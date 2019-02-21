‫انطلاق مسيرة التعاون بين Kinetic للخدمات الاستشارية ومختبرات RedFOX للتعجيل بدخول تقنية بلوكتشين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 من فبراير 2019/PRNewswire/ —

شركة محاصة جديدة تهدف إلى التعجيل بتطبيق تقنية سجل المعاملات العمومي، بلوكتشين، في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شركة Kinetic للخدمات الاستشارية هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات استشارية شاملة ومتنوعة لمساعدة المؤسسات على تحسين أدائها في خضم الثورة الصناعية الرابعة . وقد أعلنت الشركة اليوم عن تعاونها مع مختبرات RedFOX Labs القائمة بمنطقة هو تشي مينه في فيتنام، وهي الشركة المؤسسة لأعمال وتقنية سجل المعاملات العمومي المعروفة بمسمى “بلوكتشين”، وذلك بغرض إدخال حلول متكاملة لأعمال بلوكتشين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر أن RedFOX Labs هي شركة تقنية تعتمد في نشاطها على تقنية بلوكتشين إذ تقوم بتحديد وبناء نماذج عمل مبرهن على نجاحها للعمل في الأسواق الناشئة القائمة في منطقة جنوب شرق آسيا فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الحالي. تقوم الشركة بإنشاء حلول مبتكرة وقابلة للقياس وذلك لإطلاق العنان لإمكانات السوق عن طريق منصة Komodo، إذ تهدف إلى إنشاء شركات تتصدر السوق في مجالات التجارة الإلكترونية والإعلام الإلكتروني وتقديم خدمات السفريات والنقل عبر الإنترنت إضافة إلى الخدمات اللوجستية.

وقد صرح جو توفيق، مؤسس Kinetic للخدمات الاستشارية ورئيسها التنفيذي، قائلاً: “تمثل تقنية بلوكتشين أحد الموضوعات الساخنة على ساحة النشاط التجاري في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد شعرنا، بوصفنا الشريك الاستراتيجي لبوابة حكومية تم طرحها مؤخرًا، أنه قد حان الوقت لدعم الطلب المتزايد الذي شهدناه على خدمات بلوكتشين. وتواصل حكومة الإمارات العربية المتحدة دعم المشروعات الناشئة التي تقدم حلولاً من شأنها تعزيز سعادة المواطن والعميل. ونحن على دراية بأن العديد من تلك الشركات الناشئة تستخدم تقنية بلوكتشين لتقديم حلول جديدة مضيفة للقيمة. وسوف نتمكن، عن طريق التعاون مع مختبرات RedFOX، من استخدام تقنية مبهرة فضلاً عن اغتنام الفرصة لتقديم حلول تميل بشكل أكثر إلى تقديم المشورة بغرض تطبيق تقنية بلوكتشين والحلول المرتبطة بها. ويشعر كلا الشريكين بالحماس ويؤكدان على التزامهما بالتعجيل بتطبيق تقنية بلوكتشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ تتيح لنا شركة المحاصة الحالية تحقيق هدفنا المنشود.”

بدأت مختبرات RedFOX في تصميم أولى مشروعاتها الرائدة القلائل كما أنها منهمكة في تأسيس قاعدة لها فييتنام بهدف التعامل مع الأسواق النشطة والناشئة في إقليم جنوب شرق آسيا. يقود مختبرات RedFOX فريق استرالي من المسؤولين التنفيذيين المخضرمين يمتاز أعضاؤه بخبرة عالمية في مجال التقنيات الثورية وتقنية بلوكتشين. ولذا فإن RedFOX على يقين من اختراقها السوق بقوة لأنها تقرر نوع الشركات الكبرى والأنشطة التي يمكنها تقديم العون لها عن طريق إدخال تقنية بلوكتشين إلى أعمالها.

وصرح بن فيربانك، مؤسس مختبرات RedFOX ورئيسها التنفيذي قائلاً: “استطاعت مختبرات RedFOX أن تفسح لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موضع قدم في المستقبل ولكن يبدو أن الطلب على خدماتنا سيجعلنا نحط الرحال في هذه المنطقة أسرع مما توقعنا. ونفخر بأن نعلن عن إنشاء شركة محاصة مع Kinetic للخدمات الاستشارية، بما يتيح لنا تقديم حلول وخدمات بلوكتشين في جميع أنحاء المنطقة. ونعتقد أن الإمارات العربية المتحدة سوف تتصدر غيرها من الأمم في مجال تطبيق تقنية بلوكتشين ويشهد على هذه الحقيقة ويثبتها معدل الطلب الكاسح على المعلومات المتصلة بهذه الخدمات. وكان لابد لنا من إنشاء شركة محاصة مع إحدى الشركات التي تتمتع بسمعة طيبة وتتميز بمجموعة من المهارات المتممة لإمكاناتنا وتتيح لنا تقديم خدمة متكاملة بالفعل. والآفاق التي تحيط بشركة المحاصة المشار إليها تدعو إلى الإعجاب والفخر.”

وسوف تسعى مختبرات RedFOX في هذه المرحلة إلى البدء في التعاون مع Kinetic للخدمات الاستشارية في مطلع هذا الشهر إذ تستهل الشركة جولة جمع الأموال لهذه الشركة الناشئة والبدء في تصعيد مستوى عملياتها.

نبذة عن Kinetic للخدمات الاستشارية

شركة Kinetic للخدمات الاستشارية هي شركة تقدم مجموعة متنوعة من الاستشارات الإدارية إذ تقدم حلولاً لتمكين المؤسسات من المنافسة بشكل أفضل في خضم الثورة الصناعية الرابعة. تمتلك الشركة مقارًا في مدينة دبي ومدينة سيدني باستراليا.

الموقع الإلكتروني: http://www.kineticcs.com

نبذة عن مختبرات RedFox

شركة RedFOX Labs هي شركة تقنية تعتمد في نشاطها على تقديم الخدمات المرتبطة بتقنية بلوكتشين لتحديد وبناء نماذج عمل مبرهن على نجاحها للعمل في الأسواق الناشئة. إن RedFox هي أول شركة مؤسسة لمشروع بلوكتشين في إقليم جنوب شرق آسيا.

مختبرات RedFox، http://www.redfoxlabs.io صفحتها على تويتر: @redfoxlabs_io