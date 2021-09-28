‫اهتمام عالمي متزايد بعد تحقيق هافال H6 وهافال جوليون مبيعات قياسية منذ يناير حتى أغسطس

شهد أبريل الماضي طرح الجيل الثالث من هافال H6 وجوليون في السوق العالمية، إذ اكتمل تحديث المنتج خلال 3 أشهر فقط. ويُعرض الموديلان الآن في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، محققان مبيعات قياسية في العديد من الأسواق الرئيسية.

وقد تصدرت هافال جوليون مبيعات التجزئة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض خلال الشهر الأول من طرحها، خاصة في جنوب أفريقيا، بينما ظلت هافال H6 من الجيل الثالث من بين المراكز الثلاثة الأولى في مبيعات السيارات الرياضية صغيرة الحجم متعددة الأغراض؛ ففي المملكة العربية السعودية، جاءت مبيعات هافال جوليون في المركز الثالث في أغسطس الماضي على مستوى السوق المحلي. كما حقق الموديلان مبيعات جيدة في عدد من المناطق الأخرى، مثل روسيا وأستراليا ونيوزلندا.

وساعدت شعبية الموديلين في جذب الكثير من الانتباه إلى سيارات هافال في السوق الدولية. من جانبه ذكر، ليف وينبن، المدير الفني لدى شركة هافال، “ارتفعت مبعيات هافال العالمية بنسبة 233% على أساس سنوي بعد طرح الموديلين خلال النصف الأول من عام 2021 في ظل استمرار انتشار الوباء العالمي وما ترتب على ذلك من نقص حاد في توريد الرقائق.”

وقد حازت الطفرة التي حققتها مبيعات الجيل الثالث من هافال H6 وجوليون إشادة كبيرة من جانب العديد من الجهات الإعلامية المتخصصة،

حيث وصف هانز أوثويزن، أحد المراسلين البارزين في قناة Cars المتخصصة في شؤون السيارات بجنوب أفريقيا، وسائل الترف والخصائص المعلوماتية الترفيهية التي تتميز بها هافال جوليون بالرائعة. ويُعد تصميمها الكلي وخصائص المنتج بمثابة نقلة عابرة للأجيال في مجال تحديث السيارات.

ويضيف وينبن، “خلال مرحلة الاختبار، ظهرت كفاءة جميع أنظمة السلامة النشطة في مختلف الأحوال المرورية اليومية.”

في حين صنَّفت قناة Carsales الأسترالية المتخصصة الجيل الثالث من سيارات هافال H6 “كأفضل سيارة صينية في أستراليا حتى الآن.” وترى قناة Carsales أن سيارات الجيل الثالث من هافال H6 تُعد إحدى “السيارات الرياضية المتطورة متعددة الأغراض الجديرة بالاقتناء” بفضل ما تمتاز به من قوة جبارة ومستويات سلامة عالية، إلى جانب تزويدها بالعديد من أنظمة مساعدة السائق الذكية.”

بينما وصف جابو بايتزا، أحد المراسلين لدى قناة Rutamotor التشيلية، مشاعره بعد أحد اختبارات القيادة قائلًا أن الجيل الثالث من سيارات هافال H6 قد حقق نجاحات كبيرة في مجال التقنيات الذكية والتصميم، كما أنها قادرة على منافسة غيرها من الموديلات الأخرى العالمية بامتياز.

ويضيف بايتزا، “إنني أتابع سيارات هافال منذ طرحها في السوق التشيلي عام 2015. إذ يغمرني التطوير المستمر في المنتج بحيوية كبيرة. إنها حقًا لعلامة تجارية مرموقة بفضل منتجاتها القوية.”

بفضل ما تلقاه حاليًا سيارت هافال من إشادة عالمية في السوق الدولية، أصبحت جريت وول موتورز أكثر ثقة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية لعام 2025.

من جانبه أشار مينج شيانجون، رئيس شركة جريت وول موتورز بالتناوب، خلال مؤتمر الموزعين الدوليين الافتراضي في أغسطس الماضي، إلى توقعاته بالنسبة للمبيعات المستقبلية قائلًا: “سنسعى لبيع ما يزيد عن مليون سيارة في الخارج بحلول عام 2025.”

مقطع فيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1635796/HAVAL_H6_takes_ the_leap_into_the_future.mp4