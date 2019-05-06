‫الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) تفوض شركة تي يو في راينلاند لتقديم خدمات تقييم المطابقة لتراخيص علامة الجودة السعودية

يبرز الاعتراف الجديد الجهود المستمرة لشركة تي يو في راينلاند

لحماية جودة المنتج في السوق السعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بتفويض شركة تي يو في راينلاند الرائدة عالميا في مجال توفير الاختبارات والفحص و صدار الشهادات لتقديم خدمات تقييم المطابقة للمصنعين والتجار وتجار التجزئة الذين يتقدمون للحصول على التراخيص لاستخدام علامة الجودة السعودية في الأقاليم التالية:

آسيا وأستراليا

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أوروبا

شمال وجنوب أمريكا

هذا التفويض الأخير من قبل SASO يوسع نطاق الخدمات التي تقدمها تي يو في راينلاند اضافة الى دورها الحالي كجهة معتمدة لهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) منذ عام 2005 لاصدار شهادات المطابقة (COC) والتحقق المسبق من تقييمات المطابقة للشحنات و البضائع. أصبح بإمكان تي يو في راينلاند الآن تقديم خدمات تقييم المطابقة لتطبيقات ترخيص علامة الجودة السعودية على مجموعة واسعة من المنتجات ، بما في ذلك:

المنتجات الكهربائية والإلكترونية

منتجات البناء ومواد البناء العامة

المنتجات الكيماوية والنفط

منتجات أخرى متنوعة ، مثل المنسوجات ولعب الأطفال وأجهزة الراديو ومعدات محطة الاتصالات السلكية واللاسلكية وورش صيانة المركبات والأحذية

علامة الجودة هي دليل مهم للمستهلكين الذين يبحثون عن منتجات تتوافق مع المعايير السعودية مما يؤدي إلى زيادة ثقة العملاء و مدى رضاهم عنها، و تهدف علامة الجودة السعودية أيضًا إلى مساعدة التجار على زيادة المبيعات. ولعل الأهم من ذلك ، أن علامة الجودة تسهل تدفق المنتجات المستوردة إلى المملكة وتصديرها مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني و الزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والدولية.

“تمكن علامة الجودة السعودية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) و المعتمدة دوليا المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية ودعم الصناعات والمنتجات ذات العلامات التجارية السعودية كما أنها توسع آفاقها في الأسواق المستهدفة كجزء من سلسلة من الأهداف التي تهدف إلى تعزيز سلامة المنتجات وثقة المستهلك في المنتجات السعودية داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، وزيادة القدرة التنافسية لتحقيق الريادة الإقليمية.” فارس ناعوري ، المدير الإقليمي لشركة تي يو في راينلاند الهند والشرق الأوسط ، وأفريقيا – التفتيش الحكومي والتجارة الدولية.

و أضاف “هذه الاتفاقية تسلط الضوء على الأولوية و الأهمية التي تضعها تي يو في راينلاند في ضمات السلامة و الجودة في السوق السعودية. كما تعكس جهودنا المستمرة لتوفير المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة لعملائنا فيما يتعلق بضمان سلامة المنتج وتلبية البضائع للوائح السوق المحلية والعالمية. وهذه تعتبر نقاط مهمة عندما يتعلق الأمر باكتساب ثقة الحكومات والشركات وحتى المستخدمين النهائيين لتأكيد الموثوقية سلاسل التوريد.

حول تي يو في راينلاند

تي يو في راينلاند هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال خدمات الاختبار المستقلة تأسست قبل ما يقرب من 150 عاما. ويعمل لدى الشركة أكثر من 20,000 موظفين و خبراء حول العالم. وتبلغ عائداتها السنوية 2 مليار يورو. و يقدم الخبراء المستقلون للشركة الجودة والسلامة للناس والتكنولوجيا والبيئة في جميع القطاعات الصناعية ومجالات الحياة تقريبا. تقوم شركة تي يو في رينلاند بفحص المعدات والمنتجات والخدمات الفنية، وتشرف على المشاريع والعمليات وأمن المعلومات للشركات. ويقوم خبراؤها بتدريب الأفراد في مجموعة واسعة من المهن والصناعات. ولهذه الغاية، تدير الشركة شبكة عالمية من المختبرات المعتمدة ومراكز الاختبار والتعليم. منذ العام 2006، أصبحت تي يو في رينلاند عضوا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة ومكافحة الفساد. www.tuv.com