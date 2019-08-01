‫بدء التسجيل للزوار المهنيين للمعرض الصيني الدولي الثاني للاستيراد والتصدير

شنغهاي، 2 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أصبح التسجيل لحضور المعرض الصيني الدولي الثاني للاستيراد والتصدير ممكنا الآن للزوار المهنيين. ويمكن للزوار المهنيين من الداخل والخارج الآن التسجيل لحضور المعرض على موقعه الرسمي حتى 30 أيلول/سبتمبر.

رابط التسجيل: https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en

دليل التسجيل: http://youtu.be/g6aruvCkshc

سيتضمن المعرض الصيني الدولي الثاني للاستيراد والتصدير، الذي من المقرر انطلاقه في شنغهاي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، سبع مناطق عرض: التجارة في الخدمات، السيارات، المعدات، العلوم والتقنية للحياة، أسلوب الحياة، المعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، ومنتجات الغذاء والزراعة.

تبلغ مساحة المعرض المخطط له للمشروعات والأعمال في المعرض الدولي الثاني الصيني للاستيراد والتصدير حوالي 300،000 متر مربع، وهي مساحة أكبر من مساحة المعرض الأول.

سيضيف المعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير الثاني منطقة عرض للسلع الاستهلاكية المتطورة وسيعرض منتجات متعلقة بالواقع المعزز والواقع الافتراضي والمنتجات المتقدمة لرعاية كبار السن من أجل مواكبة النمو الاقتصادي للصين وزيادة الاستهلاك.

يعرّف المعرض الزوار المهنيين بالمشترين والمطلعين في الصناعة والخبراء من المؤسسات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والمنظمات الاجتماعية.

ومن أجل تبسيط إجراءات تسجيل الزوار المحترفين قدر الإمكان، قرر منظمو الحدث الإجراءات التالية:



أولاً، سيتم إعفاء زوار معرض العام الماضي من الحاجة للتسجيل مرة أخرى. عند تسجيل الدخول إلى نظام التسجيل، سيتم تحميل المعلومات التي أرسلوها مسبقًا تلقائيًا بعد النقر على رابط I’M A REGISTERED BUYER OF THE FIRST CIIE

ثانيا، تم تمديد الموعد النهائي للتسجيل. سيتمكن الزوار المحترفون من التسجيل حتى 30 أيلول/سبتمبر، بعد شهر واحد مقارنة بالعام الماضي.

ثالثًا، سيتم توفير معلومات مفصلة عن أنشطة المعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير للزائرين المحترفين بمجرد إتمام التسجيل، مع إرسال رسائل بريد إلكتروني منتظمة بخصوص العارضين ومنتجاتهم.

في العام الماضي، تم عقد المعرض الصيني الدولي الأول للاستيراد والتصدير في شنغهاي، مما سمح للعالم بالاستمتاع بإنجازات العولمة والنمو الاقتصادي في البلاد.

بلغت قيمة الصفقات المحتملة الناتجة عن ذلك الحدث 57.8 مليار دولار أميركي. شكلت التكنولوجيا الذكية المتطورة أكبر فئة بإذ بلغت قميتها 16.5 مليار دولار، تليها المنتجات الغذائية والزراعية بقيمة 12.7 مليار دولار، و 12 مليار دولار في مجال السيارات.

ستقام مسابقة المعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير الثانية في الفترة من 5 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في شنغهاي.

حول المعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير

المعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير هو المعرض الوطني الصيني للاستيراد، الذي يتم تنظيمه برعاية مشتركة من وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية والحكومة الشعبية لبلدية شنغهاي.

الصورة: – https://mma.prnewswire.com/media/955235/Registration_Begins_for_Professional_Visitors_of_the_2nd_CIIE.jpg