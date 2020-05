You are here:

‫الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك تصادق على توزيع أرباح على مساهميها بنسبة 13.48% من رأس المال المدفوع واصدار سندات قرض جديدة بقيمة إجمالية قد تصل الى 75 مليون دولار أمريكي