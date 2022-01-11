‫انضمام منتج ZX10 مقاس 10 بوصة الجديد كليًا لمجموعة أجهزة أندرويد اللوحية المخصصة للاستخدامات الشاقة التي تنتجها Getac

ملخص الاخبار:

يجمع الجهاز اللوحي الجديد مقاس 10 بوصة الذي يعمل بنظام أندرويد 11 بشكل مثالي بين منتج موثوق مدمج للاستخدامات الشاقة والتصميم الذي يتسم بصغر حجمه وخفة وزنه

تتضمن الميزات الرئيسية كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل، ونظام تحديد المواقع العالمي المخصص، ومنافذ بطاقة SIM مزدوجة مرتبطة بنظام التطور طويل الأمد ( LTE) ، وبطاريات مزدوجة قابلة للتبديل السريع، وخيارات تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوعية LPDDR4 وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت

مزدوجة مرتبطة بنظام التطور طويل الأمد ( ، وبطاريات مزدوجة قابلة للتبديل السريع، وخيارات تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوعية وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت يتوفر جهاز ZX10 الجديد في مجموعة من التصميمات التي تناسب كل مجال باعتباره جزءًا من Getac Select ®

تايبيه، 11 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Getac اليوم عن إطلاق جهازها اللوحي ZX10 المصمم للاستخدامات الشاقة، وهو جهاز جديد متعدد الاستخدامات بمقاس 10 بوصة ويعمل بنظام التشغيل (OS) أندرويد 11. من المقرر أن ينضم ZX10 إلى جهاز Getac اللوحي الشهيرZX70 المخصص للاستخدامات الشاقة والذي يأتي بمقاس 7 بوصة ويعمل بنظام أندرويد، وهذا من شأنه أن يمنح العملاء العاملين في مجالات مختلفة مثل السلامة العامة والمرافق والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والسيارات والدفاع المزيد من الخيارات عند اختيار أجهزة أندرويد مخصصة للاستخدامات الشاقة بحيث تتناسب مع الاحتياجات التشغيلية الخاصة بهم.

كفاءة تشغيلية قوية

بفضل الخصائص التي يتسم بها جهاز ZX10 من نظام تشغيل أندرويد 11 والمنصة المتنقلة Qualcomm Snapdragon 660 ووحدة معالجة الرسومات Adreno™ 512 تُقدم تجربة سلسلة للمستخدم، مما يتيح سير العمل بدون عوائق في مجموعة واسعة من المواقف الميدانية. تضمن البطاريات المزدوجة القابلة للتبديل السريع تشغيل الجهاز طوال ساعات العمل، في حين أن شاشة LumiBond® القابلة للقراءة بضوء الشمس (التي تتميز بدرجة سطوع 800 شمعة مضيئة) والقابلة للمس في الأجواء المطيرة وبالقفازات تساعد في الحفاظ على الإنتاجية في العمل في مختلف الظروف الجوية. علاوةً على ذلك، يحتوي جهاز ZX10 على خيارات تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوعية DDR وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت لمساعدة العملاء في التأهب لتلبية متطلبات الصناعة المستقبلية.

إتاحة الإتصالات الميدانية بشكل مميز

تتيح الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل والكاميرا الخلفية الأفضل في فئتها بدقة 16 ميجابكسل التقاط صور/فيديو عالي الجودة بشكل استثنائي، بينما تقوم الميكروفونات المزدوجة المدمجة بحجب الضوضاء العالية الموجودة في الخلفية لتحسين جودة الصوت. وعلى صعيد آخر، توفر شبكة Wi-Fi 802.11 ac والبلوتوث (v5.0) ونظام تحديد المواقع العالمي المخصص ووحدة شبكة 4G الاختيارية المرتبطة بنظام التطور طويل الأمد إمكانية نقل البيانات بسرعة وإمكانية تحديد المواقع في المواقع الميدانية البعيدة. كما تسمح منافذ بطاقة SIM المزدوجة المرتبطة بنظام التطور طويل الأمد للعاملين الميدانيين بالتبديل بسرعة بين اثنين من مشغلي شبكات 4G. والجدير بالذكر أيضًا أن دعم شبكة CBRS (الخدمة اللاسلكية سيتيزن برودباند) الخاصة يزيد من المرونة التشغيلية.

أجهزة للاستخدامات الشاقة موثوقة ورائدة في الصناعة

على غرار جميع أجهزة Getac، صُمم جهاز ZX10 بشكل متين لتحمل الاستخدامات الشاقة من الألف إلى الياء، وذلك لتوفير موثوقية استثنائية وراحة البال للعملاء. تعني شهادتا MIL-STD-810H وIP66 أن المنتج يمكنه بسهولة تحمّل قطرات تصل إلى ستة أقدام والصدمات والأمطار والاهتزازات والغبار وانسكاب السوائل. علاوةً على ذلك، يوفر نطاق درجة حرارة التشغيل التي تتراوح من -29 درجة مئوية إلى 63 درجة مئوية (-20 درجة فهرنهايت ~ 145 درجة فهرنهايت) إمكانية استخدام الجهاز على مدار العام. مع كل هذه الميزات المدمجة التي تتيح تحمل الاستخدامات الشاقة، يبلغ سمك ZX10 17.9 مم فقط ويزن ما يزيد قليلاً عن 1 كجم، مما يتيح الحمل والتنقل بسهولة في ميدان العمل.

جهاز مناسب بشكل مثالي لتطبيقات الصناعة الرئيسية

صُمم جهاز ZX10 لتلبية احتياجات العاملين في مجالات السلامة العامة والمرافق والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والسيارات والدفاع الذين يستخدمون الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد. باعتباره جزءًا من Getac Select®، يتوفر الجهاز في مجموعة من التصميمات التي تناسب كل مجال حيث يجمع بين ميزات وملحقات وأدوات مساعدة برمجية مختلفة لمساعدة العملاء في حل المشكلات اليومية بسرعة. فيما يلي بعض الأمثلة حول حالات الاستخدام:

جمع البيانات والوصول إلى السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى بالنسبة للمستجيبين الأوائل في حالات الطوارئ

يحتاج المستجيبون الأوائل في حالات الطوارئ الاطلاع الفوري على السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى (ePCRs) لتقديم الرعاية والأدوية المناسبة، وغالبًا ما يتم ذلك في البيئات التي تتسم بالضغوطات الشديدة. تتيح خيارات الاتصال القوية الموجودة في جهاز ZX10 الوصول السريع إلى هذه المعلومات، بينما تساعد قارئات الشفرة الخطية/تحديد الهوية باستخدام الترددات اللاسلكية (RFID) والبطاقات الذكية الاختيارية في التحقق من الهويات، والتحقق من الإجراءات التشغيلية، وضمان سرية المريض.

جهاز يتحمل الاستخدامات الشاقة ويعمل طوال ساعات العمل بشكل موثوق بالنسبة لمهندسي المرافق الميدانيين

عند إجراء أعمال خارجية مثل رسم خرائط نظم المعلومات الجغرافية، يحتاج مهندسو المرافق إلى أجهزة يمكنهم الاعتماد عليها في الظروف الجوية المتنوعة. علاوةً على ذلك، فإن عدم توفر مرافق للشحن أثناء العمل في المواقع البعيدة يعني أن عمر البطارية الطويل أمر بالغ الأهمية. وبفضل تصميم ZX10 المخصص للاستخدامات الشاقة ونظام تحديد المواقع العالمي المخصص وشاشة LumiBond® متعددة الاستخدامات والقابلة للمس في الأجواء المطيرة وبالقفازات وتصميم البطارية المزدوجة القابلة للتبديل، يتمتع المهندسون الميدانيون براحة البال التي يحتاجون إليها أينما كانت واجباتهم.

الاتصالات عن بعد وصيانة الأصول بالنسبة لعمال الطاقة

يجب أن يجري عمال الطاقة فحصًا منتظمًا للأصول في ميدان العمل بجانب صيانتها، لكنهم في الغالب يحتاجون إلى دعم عن بعد من خبراء لتنفيذ ذلك بشكل فعال. بفضل إمكانية الاتصال أثناء التنقل المتوفرة في جهاز ZX10 والكاميرا الأمامية الأفضل في فئتها بدقة 8 ميجابكسل والكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجابكسل ونظام تحديد المواقع العالمي المخصص، يتمكن العاملون من التواصل مع الزملاء في جميع أنحاء العالم بصورة آنية، ومشاركة/تبادل المعلومات بسرعة، وإكمال المهام بمجرد استلام الطلب. كما تسمح منافذ بطاقة SIM المزدوجة المرتبطة بنظام التطور طويل الأمد للعاملين بالتبديل بسرعة بين شبكتين مختلفتين من المشغلين دون الحاجة إلى تبديل بطاقات SIM مما يتيح البقاء على اتصال بشكل ملائم.

تحسين الكفاءة لموظفي المستودعات وسائقي الرافعات الشوكية

يحتاج موظفو المستودعات وسائقي الرافعات الشوكية إلى جمع البضائع ونقلها بين أماكن مختلفة متعددة، بدءًا من أماكن التخزين الباردة الداخلية والمناطق مضبوطة الحرارة إلى الساحات الخارجية التي تشهد تغير في الطقس والعوامل الجوية. ولكن تصميم ZX10 الصغير والمخصص للاستخدامات الشاقة فضلًا عن نطاق درجة حرارة التشغيل الواسعة التي يعمل بها يعني أنه يمكن الانتقال بسلاسة بين هذه الأماكن دون خوف من حدوث تلف أو خلل. علاوةً على ذلك، فإن قارئات الشفرة الخطية/تحديد الهوية باستخدام الترددات اللاسلكية ومجموعة الأزرار القابلة للبرمجة تجعل عملية التعرف على العناصر ومعالجتها تتم بشكل سريع وسهل في غضون ثوانٍ.

يصرح ريك هوانج، رئيس شركة Getac Technology Corporation قائلًا “مع استمرار زيادة شعبية نظام أندرويد، يبحث عدد متزايد من المؤسسات عن حلول تقنية تناسب الاستخدامات الشاقة وتعمل بنظام أندرويد وذلك للتمتع بالتنوع المقدم، حتى عند العمل في أماكن العمل ذو بيئات قاسية و/أو صعبة.” وأضاف “وهذا تمامًا ما يقدمه جهاز ZX10، حيث يعمل على توسيع مجموعة الحلول المستندة إلى نظام أندرويد ومساعدة العملاء في تحسين كفاءتهم التشغيلية، مع تحقيق أهداف التكلفة الإجمالية للملكية المهمة في الوقت ذاته.”

التوافر

من المقرر أن يُتاح جهاز ZX10 في شهر مارس.

نُبذة عن Getac

تُعد شركة Getac Technology Corporation شركة فرعية رئيسية لشركة Getac Holdings Corporation (بورصة تايوان:3005)، التي تعتبر جزءًا من MiTAC-Synnex Business Group بإيرادات سنوية لعام 2020 تبلغ 41.3 مليار دولار أمريكي. تأسست شركة Getac في عام 1989 باعتبارها مشروعًا مشتركًا مع GE Aerospace لتوفير الإلكترونيات الدفاعية. واليوم تشمل أعمال Getac إنتاج أجهزة حاسوبية محمولة للاستخدامات الشاقة وأجهزة لوحية للاستخدامات الشاقة وبرامج وحلول فيديو متنقلة لمجالات الدفاع والشرطة ورجال الإطفاء والمرافق والسيارات والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://www.getac.com. شارك في مدونة Getac Industry أو تابع الشركة على لينكد إن و يوتيوب و فيسبوك و تويتر.

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علامتين تجاريتين لشركة Getac Holdings Corporation

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