‫انطلاق معرض كانتون الـ 126، موفرا منصة مفتوحة للجميع

غوانغجو، 17 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يجمع معرض الاستراد والتصدير الصيني الـ 126 (معرض كانتون أو “المعرض”) أكثر من 25,000 شركة في معرضه البالغة مساحته 1.18 مليون متر مربع في غوانغجو بدءا بـ 15 تشرين الأول/أكتوبر، 2019، ومشاركة مشترين من 210 دولة ومنطقة في العالم.

وأشار شو بينغ، المتحدث الرسمي باسم معرض كانتون ونائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني، إلى أن معرض كانتون قد شهد تغييراً في التجارة خلال السبعين عاماً الماضية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ويتمتع المعرض الـ 126 بأهمية كبيرة لتحقيق نمو مستقر وذي نوعية للتجارة الخارجية.

يشهد معرض كانتون 126 نموا مستمرا في التعاون العالمي. في إطار “برنامج معرض كانتون للشراكة العالمية”، طور معرض كانتون 128 شريكًا في 72 دولة ومنطقة. ومع مشاركة 11 وفدًا وطنيًا في الجناح الدولي، يرحب المعرض بالعروض التوضيحية للمنتجات الجديدة من اليابان وكندا لأول مرة. ستقوم 642 شركة أجنبية بعرض منتجاتها، من بينها أكثر من 60 في المئة من بلدان مبادرة الحزام والطريق. وإلى جانب العارضين الصينيين من الأجنحة الوطنية التي تشمل 16 فئة من المنتجات، سيوفر معرض كانتون منصة متكاملة متعددة الوظائف للمساعدة في تعزيز الانفتاح الإقليمي والتنمية الصناعية.

حقق معرض كانتون الابتكار في مجال التسويق، متمسكا بمبدأ “مبتكر، متخصص، مستهدف وحساس” والتركيز على الأقسام الرئيسية والأسواق المستهدفة، لتوفير تجربة حضور أكثر ملاءمة، ومعاملات أكثر أمانًا وعائد أعلى للمشترين.

سيستضيف المعرض أيضًا أكثر من 20 منتدى تحت عناوين تشمل ضبط المخاطر والعملة والعرض والطلب والمطابقة والاتجاهات التجارية. أحد أبرز الأحداث هو منتدى معرض كانتون لتطوير التجارة الدولية للعام 2019، والذي سيجمع خبراء في هذا المجال لمناقشة تغيير السياقات الاقتصادية والتجارية العالمية وكيفية الاستجابة لسياسات التجارة الدولية المعقدة. سيشكل المنتدى أيضًا حوارًا حول الفرص على طول مبادرة الحزام والطريق.

https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

حول معرض كانتون

يقام معرض الصين للاستيراد والتصدير، المعروف أيضا باسم معرض كانتون، مرتين في مدينة غوانغجو كل ربيع وخريف. تم تأسيس المعرض في العام 1957، وهو الآن معرض شامل يتمتع بأطول تاريخ في البلاد ويعتبر أعلى معرض مستوى وأكبر نطاقا وأكبر عددا من المنتجات، فضلاً عن أوسع توزيع لأصول المشترين وأعلى قيمة أعمال في الصين.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1011715/126th_Canton_Fair.jpg