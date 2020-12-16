‫انطلاق مجموعة مكالان الحمراء ببداية مدوية في بوتيك مكالان بإدارة لا كلوز بمبيعات تزيد عن 2 مليون دولار

– فاقت كل حملات الإطلاق الأخرى في تاريخ لا كلوز

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — تشاركت شركتا مكالان ولا كلوز للكشف عن المجموعة الحمراء للمشروبات في بويتك مكالان بإدارة لا كلوز، مرسخة موقفها كواحدة من شركات التجزئة الرائدة العالمية لمكالان. وقد فاقت المبيعات التي ولدتها فترة الإطلاق 2 مليون دولار، مع قيام الجامعين الدوليين والمحليين بتأمين حصصهم خلال ساعات من الإطلاق العالمي.

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واصل بوتيك مكالان بإدارة لا كلوز عملياته خلال جميع مراحل الوباء. وقد ارتأوا الحاجة إلى التغيير بسرعة، للحصول على تركيز رقمي أقوى من أجل خدمة العملاء حيثما أمكن ذلك عبر نسخة من البوتيك على الإنترنت( www.leclos.net/ themacallan ). وعبر البوتيك على الإنترنت وحملات التسويق المباشر، استمرت مكالان ولا كلوز في تحقيق نتائج مبيعات رائعة خلال فترة صعبة للغاية.

وعلق جيريمي سبيرز، المدير الإداري الإقليمي لشركة إدرينغتون لتجزئة السفر العالمية: “عبر تنسيق هذه المجموعة الرائعة من أنواع ويسكي المجموعة الحمراء، من المناسب أن يكون محل لا كلوز واحدًا من عدد قليل من بائعي التجزئة المختارين الذين ينفخون الحياة في قصة هذه المجموعة عند إطلاقها في بوتيكات مكالان. بفضل فهمها منقطع النظير لمستهلك المشروبات الكحولية الفاخرة والسجل الحافل في توفير منصات الانطلاق لبعض المشروبات الأكثر رواجًا وشعبية من مكالان، أصبحت شركة لا كلوز مرجعًا حقيقيًا للعلامة التجارية وأصبحت متاجرها وجهة مفضلة للمشترين.”

وأضاف بن أودجرز، المدير العام لشركة لا كلوز قائلا: “إن تحقيق مثل هذه المبيعات المتميزة في هذه الأوقات غير المسبوقة هو دليل على التفرد للمجموعة الحمراء وشراكتنا مع مكالان والولاء المستمر والدعم من عملائنا. لقد مكن التعاون مع مكالان والتزامنا المتبادل بالابتكار مكالان بإدارة لا كلوز ليكون أحد المواقع المفضلة عالميًا لهواة الحصول على مجموعات ماكالان وخبراء الويسكي “.

في قلب المجموعة الحمراء يوجد مشروب مكالان البالغ من العمر 40 عاما و50 عاما و60 عاما، وهي أقدم المشروبات المستمرة التي قدمتها مكالان. على الإطلاق. وستنضم إليها في بعض الأحيان إصدارات التعتيق العالية الزائرة، بدءًا من مكالان 71 عاما، ومكالان 74 عاما ومكالان 78 عاما. أنواع الويسكي هذه النادرة من نوعية المالت المنفرد هي من بين أقدم أنواع الويسكي الاسكتلندي في العالم، حيث يعتبر ويسكي مكالان 74 عاما ومكالان 78 عاما، أقدم عبوات ويسكي عبأتها العلامة التجارية.

يعتبر هذا الإطلاق الحصري أحدث فصل في الشراكة طويلة الأمد الحائزة على الجوائز بين مكالان ولا كلوز، ويمكن للعملاء في جميع أنحاء العالم مشاهدة المجموعة الحمراء ومحفظة مكالان على leclos.net/themacallan

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1385204/The_Macallan_ Red_Collection.jpg

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1387175/Le_Clos_The_ Macallan_Video.mp4