‫بدء التسجيل لمؤتمر فاستماركتس ريسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيروت

التغليف، والمناديل الورقية وورق النفايات والتأثيرات الأوروبية ستتصدر البرنامج

بوسطن، 25 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — افتتحت شركة فاستماركتس ريسي، المصدر الأكثر موثوقية لبيانات السلع والمعرفة المتخصصة بصناعة منتجات الغابات، التسجيل لمؤتمرها السنوي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا First Annual MENA Conference. وسيتم عقد المؤتمر في الفترة بين 3-4 كانون الأول/ديسمبر 2019 في العاصمة اللبنانية بيروت في فندق فور سيزونز لإتاحة الفرصة للمهنيين المحليين والعالميين لإقامة الشبكات وبحث سوق الغابات المتغير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستكون منتجات التعبئة والتغليف والورق والأنسجة وورق الصحة الشخصية في طليعة حلقات النقاش وكذلك توقعات شركة فاستماركتس. سيتناول الاقتصاديون والقادة الإقليميون من شركات مثل إنديفكو وميبكو، وكلابين أحدث الاتجاهات التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك:

المواد الخام: الألياف العالمية والورق المستعاد

رسوم مكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي

اتجاهات الحاويات العالمية

تأثير أوروبا على العرض / الطلب في منطقة الشرق الأوسط

زيادة الطلب على الورق

النقل والخدمات اللوجستية: التكلفة والسرعة والاستثمارات

تدفق النقد المستعاد في تركيا والشرق الأوسط

سيفتتح اليوم الأول من المؤتمر بعرض تقديمي من نعمة فريم، الرئيسة التنفيذية لشركة إنديفكو، حيث ستناقش إمكانات السوق في الشرق الأوسط. ستنضم السيدة فريم لاحقا إلى ندوت نقاش تنفيذية عليا تضم ممثلين لشركات ورق وسوليكار وميبكو، لبحث القدرة الحالية لسوق حاويات التعبئة والتغليف والطلب بالإضافة إلى واردات ورق النفايات الزائدة وجهود الاستدامة.

ستكتشف أليكسي بوستنيكوف من أيه بي بي أم وماري ليستاد من آي أف سي فرص الاستثمار لمناقشة إمكانات النمو المستقبلية للسوق.

يسر شركة فاستماركتس أن تعلن عن أن شركة إنديفكو ستكون راعية مضيفة لهذا الحدث. إنديفكو هي شركة رائدة في الحاويات الورقية والتغليف المرن في لبنان، وتعمل في 65 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

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حول فاستماركتس ريسي

فاستماركتس ريسي هي مؤسسة تقارير أسعار والتحليلات والفعاليات الرائدة لأسواق السلع العالمية، بما في ذلك قطاع منتجات الغابات. تستخدم مؤسسات الأعمال في أسواق pulp and paper, packaging, wood products, timber, biomass, tissue وأسواق nonwovens بيانات فاستماركتس ريسي ومعرفتها المتخصصة لتحديد الأسعار، وتسوية العقود وتنوير استراتيجياتها. وتوفر فاستماركتس ريسي forecasts, analysis, conferences وconsulting services لأصحاب المصلحة في سائر أرجاء سلسلة توريد منتجات الغابات.

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