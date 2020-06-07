‫بالجمع بين التكنولوجيا والأناقة، هاتف فيفو (V19) يقدم التصميم الرائع مع ميزات ريادية في تصوير السيلفي

منتج فيفو الرئيسي يعدّ الأفضل من نوعه في التقاط صور السيلفي ومصمم ليتماشى مع أسلوب حياة الشباب من عشاق الأناقة

06، 08 يونيو 2020, دبى، الامارات العربية المتحدة /PRNewswire/ — أطلقت شركة فيفو اليوم هاتفها الذكي (V19) المتميز بقدرات متطورة في التقاط صور السيلفي. ويضم هاتف (V19) كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجا بكسل+ كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وشاشة (AMOLED FHD+ Ultra O Screen)، حيث يتمتع بميزات استثنائية في التقاط صور السيلفي وتكنولوجيا ريادية ضمن تصميم أنيق لتقديم تجربة استخدام مبتكرة للمستهلكين.

وقال جيت زو، رئيس العمليات في شركة فيفو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “إن شركة فيفو ملتزمة بالابتكار مع أخذ المستهلك بعين الاعتبار، إذ يعكس هاتف (V19) إدراكنا العميق لاحتياجات المستهلك. وعلى ضوء ما يحويه من تكنولوجيا ريادية لالتقاط صور السيلفي، وتصميم أنيق، وأداء فائق، يعتبر (V19) هاتفاً مثالياً للمستهلكين الشباب الذين يهتمون بمزايا الكاميرا والترفيه”. وأضاف بالقول: “إن (V19) هاتف ذكي متطور صُمم ليتماشى مع أسلوب حياة المستهلكين الشباب. وبفضل تصميمه الفريد المصحوب بكاميرا أمامية مزدوجة ذات ميزات رائعة لعشاق السيلفي تتفوق على نظيراتها في الهواتف الذكية الأخرى من الفئة ذاتها، يعتبر هاتف (V19) منتجاً رائداً في سوق الشرق الأوسط وإفريقيا”

كاميرا بتكنولوجيا متطورة تمكنك من التقاط صور سيلفي جميلة

تتكون كاميرا هاتف (V19) الأمامية المزدوجة من كاميرا أساسية بدقة 32 ميجا بكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل تسمح للمستخدمين بالتقاط أجمل اللحظات، بصرف النظر عن الزمان أو المكان. وتتيح الكاميرا الأمامية التقاط صور سيلفي فائقة الاتساع بمقدار 105 درجات، مع خوارزمية ذكاء اصطناعي داخلية تستطيع بشكل مستقل تصحيح التشوه في الزاوية العريضة بين الجهة الأمامية والخلفية للحصول على لقطات رائعة. كما تتمتع الكاميرا الأمامية بميزة فيديو سيلفي بثبات فائق، بحيث تدعم فيديوهات السيلفي فائقة الاتساع بمستوى جديد من الثبات.

ويضم هاتف (V19) في الخلف كاميرا رباعية بخاصية الذكاء الاصطناعي، مكونة من الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل والكاميرا ذات الزاوية الفائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا البوكية بدقة 2 ميجا بكسل. وإلى جانب خاصية الفيديو فائق الثبات، يحوي هاتف (V19) العديد من مزايا الفيديو والصور المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، مثل فلاتر الفيديو المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي ومحرر الفيديو المعزز بتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية (AI Image Matting) لتسجيل فيديوهات ذات مستوى احترافي.

وتضم الكاميرا الأمامية والخلفية أوضاعاً خاصة لالتقاط صور مذهلة في الليل. وضع تصوير السيلفي الليلي في الكاميرا الأمامية- بخاصية التجميل المركبة ومزايا (Spatial Merging Denoising) و(Multiple Exposure)- يسمح للمستخدمين بالتقاط صور سيلفي واضحة وجميلة أثناء الليل سواء في ضواحي المدينة أو الريف الجميل. أما وضع البورتريه الليلي فائق الجودة في الكاميرا الخلفية- بخاصية (Multi-Frame Screening) و(Temporal Alignment) و(Spatial Merging Denoising)- فيسمح للمستخدمين بالتقاط صور فائقة الدقة لعجائب الحياة كلها، حتى في الليل.

شاشة وتصميم مبتكر لأسلوب مميز

يضم هاتف (V19) شاشة أنيقة 6.44 بوصة (Super AMOLED FHD+ Ultra O)، صممت بتقنية (E3 OLED) للاستمتاع بألوان واقعية ونابضة بالحياة بمعدل تدرج لوني بنسبة 100% مع تقنية ( DCI-P3). ويمكن تعديل نمط العرض الخاص بدرجة الإضاءة التي تُضبط تلقائيًّا بما يتناسب مع مستويات الإضاءة المحيطة، كما تمنع الشاشة الضوء الأزرق الضار بنسبة 42% أكثر من الشاشات بتقنية (E2 OLED) لتوفير تجربة استخدام صحية.

بفضل ما يميزه من أسلوب وراحة في الاستخدام، يثبت هاتف (V19) إلتزام شركة فيفو بوضع تصاميم تسلط التركيز على المستخدم. إذ يتناسب حجم هاتف (V19) مع راحة يدك حيث توفر الحواف ذات التصميم الثلاثي الأبعاد الراحة المُطلقة في حين يزودك الزجاج المتميز من نوع (Corning Gorilla Glass 6) بمظهر أنيق.

أداء فائق يتيح للمستهلكين استعمال الهاتف طيلة اليوم

بالإضافة إلى ما يميزه من تصميم أنيق وإمكانات ريادية في تصوير السيلفي، يتمتع هاتف (V19) الذكي بأداء قوي للغاية وبطارية عالية الكفاءة. لمزيد من راحة المستهلكين الشباب المنهمكين بالأعمال على الدوام، تمتاز بطارية هاتف (V19) سعة 4500 ميللي أمبير/ ساعة بعمر طويل، في حين تتيح تقنية (33W vivo FlashCharge 2.0) شحن البطارية من صفر إلى 54 بالمائة في غضون 30 دقيقة فقط.

مع معالج كوالكوم سناب دراغون 712 ثماني النواة، يمتاز هاتف (V19 ) بواجهة استخدام سريعة وأداء حاسوبي فائق. ولدعم ما تستهلكه إمكانات الكاميرا المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي من طاقة كبيرة، يضم الهاتف تقنية التبريد السائل باستخدام الأنبوب النحاسي لضمان عمر أطول لوحدة المعالجة المركزية، وأداء موثوق للهاتف وانسيابية أكبر عند تعدد المهام. كما تتيح ذاكرة الوصول العشوائي البالغة سعتها 8 جيجا بايت وكذلك مساحة التخزين البالغة 128 جيجا بايت تخزين أي شيء يحتاج إليه المستخدم سواء كان ذلك متعلقًا بأوقات العمل أو الراحة أو اللعب.

يتيح هاتف (V19) تجربة متطورة في ممارسة الألعاب، بفضل خاصية (Multi-Turbo 3.0) التي تحسّن التحكم في اللمس واستقرار عدد اللقطات لكل ثانية، إلى جانب نمط (Ultra Game Mode) بمزاياه الممتعةمثل التقاط صورة الشاشة وكذلك تسجيل الشاشة السريع والاهتزاز في الألعاب.

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نبذة عن فيفو

فيفو شركة تقنية رائدة على مستوى العالم تختص بصنع خدمات ومنتجات ذكية ومتطورة للاتصال عبر الهواتف النقالة. وتكرس فيفو جهودها لتكوين منظومة إنترنت للهواتف النقالة تنبض بالحياة، وهي حالياً تملك وتدير شبكة واسعة من مراكز البحث والتطوير وعمليات الأبحاث في سان دييغو وشنزن ونانجينغ وبكين وهانغزو وتايبيه. وتركز هذه المراكز على تطوير تقنيات استهلاكية حديثة مثل الجيل الخامس والذكاء الصناعي والتصوير عبر الهواتف النقالة وتصميم الهواتف الذكية من الجيل التالي. كما أنشأت فيفو خمس قواعد للإنتاج حول العالم في الصين وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

لدى فيفو أكثر من 200 مليون مستخدم يتمتعون بخدماتها ومنتجاتها للاتصال عبر الهواتف في أنحاء العالم. كما تملك شركة فيفو متاجر تجزئة غير إلكترونية في أكثر من 1000 مدينة حول العالم.

مواصفات هاتف ( V19 )

الأساسيات المعالج Qualcomm Snapdragon 712 ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت التخزين 128 جيجا بايت البطارية 4500 ميللي أمبير/ساعة بتقنية (33W vivo FlashCharge 2.0) نظام التشغيل Funtouch OS 10 (based on Android 10) الهيكل الأبعاد 159.64 × 75.04 × 8.5 ملم الوزن 186.5غ الشاشة الشاشة 6.44 بوصة FHD+ (2400×1080) النوع Super AMOLED Ultra O Screen شاشة اللمس Capacitive multi-touch الاستدلال الحيوي تقنية مسح البصمة المدمجة بالشاشة الكاميرا الكاميرا الأمامية: بدقة 32 ميجا بكسل( f/2.08) + 8 ميجا بكسل ( f/2.08) الخلفية: كاميرا رباعية معززة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجا بكسل (f/1.79) + كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل (f/2.2)+ كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل( f/2.4) + كاميرا بوكية بدقة 2 ميجا بكسل ( f/2.4). أنماط التصوير الأمامية: وضع تصوير السيلفي الليلي، خاصية الإضاءة الناعمة، فيديو السيلفي بثبات فائق، فيديو آرت بورتريه، آرت بورتريه، تصحيح التشوه في الزاوية العريضة، تجميل الوجه متعدد الأنماط الخلفية: البورتريه الليلي فائق الجودة، تصوير الفيديو بثبات فائق، فيديو آرت بورتريه، أرت بورتريه الاتصال USB (Type-C), Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.0/5.0, OTG المستشعرات مقياس التسارع، مستشعر الإضاءة المحيطة، مستشعر القرب، البوصلة الإلكترونية، مستشعر بصمة الأصبع (مُدمج بالشاشة)، جيروسكوب مكونات العلبة هاتف (V19)، سماعات، وثائق، كابل (USB)، شاحن (USB)، إبرة إخراج الشريحة، حافظة، لاصق حماية (مثبت)

الصورة –https://mma.prnewswire.com/ media/1177527/Vivo_Arabic_ Photo.jpg