‫بحث جديد من PSI يُحدِّد 7 كفاءات حديثة ستُحدد نجاح مكان العمل للعَقد القادم

يُظهِر البحث أن المهارات الأساسية للنجاح قد تغيرت بالكامل في عالم العمل المُعاد تشكيله

جلينديل، كاليفورنيا, 20 مايو 2021 — /PRNewswire/ أصدرت PSI اليوم دراسة تُحدِّد أهم المهارات اللازمة للنجاح في مستقبل العمل. وفقًا لـ PSI، من المرجح أن تتفوق مجموعة جديدة من المهارات على الكفاءات التي كانت تحظى بتقدير أكبر خلال العَقد الماضي، وذلك بفضل التغييرات في مكان العمل بسبب الوباء والتحول الرقمي وغير ذلك. وباستخدام بيانات من أكثر من 10000 تقييم شامل 360 درجة للملاحظات من عملائها العالميين عبر مجموعة من الأدوار وأحجام الشركات، والصناعات، حددت PSI أفضل سبع كفاءات من العَقد الماضي.

للتنبؤ بالكفاءات الرئيسية الجديدة الحاسمة لعالَم العمل المُعاد تشكيله، حللت PSI الموضوعات الناشئة التي شُوهِدت في الممارسة على مدار العام الماضي مقترنة بأبحاث إضافية حول مستقبل العمل، مثل تقرير مهارات مستقبل العمل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

تشير هذه الكفاءات الجديدة إلى المرونة في طريقة تفكيرنا، وتسخير الرقمنة، والتواصل مع الآخرين، وإدارة رفاهيتنا. ويُعَد التركيز على المهارات الشخصية إلى جانب القدرة على التكيف مع التغيير واحتضان التنوع أمرًا بالغ الأهمية في مكان العمل الحديث، وتتوقع PSI أن يكون لها تأثير هائل على النجاح في مستقبل العمل. إنهما يوفران معًا أساسًا قويًا للأشخاص من أجل التكيف مع التغيير والغموض والتعقيد، مما يمكنهم من الانتقال من مجرد البقاء على قيد الحياة إلى الازدهار في العمل. الكفاءات السبع الرئيسية هي:

التفكير النقدي

رشاقة التعلم

البراعة الرقمية

بناء العلاقات

احتضان التنوع

المرونة

تغيير التوجه

تصمد الكفاءات أمام اختبار الزمن من حيث قياس الأداء في العمل لأنها تُقيِّم وتُحدِّد السلوكيات الفعلية التي يمكن قياسها وتطويرها. ومع عقود من البحث حول سلوك وأداء العمل، يفهم علماء النفس وعلماء السلوك في PSI كوكبة كفاءات العمل التي يمكنها أن تُمكِّن النجاح الوظيفي.

قال دان هيوز، مدير البحث والتطوير الدولي في PSI، “يتغير عالم العمل اليوم باستمرار، وهذا يُمثِّل تحديًا كبيرًا للمؤسسات عند توظيف وإدارة أهم مواردها: موظفوها”.

“تستمر الكفاءات في توفير طريقة بسيطة وواضحة ويمكن ملاحظتها من أجل تحديد الشكل “الجيد” في الوظيفة وقياس الأداء. هدفنا هو مساعدة المؤسسات على فهم الكفاءات المهمة التي يجب التركيز عليها في مكان العمل بعد انتشار الوباء حتى يتمكنوا من البحث عن هذه المهارات في القوى العاملة في الغد”.

يشير إصدار التقرير إلى إطلاق موارد جديدة وحلول مستهدفة من PSI، تُركِّز على مساعدة المؤسسات والأفراد على التكيف بنجاح مع عالم العمل المُعاد تشكيله. يتوفر مزيد من المعلومات هنا.

حول شركة PSI :

نحن خبراء المواهب. نحن علماء نفس وعلماء بيانات ومستشارون للموارد البشرية نقوم بفحص واختيار وتطوير وإشراك المواهب في جميع أنحاء العالم. ومع عِلم النفس في قلوبنا والتكنولوجيا في متناول أيدينا، نحن نقوم بتمكينك من اتخاذ قرارات للناس تعتمد على البيانات. ومع تقديمنا لأكثر من 30 مليون تقييم بأكثر من 50 لغة سنويًا، فإننا نعمل على تحسين العمل في كل مكان وفي أي مكان. أطلِق العنان لإمكانات المواهب. أدرِك طموحك.