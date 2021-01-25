‫”بانشيل أوفيس باركس” تحوز على 3 جوائز “أوسكار” في السلامة

– حازت مقرات Eon Free Zone-1 (منطقة إيون الحرة الخاصة رقم 1)، و Business Bay (الخليج التجاري) و Tech Park One (تك بارك وان) على أعلى وسام للصحة والسلامة من قبل مجلس السلامة البريطاني

بونه، الهند، 25 يناير 2021،/PRNewswire/ — أعلنت Panchshil Office Parks (بانشيل أوفيس باركس)—وهي وحدة مقرها ببونه Panchshil Realty — اليوم أنها فازت بثلاثة سيوف شرف (Swords of Honour) مرموقة من مجلس السلامة البريطاني لثلاثة أفرع من مكاتبها البارزة في بونه.

مواقع Eon Free Zone-1 ، و Business Bay‏ ، و Tech Park One من Panchshil وهي 3 مواقع من 66 موقعًا فقط في جميع أنحاء العالم حصلت على سيف الشرف 2020، والتي تُمنح للشركات التي أظهرت التميز في إدارة مخاطر الصحة والسلامة في العمل.

بالنسبة إلى Eon Free Zone-1، هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يُمنح فيها المقر سيف الشرف.

للتنافس على سيف الشرف، كان على أي مؤسسة أولًا أن تحقق معيار الخمس النجوم بحد أقصى في تدقيق إدارة الصحة والسلامة التابع لمجلس السلامة البريطاني. كما كان عليها أن تثبت أمام لجنة مستقلة من الخبراء أنها حققت التميز في إدارة الصحة والسلامة في جميع أنحاء العمل – من أرضية المتجر إلى قاعة الاجتماعات.

وفي هذا الصدد، صرح فيجيتسينغ ثوبتي (Vijitsingh Thopte)، نائب رئيس إدارة المرافق، في Panchshil Realty قائلًا: يسعدني أن تركيزنا الدائم على سلامة ورفاهية القاطنين والشركاء وأعضاء الفريق على مر السنين قد تم التحقق والتأكد منه ومنحه ثلاثة سيوف شرف. ولفترة طويلة، تعتبر جوائز “الأوسكار”، هذه الجوائز الثلاث، التي منحها لنا مجلس السلامة البريطاني اعترافًا بمعاييرنا النموذجية في إدارة مخاطر الصحة والسلامة.

ومن جهته، صرح لورانس ووترمان (Lawrence Waterman)، رئيس مجلس السلامة البريطاني قائلًا: بالنيابة عن مجلس الأمناء وموظفي مجلس السلامة البريطاني، أود أن أهنئ Panchshil على تحقيق أعلى معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة. يتطلب تحقيق هذا التميز التزامًا حقيقيًا واحترافًا. يسعدنا أن نقدم لك الدعم في إنجازاتك فيما كان عامًا غير مسبوق نظرًا لجائحة كوفيد.”

وأضاف مايك روبنسون (Mike Robinson)، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني: أود أن أهنئ Panchshil على تفانيهم الدائم في الحفاظ على مكان عملهم آمنًا وصحيًا و/أو تقليل المخاطر التي تتعرض لها البيئة من الأنشطة اليومية لمؤسساتهم. لقد شكل هذا العام تحديًا إضافيًا ومهمًا يتمثل في جائحة كوفيد-19، وأثني على Panchshil لعملها الجاد والتزامها في غضون هذه الظروف الصعبة.

وأردف قائلاً، تشترك جميع المؤسسات الفائزة بسورد آند جلوب (Sword and Globe) في الالتزام والتصميم لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة. ويسعدنا أنهم شركاء في المساعدة على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في ضرورة عدم إصابة أي شخص أو التسبب بمرضه خلال عمله.

الرحلة

خضعت جميع المواقع لمراجعة تفصيلية وتقييم قوي لأكثر من ستين عنصرًا تشمل السلامة المهنية، والأمان، وسياسات وإجراءات وممارسات الرفاهية، وذلك بغرض تجنب المخاطر المهنية والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها أصحاب المصلحة والزوار المرتبطين بكل مقر. ومن بين التدابير الكثيرة الأخرى المتخذة، عمليات التدقيق الداخلي المستمرة، ومناقشات السلامة، والدورات التدريبية المتخصصة ومسيرات السلامة لمختلف الفرق المشاركة في عمليات تشغيل المقرات وصيانتها.

تم تحسين عمليات الصيانة الوقائية الدورية عن طريق إدخال آليات تحكم فعالة واستخدام التكنولوجيا مثل أجهزة الاستشعار التلقائية لمراقبة صهاريج المياه العلوية والجوفية، والتحكم في درجة الحرارة والرطوبة لوحدات تكييف الهواء، ومراقبة درجة حرارة اللوحات الكهربائية باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء، والاهتزاز والتحكم في الضوضاء للمعدات القابلة للتطبيق، ومراقبة أنشطة عمليات المصنع الرئيسية باستخدام أنظمة المراقبة بالفيديو وما شابه.

وتشمل التدابير الخاصة الإضافية التي تم اتخاذها، تركيب لافتات مناسبة تسلط الضوء على ما يجب فعله وما يجب تجنبه، وإرشادات السلامة، والإدارة البيئية ورسومات العافية في المساحات المشتركة ومستويات موقف السيارات، وقد ساعدت تلك التدابير على تعزيز الوعي وخلق بيئة عمل أكثر أمانًا.

مجلس السلامة البريطاني

تمثل جوائز 2020 العام الحادي والأربعين على التوالي الذي منح فيه مجلس السلامة البريطاني جائزة سيف الشرف للتميز في إدارة الصحة والسلامة.

نظم مجلس السلامة البريطاني منذ تأسيسه في عام 1957، حملات بلا كلل لحماية العمال من الحوادث، والمخاطر، والظروف غير الآمنة، ولعب دورًا حاسمًا في العملية التي أدت إلى اعتماد تشريع هام للصحة والسلامة. ويلتزم أعضاؤه في أكثر من 60 دولة بحماية وتحسين رفاهية العمال، إيمانًا بأن بيئة العمل السليمة والآمنة مفيدة أيضًا للأعمال التجارية.

مقرات Panchshil الحائزة على سيف الشرف

يقع EON Free Zone-1 الذي يبلغ مساحته 4.5 مليون قدم مربع، في ممر خاردي الشرقي لبونه، وهي نقطة ارتكاز لمنطقة تكنولوجيا المعلومات التي تعج بالحركة، ويضم هذا المقر العديد من الشركات العملاقة العالمية والهندية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات.

ويحتل Business Bay موقعًا استراتيجيًا بالقرب من ملعب بونا للجولف (Poona Golf Course) على طريق المطار، وهو عبارة عن مساحة عمل حديثة قيد التطوير تبلغ مساحتها 1.8 مليون قدم مربع مصممة للشركات الرائدة وشركات البرمجيات وشركات الخدمات التي تدعم تكنولوجيا المعلومات.

ويقع Tech Park One في يروادا، وهو عبارة عن متنزه فريد لتكنولوجيا المعلومات مجهز بخدمات دعم عالية التقنية وسبل راحة حصرية. Tech Park One الواقع على مساحة مليون قدم مربع، هو الوجهة المفضلة للشركات متعددة الجنسيات وشركات فورتشين 500 (Fortune 500).

Panchshil Office Parks

تضم محفظة Panchshil Realty المكتبية في بونه أكثر من 17.5 مليون قدم مربع من المشاريع البارزة مثل مشروع EON Free Zone وBusiness Bay وTech Park One ومركز التجارة العالمي ومركز المؤتمرات الدولي. وتضم هذه المقرات شركات عالمية رائدة مثل Allianz وCitibank وCognizant و Concentrix وCredit Suisse وDeutsche Bank وHSBC وMasterCard وMichel in وUBS وVodafone وغيرها الكثير.

أعمال Panchshil التجارية – أبرز النقاط

تبلغ المساحة الإجمالية لمحفظة العقارات المكتملة لشركة Panchshil Realty حوالي 23 مليون قدم مربع فضلًا عن مساحة 20 مليون قدم مربع أخرى قيد التطوير.

حوالي 23 مليون قدم مربع فضلًا عن مساحة 20 مليون قدم مربع أخرى قيد التطوير. قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة Panchshil Realty هي المكاتب التجارية والضيافة والعقارات السكنية.

هي المكاتب التجارية والضيافة والعقارات السكنية. يرتكز جزء كبير من محفظة Panchshil Realty المكتبية على صندوق بلاكستون للملكية الخاصة العقارية ( Blackstone Real Estate Private Equity Fund) ، برعاية وإدارة مجموعة بلاكستون ذات الشراكة المحدودة ( Blackstone Group LP ).

حول Panchshil Realty

تأسست شركة Panchshil Realty في عام 2002 وأصبحت إحدى أرقى العلامات التجارية العقارية الفاخرة في الهند. يركز نهج المجموعة، التي تشتهر بريادتها وتميزها في مجال التطوير العقاري، على التطوير المخطط وإنشاء أصول ذات قيمة، وصياغة خبرات حياتية من خلال التصميم والهندسة المعمارية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.panchshil.com