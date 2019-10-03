‫اينوك تكشف النقاب عن جناحها في إكسبو 2020 دبي تحت شعار “إلهامٌ من الطاقة”

جناح تفاعلي يؤكد مكانة اينوك كمجموعة متكاملة في قطاع الطاقة ويسلّط الضوء على سجلها الحافل بالإنجازات ويقدم منصة تستشرف مستقبل القطاع

من المتوقع أن يستقبل الجناح عدداً كبيراً من الزوار في إكسبو 2020 دبي وذلك لموقعه الاستثنائي بالقرب من جناح دولة الإمارات العربية المتحدة

بمفهومه وتصميمه الإبداعي، يطبّق الجناح منهجية معمارية فريدة برؤية جديدة لخزانات النفط

الجناح يضم مساحات مستقبلية ومنطقة “مجلس الأعمال” المخصصة للشركاء من الجهات الحكومية وقطاع الطاقة

<لإرسال تغريدة حول هذا الخبر، الرجاء قص ونسخ النص التالي: @ENOC تكشف النقاب عن جناحها في إكسبو 2020 دبي تحت شعار إلهام من الطاقة #طاقة_ملهمة http://bit.ly/2o5p92r>

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 03 أكتوبر 2019: كشفت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، النقاب اليوم عن خططها لتشييد أحد أكثر الأجنحة جاذبية في إكسبو 2020 دبي، بتصميم مُبتكر يُلهم الزوار خلال الحدث العالمي الذي ينطلق في 20 أكتوبر 2020 ويمتد على مدار ستة أشهر.

فيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1005582/ENOC_Expo_2020_Flythrough.mp4

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1005580/ENOC.jpg

وباعتماده مفاهيم مبتكرة وفريدة من نوعها في التصميم، يجسّد جناح اينوك في إكسبو 2020 دبي المكانة الرائدة التي تحظى بها المجموعة في قطاع الطاقة، وهو ما ينعكس في شعار الجناح “إلهامٌ من الطاقة”.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: “واظبنا خلال 25 عاماً وأكثر على تلبية احتياجات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء بمعايير القطاع عبر عملياتنا المتكاملة وخدماتنا المبتكرة. وباعتبارنا شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، نسعى لتقديم تجربة مبتكرة وغامرة تخرج عن إطار المفهوم التقليدي للطاقة وتقدّم رؤى ملهمة حول أهمية التعاون لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي.”

وأضاف سعادته: “علاوة على ذلك، يوفر الجناح منصة استراتيجية لتسليط الضوء على المواضيع الفرعية الثلاثة التي يقوم عليها إكسبو 2020 دبي وهي الفرص والتنقل والاستدامة، والتي لطالما شكلّت مرتكزات جوهرية في جميع جوانب عملنا. وفي ضوء الدعم المتميز الذي يقدمه موظفونا وشركاؤنا وجميع الأطراف المعنية، نحن على ثقة بأن توفير تجربة جذابة للزوار في إكسبو 2020 دبي سيسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل إكسبو 2020 دبي الأفضل على الإطلاق بين دورات إكسبو التي شهدها العالم حتى تاريخه.”

من جانبها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: “لطالما لعبت اينوك دورا هاما في قطاع الطاقة العالمي، وأسهمت بشكل بارز في نمو وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتبار إكسبو 2020 دبي الحدث الأروع في العالم لعرض نبوغ البشرية وإنجازاتها، فإنه يمثّل منصةً مثالية لمجموعة اينوك لتعريف الجمهور بجهودها لصنع مستقبل أكثر استدامة وابتكارا، ونحن نتطلع للتعرّف على ما ستقدّمه المجموعة في جناحها التفاعلي المميز.”

يُذكر أن الجناح يصطحب زواره في رحلة ملهمة تستكشف دور الطاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ليفتح بذلك آفاقاً جديدة للتفاعل والحوار البنّاء لتطوير القطاع، ويسلّط الضوء على الدور المحوري الذي تسهم به اينوك في دفع عجلة استدامة الطاقة عبر مبادراتها القائمة على الابتكار والتقنيات المتطورة.

ويستلهم الشكل العمراني للجناح تصميمه من خزانات النفط، وتبرز فيه خمسة مباني متميزة تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر مواضيع تشمل: استكشف- ماهية الطاقة؛ تفاعل- سبل الاستفادة من الطاقة؛ تعاون- احتياجات الطاقة؛ تخيّل- إمكانات الطاقة الواعدة. وسيبهر الجناح زواره من كافة الأعمار، بفضل توظيفه للعناصر التجريبية التي تثري معلوماتهم ومعارفهم وتشجعهم على التفاعل معها.

تم تشييد جناح اينوك باستخدام 650 طن من الفولاذ وتم مراعاة تصميمه وهندسته ليتم توظيف الجناح في مرحلة الإرث لاحقاً. وتستمر الجولة في المباني الأربع لمدة 18 دقيقة، مقدمةً للزوار تجربة غير مسبوقة تجسد شعار الجناح: إلهام من الطاقة.

كما ينسجم جناح اينوك مع الموضوع الرئيسي لإكسبو 2020 دبي “تواصل العقول، وصنع المستقبل” وفلسفة الشراكات التي تطبقها المجموعة، وسيضم أيضاً منطقة “مجلس الأعمال” المخصصة للجهات الحكومية والأطراف الأخرى المعنية بالقطاع، للتفاعل والتواصل بحثاً عن إجابات للأسئلة المستعصية في القطاع.

وفي خضم رحلة ستكون الأولى من نوعها، ستتسنى للزوار أيضاً إمكانية “الشعور” بالطاقة باستخدام الموجات فوق الصوتية، والسرد البصري والسمعي، والتجارب الحسية، والأعمال الحركية، وأجهزة الإسقاط التفاعلية. وفي إطار التزام اينوك تجاه الممارسات المستدامة، سيتم استخدام أرضيات مصنوعة من المطاط المُعاد تدويره في باحات الألعاب الحركية بالإضافة إلى سيتم جمع المياه الناجمة عن تكييف الهواء واستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

سيكون الجناح مفتوحاً على مدار 173 يوماً مع 1730 ساعة من التجارب الحية التي يمكن لمئات الآلاف من الزوار الاستمتاع بها.

تجدر الإشارة إلى أن اينوك كانت قد كشفت مطلع العام الجاري عن خططها لتشييد محطة خدمة بمفهوم تصميمي جديد في موقع “إكسبو 2020 دبي” على شكل شجرة الغاف. وستخدم المحطة منطقة ’دستركت 2020‘ في مرحلة الإرث التي تلي إسدال الستار على فعاليات إكسبو، فقد صُممت المحطة لتكون الأولى من نوعها في المنطقة المؤهلة لتصنيف الذهبي لنظام “الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة” (LEED).

ويمكن مشاهدة الفيديو حول مشاركة اينوك في إكسبو 2020 دبي هنا.

معلومات للمحررين:

نبذة عن مجموعة ’اينوك‘

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب ’اينوك‘، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم ’اينوك‘ خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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سريشتي سوني

أصداء بي سي دبليو | دبي، الإمارات العربية المتحدة

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نُبذة عن إكسبو 2020 دبي®

يوجّه إكسبو 2020 دبي، إيمانٌ راسخ بأن الابتكار والتقدم هما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقّة. وسيستقطب الحدث الأكبر في العالم خلال أشهره الستة ابتداءً من أكتوبر 2020، الملايين إلى دبي للاحتفال بالإبداع البشري تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

خلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 إبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي ملايين الزوار.

سيكون إكسبو 2020 دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعالياته.

نتطلع إلى إقامة حدث عالمي شامل يشارك فيه ما يزيد عن 200 مشارك من ضمنهم منظّمات دولية، وشركات ومؤسسات تعليمية إلى جانب 219 دولة.

أعدّ إكسبو 2020 دبي برنامجا مميزاً للمتطوعين يهدف إلى استقطاب ما يزيد عن 30 ألف متطوع من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات والخلفيات.

سيقام إكسبو على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلو متر مربع، من ضمنها منطقة مبّوبة مخصصة للمعارض مساحتها 2 كيلو متر مربع، في منطقة “دبي الجنوب” المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.

سيكون إكسبو 2020 دبي أول حدث دولي ضخم يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يمكن الآن التسجيل في منصة تواصل الخاصة بنظام المعلومات الإعلامية لإكسبو 2020 دبي من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 وهو https://media.expo2020dubai.com

وستكون منصة تواصل أداتكم الأساسية للوصول إلى أهم المعلومات وأحدثها عن مواضيع مثل تسجيل الإعلاميين والحصول على التراخيص والتصاريح والبيانات الصحفية والوسائط المرئية.

زوروا موقعنا: www.expo2020dubai.com

نُبذة عن معارض إكسبو الدولية

احتضنت العاصمة البريطانية لندن، أول معرض إكسبو دولي، الذي أطلق عليه اسم “المعرض العظيم” وأقيم في “قصر الكريستال”، الأيقونة المعمارية التي شُيّدت خصيصًا للحدث. وجاء “المعرض العظيم” ليحتفي بالإبداعات الصناعية البشرية في عالم اتسم بتطوراته وتغييراته المتسارعة. وشكّل الحدث بتفاصيله كافة، سواء على صعيد تصاميمه الهندسية ومعروضاته، أو مفهومه الرئيسي: “المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم”، منصة اجتمعت عليها أمم الأرض لاستعراض مسيرة التقدم الصناعي المشتركة. وفي السنوات اللاحقة، بدأ المشاركون في معارض إكسبو الدولية، بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية، السعي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم والترويج لإنجازاتهم ومنتجاتهم وأفكارهم ومبتكراتهم، وعلاماتهم الوطنية وتسليط الضوء على بلدانهم كوجهات سياحية وتجارية واستثمارية.

تقام معارض إكسبو الدولية تحت رعاية المكتب الدولي للمعارض، وهو منظمة حكومية دولية مسؤولة عن الإشراف على جميع المعارض الدولية.

واليوم تقام أربعة أنواع من معارض إكسبو برعاية المكتب الدولي للمعارض: معارض إكسبو الدولية، ومعارض إكسبو المتخصصة، ومعارض إكسبو الزراعية، ومعرض ميلانو الذي يقام كل ثلاثة أعوام.

فيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1005582/ENOC_Expo_2020_Flythrough.mp4

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1005580/ENOC.jpg