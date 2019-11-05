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- UNICEF Libya Humanitarian Situation Report, July – September 2019
- First Committee Sends 19 Resolutions, Decisions to General Assembly, Issuing Strong Calls for Clearing Path towards Nuclear-Weapon-Free World
- Ministry of Justice: Verdict in Case No
- NOC Discusses Upgrading Production With Companies Bosses
- GNA Interior Ministry Undersecretary Meets UN Human Affairs Coordinator in Libya
انتصرت العدالة: انتصار مؤكد لأس بي آي غروب في نزاعها الطويل الأمد حول ملكية ماركة ستوليشنايا التجاريةNovember 5, 2019
سيدني، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم الخميس، 31 تشرين الأول/أكتوبر، 2019، حققت أي بي آي غروب انتصارا مؤكدا في دفاعها على مدى 15 عاما ضد الشركة المملوكة لوزارة المالية الروسية سوزبلومدويمبورت (أف كي بي أو أف تي إي) بشأن ملكية أس بي آي غروب لماركات ستوليشنايا التجارية في أستراليا.
هذا هو الفوز الثالث لمجموعة أس بي آي غروب في أستراليا منذ 3 سنوات. بعد النصر، أصبحت أس بي آي في وضع يمكنها من المطالبة باسترداد التكاليف القانونية، التي تتجاوز حاليًا 7 ملايين دولار.
هذا انتصار شامل لمجموعة أس بي آي في دفاعها الطويل عن علاماتها التجارية في أستراليا. القضية، التي تعد واحدة من أطول قضايا المحكمة الفدرالية في أستراليا، انتهت أخيرًا.
كانت القضية جزءًا من معركة قانونية مستمرة يحاول فيها ممثلو الاتحاد الروسي مصادرة العلامات التجارية لـ أس بي آي من خلال محاكم أجنبية. إن الدعاوى التي تم تقديمها نيابة عنهم لا تستحق الجدارة وتخدم مصالح أفراد لا غير.
هذا تأكيد آخر على أن أس بي آي غروب هي المالك الشرعي للعلامات التجارية لستوليشنايا.
تمتلك أس بي آي والشركات التابعة لها علامات ستوليشنايا التجارية في أكثر من 180 دولة
حول أس بي آي غروب أس أيه آر أل
SPI Group أس بي آي غروب هي شركة مستقلة لديها فريق موهوب متعدد الجنسيات مقرها في لوكسمبورغ، مع مرافق إنتاج في الولايات المتحدة ولاتفيا والمكسيك والأرجنتين وإسبانيا. وتلتزم المجموعة بمهمة بناء محفظة محترمة من العلامات التجارية للمشروبات المختارة الممتازة، التي تحققها عن طريق السيطرة على وإتقان كل مرحلة من مراحل العملية، من الزراعة وحتى التوزيع.