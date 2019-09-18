‫انترناشيونال ماريتايم إندستريز توقع على طلب بناء ناقلة نفط عملاقة مع هيونداي هيفي إندستريز ومجموعة البحري دعمًا لصناعة النقل البحري الجديدة بالمملكة العربية السعودية

– يستهدف التوقيع على العقد تمكين انترناشيونال ماريتايم إندستريز من بناء أولى ناقلات النفط العملاقة لمجموعة البحري في كوريا الجنوبية مستفيدة من خبرات ومعارف إنترناشيونال ماريتايم إندستريز العالمية بالصناعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة انترناشيونال ماريتايم إندستريز “International Maritime Industries (IMI)” عن توقيعها اتفاق شراء سفينة (VPA) مع مؤسسة البحري “Bahri”، المؤسسة العالمية الرائدة في تقديم خدمات النقل والإمداد، وكذلك عن توقيع عقد اتفاق من الباطن مع شريكها طويل الأمد هيونداي هيفي إندستريز ليمتد “Hyundai Heavy Industries, Co., Ltd. (HHI)” لبناء ناقلة نفط خام واحدة (1) تبلغ حمولتها الساكنة 319,000 طن حيث سيحل موعد التسليم المتوقع في أكتوبر/تشرين أول 2021. وتم كذلك التوقيع على اتفاقات أخرى خاصة بخدمات الترخيص والخدمات الفنية والتدريب مع هيونداي هيفي إندستريز لضمان بناء القدرات ونقل المعرفة. ويعزز هذا المشروع من علاقات الأعمال بين انترناشيونال ماريتايم إندستريز وحملة أسهم الشركة، كما يساهم في تطوير البنية التحتية المحلية لسلسلة التوريد الخاصة بصناعة النقل البحري، والخبرات الفنية للمواطنين السعوديين، وتعزيز سابقة الأعمال في بناء السفن.

وكانت مجموعة البحري قد أبرمت مع انترناشيونال ماريتايم إندستريز أولى طلباتها لشراء ناقلة نفط عملاقة، حيث ستتعاقد انترناشيونال ماريتايم إندستريز من الباطن مع هيونداي هيفي إندستريز، في منشآتها العالمية في أولسان. وبهذه المناسبة، صرح فتحي بن خليفة السليم، الرئيس التنفيذي لشركة انترناشيونال ماريتايم إندستريز قائلاً: “يحقق إرساء هذا العقد من الباطن العديد من الامتيازات لفائدة انترناشيونال ماريتايم إندستريز، بما في ذلك نقل المعرفة من هيونداي هيفي إندستريز إلى انترناشيونال ماريتايم إندستريز، وإعداد آلية لمنح استخدام الملكية الفكرية إلى انترناشيونال ماريتايم إندستريز، وتطوير خطط تتيح لموظفي الشركة اكتساب مهارات جديدة في بناء السفن والتخطيط، وكذلك المساعدة الفنية”. كما يضيف، “سيساهم هذا المشروع كذلك في تنمية هذه الصناعة الجديدة على المدى الطويل في المملكة العربية السعودية ويتيح لانترناشيونال ماريتايم إندستريز بناء ناقلات النفط العملاقة بصورة مستقلة في المملكة العربية السعودية وفق أعلى المعايير العالمية لبناء السفن”.

وفي معرض تعليقه على ترسية المشروع، صرح عبد الله الدبيخي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحري، قائلاً: “تلتزم البحري بلعب دور حيوي في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي مهم للنقل والإمداد. وظلت البحري تستكشف الآفاق الجديدة للتعاون الصناعي للمضي قدمًا في رؤيتها. وتؤكد ترسية هذا المشروع، الذي يعزز من علاقاتنا الاستراتيجية القوية مع انترناشيونال ماريتايم إندستريز وهيونداي هيفي إندستريز، على التطور الكبير في هذا الاتجاه، ونحن على ثقة أنه سيعزز جهودنا المستمرة التي تستهدف تحسين عروضنا وتعضيد قدراتنا. ونتطلع للتعاون المثمر الذي سيحقق فائدة هائلة لعملائنا وحملة الأسهم”.

وسيكون مقر شركة انترناشيونال ماريتايم إندستريز في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، المملكة العربية السعودية، وهي منشأة خدمات النقل البحري الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعند استكمال البناء، ستكون السعة السنوية للمنشأة نحو أربعة (4) أبراج حفر بحرية وبناء أكثر من 43 سفينة جديدة بما في ذلك ناقلات النفط العملاقة، بالإضافة إلى خدمة أكثر من 260 منتجًا خاصًا بالنقل البحري. ومن المزمع أن تبدأ عمليات مرحلة الإنتاج الأولى في نهاية 2020 بينما تحقق المنشأة كامل سعتها الإنتاجية بحلول 2022. وتعد انترناشيونال ماريتايم إندستريز مشروعًا مشتركًا بين شركات أرامكو السعودية “Saudi Aramco”، ولامبريل “Lamprell”، ومجموعة البحري، وهيونداي هيفي إندستريز.

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