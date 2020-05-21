‫الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك تصادق على توزيع أرباح على مساهميها بنسبة 13.48% من رأس المال المدفوع واصدار سندات قرض جديدة بقيمة إجمالية قد تصل الى 75 مليون دولار أمريكي

رام الله، فلسطين, 21 مايو / أيار 2020 /PRNewswire/ — عقدت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، يوم الخميس الموافق 21 أيار، 2020 اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي في مدينة رام الله، فلسطين. وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي على توزيع أرباح على مساهمي الشركة المسجلين بتاريخ 20 أيار 2020 بنسبة 13.48% من رأس المال المدفوع لأيبك والبالغ 89 مليون دولار أمريكي كما بتاريخه، منها 6.74% أرباح نقدية بقيمة 6 مليون دولار أمريكي و 6.74% أسهم مجانية عددها 6 مليون سهم وبذلك يصبح رأس المال المدفوع لأيبك بعد توزيع الأسهم المجانية 95 مليون دولار أمريكي. كما صادقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على اصدار سندات قرض جديدة مدتها خمس سنوات عن طريق إكتتاب خاص، يتم إصدارها من خلال إصدارين موازيين بعملتي الدولار الأمريكي واليورو قد تصل قيمتها الاسمية الإجمالية بحد أقصى الى 75 مليون دولار أمريكي، ، حيث سيتم استخدام حصيلة الإصدار لسداد قيمة السندات الحالية بقيمة 35 مليون دولار أمريكي والمستحقة بتاريخ 18/01/2022 من خلال إطفاءها مبكراً إضافة الى سداد قيمة علاوة الإطفاء المبكر لسندات الإصدار الحالية، وسداد عدد من القروض البنكية القائمة على أيبك وشركاتها التابعة إضافة الى تمويل استثمارات عامة للشركة.

ارتفاع حصة مساهمي أيبك من صافي الأرباح بنسبة 36.6% في العام 2019

وفي تصريحه قال السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي أن العام 2019 كان مميزاً على عدة مستويات، وشهدت المجموعة نمواً ملحوظاً في نتائجها بالرغم من التحديات المباشرة العديدة في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث بلغت الايرادات الكلية 825.2 مليون دولار أمريكي في العام 2019 بنمو نسبته 12.54% على أساس سنوي، وارتفعت صافي أرباح المجموعة لتصل الى 21.85 مليون دولار أمريكي بنمو نسبته 36.24%، وكذلك ارتفعت صافي الأرباح العائدة لمساهمي أيبك وبلغت 17.87 مليون دولار بنمو نسبته 36.6%، وبالتالي ارتفعت حصة السهم من ربح المساهمين لتبلغ 0.203 سنتاً في العام 2019 بنمو نسبته 27.7% على أساس سنوي.

نمو القيمة السوقية بنسبة 17.8%

وأضاف العقاد أن سهم أيبك حافظ على أداء جيد خلال العام 2019 بالرغم من ضعف السيولة في البورصة بشكل عام، وقد أغلق السهم على سعر 2.55 دولار نهاية 2019 مرتفعاً بنسبة 8.5% عن إغلاق العام 2018. كما ارتفعت القيمة السوقية لتبلغ 226.95 مليون دولار نهاية العام 2019 بنمو بلغت نسبته 17.8% عن نهاية العام 2018.

استثمار بقيمة 1.6 مليون دولار في المسؤولية الاجتماعية

وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية، قال العقاد أن أيبك حافظت على دورها الفاعل في المجتمعات التي تعمل بها من خلال الاستثمار المتواصل في قطاعات التعليم والصحة والمشاريع الريادية والشباب، إضافة إلى دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية والثقافية. وقد بلغ مجمل الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية في العام 2019 من أيبك ومجموعة شركاتها 1.6 مليون دولار أمريكي، ما نسبته 7% من صافي أرباح المجموعة.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 2000 كادر في شركات المجموعة.

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