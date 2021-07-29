‫انضمام وورك فيم الشرق الأوسط الناشئة إلى مجموعة التكنولوجيا المدمرة لجيلي فاي وأزموت

يضع هذا الاستثمار المشترك الأول في الشرق الأوسط بين جيلي فاي وأزموت ديجيتيك الأساس لتركيز أكثر خصوصية على المبتكرين التدميريين في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة أشمل.

ستطلق أزموت وجيلي فاي في نهاية عام 2021 صندوق رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في معاملات الشركات في الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ — انضمت شركة ساس الناشئة في الإمارات العربية المتحدة وورك فيم إلى مجموعة جيلي فاي وهي منصة ابتكار لمعاملات الشركات تختار وتستثمر وتنمي الشركات الناشئة المبتكرة، كما تربطها بالشركات التقليدية لمساعدتها على ابتكار عملياتها ومنتجاتها، ونماذج أعمالها، هذا وتعتبر ساس منصة لمشاركة الموظفين وتدعم المؤسسات في مهمتها الرامية إلى إيجاد قوة عاملة سعيدة وتتمتع بصحة ومشاركة عالية.

وقعت جيلي فاي مع أزيموت زيادة في رأس المال من خلال صندوق أزموت ديجيتيك، وهو صندوق رأس مال استثماري بديل محدد الغرض لمعاملات الشركات التي تستثمر حصرًا في شركات تكنولوجيا معاملات الشركات، وأطلق بالشراكة مع جيلي فاي.

تأسست وورك فيم في الإمارات العربية المتحدة عام 2018 على يد كاميرون كولينز مدير تسويق المنتجات السابق- في كلاود أند إنتربرايز في مايكروسوفت، وله دور فعال في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية متسارع النمو- وسوق مشاركة الموظفين.

في عام 2019، بلغت قيمة سوق تكنولوجيا الموارد البشرية نحو 47.5 بليون دولار، في حين بلغت توقعات النمو العالمي للقطاع ما يقارب 90 بليون دولار في القيمة السوقية عام 2025 (ما يعادل 13.7%).

مع بدء الشركات حول العالم في تبني سياسات طويلة الأمد للعمل من المنزل، اضطرت إلى التوجه لحلول وبرامج الموارد البشرية لتساعدها على الاحتفاظ بمستويات متقدمة من مشاركة الموظفين.

وتكافح حاليًا القوة العاملة عن بعد لتظل مشارِكة، ومحفزة، ومنتجة. وعلاوة على ذلك، تدرك أقسام الموارد البشرية أهمية كل من الصحة العقلية والبدنية لموظفيها. وحاليًّا أصبح هذا الأمر يمثل جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الموارد البشرية للمؤسسة الساعية للتقدم

وتساعد وورك فيم المؤسسات على الاستفادة من إبقاء الموظفين من خلال مجموعة من المحفزات المختلفة: حيث تتيح الفرص للموظفين للعمل على صحتهم العقلية والبدنية؛ ما يمكنهم من الحصول على مزايا متخصصة، كما تسمح بخلق تعاون وتواصل عن طريق دفع التعاون عبر الصناعة والعروض المشتركة وتحطيم صوامع القوى العاملة، كما تشجع المنافسة الداخلية لنمط حياة صحي من خلال تجميع وتصنيف الشارات، وتسمح أيضا بمكافأة الموظفين على إنجازاتهم الشخصية والمهنية، إلى جانب الاستفادة من البيانات لمساعدة قيادة الشركة في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مشاركة الموظفين.

ستساعد صفقة الاستثمار المشترك بين جيلي فاي وأزموت -من خلال صندوق أزموت ديجيتيك- وورك فيم في توحيد عملياتها ومرحلة التوسع الدولي التي تسعى إليها.

وتمثل هذه الصفقة الاستثمارية المشتركة الأولى بين أزموت وجيلي فاي الأساس لسلسلة من الاستثمارات المشتركة الجديدة في الشركات الناشئة لتكنولوجيا معاملات الشركات من خلال صندوق معد خصيصًا سيتم إطلاقه في الشرق الأوسط في نهاية عام 2021.

وعلق ماسيمو كانيزو، رئيس مجلس إدارة والعضو المؤسس لجيلي فاي الشرق الأوسط قائلًا: “أشعر بسعادة غامرة للإعلان عن أول استثمار مشترك بين جيلي فاي وأزموت في وورك فيم الشرق الأوسط، وهي منصة واعدة لمشاركة الموظفين، ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب خطط مبشرة للتوسع الدولي من خلال الاستفادة من النظام البيئي العالمي لجيلي فاي. في جيلي فاي، آمنا دائمًا بأن التركيز القوي على “الإنسان” يمثل الأساس في العصر الرقمي، وذلك بعد أن أكد الوباء العالمي أن الممارسة الرقمية وإشراك الموظفين يمثلان التحديات الفعلية للأسواق المستقبلية. ويثبت استثمارنا المشترك الثقة في إمكانات وورك فيم ويؤكد على تركيزنا على “معيار الإنسان”.

وعلق جورجيو ميددا، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزموت والرئيس الدولي لإدارة الأصول قائلًا: “تمثل هذه الصفقة تسارع استثمار الأسواق الخاصة لأزموت في مجلس التعاون الخليجي. ويسعدنا أن هذا الاستثمار يحدث في الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزًا رئيسيًا لمنصتنا العالمية لإدارة الأصول المتكاملة منذ عام 2016، وتملك مكاتب في دبي وأبوظبي. ولدينا خطط كبيرة لتوسيع هذه الجهود مع التمويل الجديد للعلامة التجارية في سوق أبوظبي العالمي، ومع التركيز بشكل كبير على الشركات الناشئة في تكنولوجيا معاملات الشركات التي أنشئت وخرجت من الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع، فيما يعد دليلًا على وجود نظام بيئي نابض بالحياة بساعد على الابتكار التدميري مع إمكانات عالمية”.

وعلق كاميرون كولينز، الرئيس التنفيذي ومؤسس وورك فيم قائلًا: ” ستدعم شراكتنا الإستراتيجية مع جيلي فيم وأزموت مهمة وورك فيم نحو العالمية “Go Global”. وسنستخدم التمويل لتعزيز إمكاناتنا ومضاعفة القيمة التي نقدمها للجهات المعنية الحالية والمستقبلية. ونستطيع من خلال توجهنا المرن في التخصيص والتكامل والمصادقة تمييز حلولنا عن منصات الموارد البشرية الأخرى. ويسعى قادة الأعمال ومهنيو الموارد البشرية حول العالم إلى إعادة تشكيل سياساتهم وممارساتهم الحالية بإعطاء الأولوية لمشاركة الموظفين ورفاهيتهم وسعادتهم. وتمثل هذه الفترة الفترة الأكثر إثارة للتواجد في سوق تكنولوجيا الموارد البشرية. كما تعد الفترة الأمثل لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها عن طريق عرض راتب ثابت مغرٍ. وبدلًا من ذلك، يُقبل الناس على المؤسسات التي تمنح الأولوية للموازنة بين الثقافة وحياة العمل. ونؤمن أننا في الموقع الأفضل للاستفادة من فرص السوق النامية، كما يسعدنا انضمام جيلي فاي وأزموت إلى وورك فيم”.

عن جيلي فاي

تُعد جيلي فاي منصة ابتكار تربط الشركات الناشئة عالية التقنية في مجال معاملات الشركات مع الشركات التقليدية لابتكار عملياتها ومنتجاتها ونماذج أعمالها. وتقع مقراتها الرئيسية في إيطاليا ومكاتبها في إسبانيا والإمارات العربية المتحدة، ويستند نجاح الشركة إلى نموذجها الفريد الذي يُثري الشركات صاحبة التكنولوجيات المتقدمة لمعاملات الشركات وخبرات جيلي فاي. وتُرافق المنصة الشركات الناشئة منذ ولادتها إلى أن تصبح صلبة وموثوقة وقابلة للتطوير، وذلك من خلال برنامج النمو الحصري والملكية جيلي فيكاشن. ويحصل هذا النمو على التمويل من خلال استثمارات ذكية تُطبقها جيلي فاي ومستثمروها المشاركون.

وخلقت جيلي فاي أيضًا مجتمعًا يُدعى إكسبلور يستطيع من خلاله أصحاب المشاريع والمبتكرون والمهنيون الاتصال من خلال جهاز رقمي. ومن خلال التطبيق، الذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات ومتجر ألعاب جوجل، يمكن للمشتركين الحصول على تجارب مادية رقمية تتناوب بين العالم المادي والعالم الرقمي، إلى جانب المشاركة في الأحداث، وتزويد شركاتهم بالتقنيات الناشئة المتقدمة ومهارات جيلي فاي.

وتتألف جيلي فاي من 3 وحدات أعمال:

· جيلي فاي للشركات الناشئة: وهي مخصصة للشركات الناشئة التي أظهرت بالفعل زخمًا داخل السوق. ويوفر برنامج جيليفيكيشن خدمات أكثر تعقيدًا من مجرد التوجيه وخدمات إنشاء الأعمال الأساسية المناسبة للحواضن. وتستمر فترة تتراوح بين 6-4 شهور وتتضمن جميع مجالات الشركة.

· جيلي فاي للشركات، التي تركز على خدمات الابتكار المفتوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في بناء مسارات أعمال جديدة مبتكرة. ويتخصص هذا القسم في المشاريع المشتركة، وإستراتيجيات الابتكار، والمبيعات، ورقمنة التسويق، إلى جانب الصناعة 4.0 والعمليات الرقمية، والرقمنة وتمكين القوى العاملة.

· جيلي فاي للمستثمرين، التي تقدم خدمات استشارية استثمارية، وتدير صندوق استثمار جيلي فاي لشركات ناشئة مبتكرة لتكنولوجيا معاملات الشركات.

ويتضمن شركاء جيلي فاي لعام 2021 شركة الاستشارات الضريبية Pirola Pennuto Zei & Associatii، مع الشريك Stefano Tronconi، والشريك المساعد Luca Neri، وشركة المحاماة Gianni & Origoni مع الشريك Federico Dettori والشريك المساعد Rodrigo Boccioletti، كجزء من نشاطات ممارسة Gop4Venture وT.T. Tecnosistemi، هي شركة مهتمة بحلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.

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عن وورك فيم

تأسست عام 2018 على يد كاميرون كولينز، وهي تقدم حلول الموارد البشرية والخدمات الاستشارية التي تدعم الشركات في مهمتها لإيجاد قوة عاملة سعيدة تتمتع بصحة جيدة ومشاركة عالية. وتُقدم حلول ساس لمؤسسة وورك فيم مزايا للموظفين، ورفاهية للشركة، إلى جانب الاتصالات الداخلية والمكافآت والتقديرات، واستطلاعات الرأي. وتُشجع منصتهم التاريخية لمشاركة الموظفين الشركات وتساعدهم على التركيز على أصولهم الأكثر أهمية، وعلى موظفيها.

ومع النهج العالمي للشركات في تبني سياسات طويلة الأمد للعمل من المنزل، بدؤوا في التحول إلى حلول الموارد البشرية والبرمجيات لمساعدتهم على الاحتفاظ بمستوى متقدم من إشراك الموظفين. وتكافح حاليًا القوة العاملة عن بعد لتظل مشاركة، ومحفزة، ومنتجة. وعلاوة على ذلك، تدرك أقسام الموارد البشرية أهمية كل من الصحة العقلية والبدنية لموظفيها. وحاليًّا أصبح هذا الموضوع يمثل جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الموارد البشرية للمؤسسة لإحراز التقدم.

تشجع حلول ساس لمؤسسة وورك فيم تطور موهبتك ومشاركة مشاعرك، إلى جانب المخاطرة واكتشاف المواهب المدفونة، وسواء أكنت مهووسًا باللياقة البدنية، أو مخلوقًا مبدعًا، أو مدمن أدرينالين، ستطابق خوارزمية وورك فيم الفريدة زملاءَهم المتشابهين فكريًا مع خدمات شركائهم المخفضة. ويمكنك من خلال المنصة تشجيع المنافسة الداخلية الصحية عن طريق مجلس إدارة الرفاهية. يمكنك توزيع النقاط والتعرف على الشارات، إلى جانب السماح لموظفيك باسترداد نقاطهم للحصول على مكافآت مذهلة. وتساعد وورك فيم المؤسسات في الاحتفاظ بقدرتها التنافسية من خلال تحسين علاقات الموظفين والسعادة في مقر العمل. وتمكِّن حلول الموارد البشرية لديهم الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات؛ وذلك بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات التي جمعتها من القوة العاملة. وحيث يعتمد تطوير البرنامج على الحمض النووي لوورك فيم، فهم ملتزمون بالاستمرار في بناء الحلول التي تساهم في إيجاد قوة عاملة سعيدة وبصحة جيدة، أو كما يحلو لهم تسميتها وورك فيم.

تواصل مع وورك فيم:

الرئيس التنفيذي والمؤسس

كاميرون كولينز

هاتف جوال ‎+971 52 629 3429

Email: [email protected]

Website: www.workfam.com

عن أزيموت:

تُعد أزيموت أحد مديري الأصول المستقلين البارزين في أوروبا (تعمل منذ 1989)، وأُدرجت الشركة الأم أزموت القابضة في البورصة الإيطالية في 7 يوليو 2004، وأصبحت عضوًا في المؤشر الإيطالي الرئيسي FSTEMIB. ويتضمن هيكل المساهمين ما يزيد عن 1.900 مدير وموظف ومستشار مالي، جميعهم ملتزمون باتفاقية المساهمين التي تتحكم فيما يزيد عن 21.8% من الشركة. المتبقي يمثل تعويمًا حرًّا. تضم المجموعة عدة شركات متخصصة في بيع وإدارة وتوزيع المنتجات المالية والتأمين، وتقع مكاتبها المسجلة في إيطاليا، ولوكسمبورج، وإيرلندا، والصين (هونج كونج وشنجهاي)، وموناكو، وسويسرا، وتايوان، والبرازيل، ومصر، وسنغافورة، والمكسيك، وأستراليا، وتشيلي، والولايات المتحدة، وتركيا. في إيطاليا، تبيع إدارة رأس مال أزموت وتدير الصناديق المشتركة الإيطالية، وصناديق الاستثمار الإيطالية البديلة، إلى جانب نشاطها في الإدارة التقديرية لمحافظ الاستثمار الفردية. وعلاوة على ذلك، عقب التفكك الذي قامت به شركة Azimut Consulenza SIM، توزع إدارة رأس مال أزموت منتجات المجموعة والطرف الخارجي في إيطاليا عن طريق شبكة من المستشارين الماليين بينما تركز Azimut Libera Impresa على أعمال بديلة. تمثل العمليات الرئيسية الخارجية استثمارات أزموت (المعروفة سابقًا بإدارة صندوق أزموت، والتي تأسست في لوكسمبورج عام 1999)، وتدير الصناديق الإستراتيجية المتعددة AZ Fund 1 وAZ Multi Asset التي تقدم منتجات التأمين على الحياة.Irish Azimut Life DAC

تواصل مع أزموت القابضة

www.azimut-group.com

العلاقات الإعلامية:

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.)

هاتف جوال +39 347 42 82 170

البريد الإلكتروني: [email protected]

Viviana Merotto

هاتف جوال ‎+39 338 7496248

البريد الإلكتروني: [email protected]