واي فاي الجوال 5 جي، صندوق إيثرنت 5 جي و 5 جي الوحداتي، بالإضافة إلى وحدات 5 جي المخصصة لحالات الاستخدام الصناعي، وتعزيز التحول الرقمي للصناعات المتنوعة.

حول زي تي إي

زي تي إي هي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إي تخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zte.com.cn.

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مارغريت ما

زي تي إي كوربوريشن

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