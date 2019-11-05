‫انتصرت العدالة: انتصار مؤكد لأس بي آي غروب في نزاعها الطويل الأمد حول ملكية ماركة ستوليشنايا التجارية

سيدني، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم الخميس، 31 تشرين الأول/أكتوبر، 2019، حققت أي بي آي غروب انتصارا مؤكدا في دفاعها على مدى 15 عاما ضد الشركة المملوكة لوزارة المالية الروسية سوزبلومدويمبورت (أف كي بي أو أف تي إي) بشأن ملكية أس بي آي غروب لماركات ستوليشنايا التجارية في أستراليا.

هذا هو الفوز الثالث لمجموعة أس بي آي غروب في أستراليا منذ 3 سنوات. بعد النصر، أصبحت أس بي آي في وضع يمكنها من المطالبة باسترداد التكاليف القانونية، التي تتجاوز حاليًا 7 ملايين دولار.

هذا انتصار شامل لمجموعة أس بي آي في دفاعها الطويل عن علاماتها التجارية في أستراليا. القضية، التي تعد واحدة من أطول قضايا المحكمة الفدرالية في أستراليا، انتهت أخيرًا.

كانت القضية جزءًا من معركة قانونية مستمرة يحاول فيها ممثلو الاتحاد الروسي مصادرة العلامات التجارية لـ أس بي آي من خلال محاكم أجنبية. إن الدعاوى التي تم تقديمها نيابة عنهم لا تستحق الجدارة وتخدم مصالح أفراد لا غير.

هذا تأكيد آخر على أن أس بي آي غروب هي المالك الشرعي للعلامات التجارية لستوليشنايا.

تمتلك أس بي آي والشركات التابعة لها علامات ستوليشنايا التجارية في أكثر من 180 دولة

حول أس بي آي غروب أس أيه آر أل

SPI Group أس بي آي غروب هي شركة مستقلة لديها فريق موهوب متعدد الجنسيات مقرها في لوكسمبورغ، مع مرافق إنتاج في الولايات المتحدة ولاتفيا والمكسيك والأرجنتين وإسبانيا. وتلتزم المجموعة بمهمة بناء محفظة محترمة من العلامات التجارية للمشروبات المختارة الممتازة، التي تحققها عن طريق السيطرة على وإتقان كل مرحلة من مراحل العملية، من الزراعة وحتى التوزيع.