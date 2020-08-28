‫”الياه سات” تعزز إمكانيات الجيل الجديد من أقمار “الثريا” بإجمالي إستثمار يصل لأكثر من مليارين درهم إماراتي

• اختيار شركة “ايرباص” لتصنيع قمر “الثريا” Thuraya 4-NGS، الجيل الجديد من نظام الاتصالات المتنقلة على النطاق الترددي L-band

• سيعمل النظام الجديد على توسيع نطاق التغطية وزيادة السرعات وتحسين وتطوير شامل لجميع المنتجات والحلول التي توفرها شركة “الثريا”

• سيعزز هذا الاستثمار مكانة “الياه سات” و “الثريا” كرواد في مجال صناعة الفضاء من خلال تمكين حلول الاتصالات في القطاعات الحكومية والتجارية في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا وأستراليا

أبـوظــبي / تولــوز, 27 أغسطس / آب 2020 /PRNewswire/ — :قامت شركة الياه للاتصالات الفضائية “ياه سات”، مشغل الأقمار الصناعية الرائدة عالمياً ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، باختيار شركة “ايرباص” لتصنيع قمر “الثريا” Thuraya 4-NGS، وهو الجيل الجديد من نظام الاتصالات المتنقلة الذي سيساهم في دعم إستمرارية خدمات الثريا على النطاق الترددي L-band. سيعمل Thuraya 4-NGS على زيادة السعة الفضائية وتوسيع نطاق التغطية عبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتمكين الجيل الجديد من حلول الاتصالات الفضائية لجميع العملاء، بما في ذلك القطاع الحكومي والدفاع والمؤسسات والقطاعات التجارية.

وتمشياً مع خطط “الياه سات” المستقبلية للثريا، تعد هذه الخطوة مهمة في استراتيجية تجديد أسطول “الثريا” وطرح إمكانيات الجيل الجديد من الاتصالات الفضائية، والتي تتضمن تحسين وتطوير شامل لكافة منصاتها الأرضية والفضائية، مما يتيح مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات والحلول عبر نطاق تغطية أكبر. ستعمل الإمكانيات الجديدة على تعزيز ريادتها في العديد من المجالات، مثل الحلول البحرية وإنترنت الأشياء وحلول البيانات، حيث تقدم مجموعة واسعة من الإمكانيات الإنتاجية وأعلى السرعات المتاحة في الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز مكانة “الثريا” في سوق الاتصالات الفضائية الصوتية المتنقلة.

سيعمل نظام الجيل الجديد من “الثريا” على فتح فرص جديدة لعملائنا وشركائنا في الخدمة، مما سيحسن تجربة المستخدم عبر المنصات البرية والبحرية والجوية في العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي والمؤسسات والأفراد.

علاوة على ذلك، ستعمل مجموعة الحلول المتقدمة التي يتم توفيرها لعملائنا في القطاع الحكومي والدفاع على تسريع عجلة تقدم “الثريا” على صعيد الأسواق المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك على الصعيدين الإقليمي والعالمي. في الوقت نفسه، سيستمر دعم جميع منتجات وخدمات “الثريا” الحالية عبر القطاع الأرضي والفضائي، مما يتيح استمرارية الخدمة أثناء وبعد المرحلة الإنتقالية.

من الجدير بالذكر ان هذا الإستثمار يرفع إجمالي استثمارات الياه سات إلى أكثر من 2 مليار درهم إماراتي. ومن المتوقع إستثمار المزيد في السنوات المقبلة، مع إحتمالية تصنيع قمر صناعي ثاني Thuraya-5 NGS مماثل لقمر Thuraya 4-NGS مع شركة “ايرباص” لتعزيز إمكانيات خدمات “الثريا” وتغطيتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال خالد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة “الياه سات” والرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة “مبادلة”: “إن إلتزامنا بأكثر من مليارين درهم إماراتي يؤكد مكانتنا كشركة رائدة في السوق. إننا نعمل على إنشاء نظام متعدد الأغراض يتمتع بالمرونة والكفاءة وبإمكانيات فائقة تناسب التنوع والنمو في المستقبل. سيلعب قمر Thuraya 4-NGS دور هام، حيث سيقوم بتزويد العملاء بحلول اتصالات فضائية متقدمة ومعقولة التكلفة بمستويات أداء وموثوقية وأمان تجعلنا من الرواد في مجال تكنولوجيا اليوم.”

وأضاف علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة “الثريا” والمدير العام لوحدة “الياه سات للخدمات الحكومية” قائلاً: “سيعمل قمر Thuraya 4-NGS على تطوير إمكانياتنا على النطاق الترددي L-band، حيث سيتيح لعملاء الثريا والياه سات للخدمات الحكومية مجموعة واسعة من الحلول القابلة للتنقل بين شبكات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتنقلة، مما يعد مهماً في توفير حلول دفاعية مبتكرة لعملائنا في القطاع الحكومي. ستعمل خدمات الاتصالات المتنقلة التي سيتم توفيرها لعملائنا وشركائنا الحاليين والمستقبليين على تعزيز مكانتنا في السوق وفتح الأفق لمرحلة جديدة من الابتكار والنمو”.

كما قال جان مارك نصر، رئيس أنظمة الفضاء في شركة “ايرباص”: “بناءً على علاقة يعود تاريخها إلى أكثر من عشر سنوات مع شركة الياه سات، فإن إختيارها لنا هو دليل على الابتكار والتميز الهندسي الذي تتمع به أقمارنا الصناعية التي تقع في مدار ثابت بالنسبة للأرض. سيقدم قمر Thuraya 4-NGS المزود بأحدث تقنيات المعالجات الإلكترونية للحمولة الفضائية مما يمنحها مزيداً من المرونة والقدرة على التكيف على مدى حياتها في المدار. وسيعزز مشروع الياه سات الجديد مكانة شركة إيرباص للدفاع والفضاء باعتبارها الشركة الرائدة الأولى في العالم في مجال الأقمار الصناعية للدفع الكهربائي”.

وحيث أن قمر Thuraya 4-NGS سيعتمد على المنصة الكهربائية الجديدةAirbus Eurostar Neo ، سيتطلب

هوائي L-bandبحجم 12 متراً مع معالجات إلكترونية للاتصالات تقوم بالتحكم بقنوات فضائية تصل الى 3200 مما يمنحها المرونة اللازمة لتلبية إحتياجات العملاء. من المقرر أن يتم تشغيل قمر Thuraya 4-NGS في عام 2024.

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