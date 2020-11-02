‫الهيئة السعودية للتخصصات الصحية® وبرومترك® يفتتحان مركز الاختبارات المبتكر بالرياض

يُوفِّر التصميم الذي يتطلع إلى الأمام وصولاً وأمنًا وجودة خدمة لا مثيل لهم

بالتيمور، 2 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — افتتحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS)، بالتعاون مع برومترك، مركز اختبارات احترافي جديد في الرياض، المملكة العربية السعودية. ويشتمل هذا المركز الضخم المميز على عناصر تصميم مبتكرة من شأنها تعزيز تجربة المُتقدِّم للاختبار بشكل كبير، بما في ذلك صالة المرشحين ومناطق الدراسة، مع الحفاظ على أعلى معايير أمان التقييم والأداء التشغيلي.

يُسهِّل تصميم المركز الإدارة الآمنة والفعالة لخدمات المرشحين طوال رحلة الفرد في المركز، بدءًا من الاستقبال وتسجيل الوصول وحتى إدارة الاختبارات، مما يُوفِّر تجربة استثنائية لكل فرد. سيُطبِّق المركز إجراءات السلامة المعززة من برومترك من أجل الحفاظ على الصحة والرفاهية الشخصية لجميع زوار الموقع. وبفضل غرف الاختبار المتعددة المراقَبَة، سيكون لدى المركز الضخم القدرة على دعم أكثر من 15000 اختبار شهريًا.

قال “رودولف تيجيلار”، مدير إدارة الحسابات في أوروبا والشرق الأوسط لشركة برومترك: “يسعدنا أن نتشارك مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتطوير موقع الاختبارات الاحترافي الرائد في الرياض”. “إن القدرات التشغيلية والتكنولوجية لهذا المركز ستضع المعايير القياسية العالمية لجودة الخدمة والأداء. وسيوفِّر هذا المركز وصولاً موسعًا إلى برنامج اختبارات SCFHS في وقت الحاجة الغير مسبوقة لمتخصصين الرعاية الصحية المدرَّبين والمؤهَلين في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة.”

قال المتحدث الرسمي باِسم SCFHS السيد فهد القثامي: “نحن فخورون بحماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية من خلال التميز في التقييمات”. “وتشمل أهداف SCFHS للمركز الضخم توفير وصول سهل إلى الاختبارات المُحوسَبة وتقديم مبادرات متنوعة ترفع من تجربة العميل وتُعزِّز التميز.”

استجابةً لمخاوف الصحة العامة الناجمة عن جائحة وباء كوفيد-19، تم تنفيذ العديد من التدابير الاحترازية المدروسة جيدًا في تشغيل مراكز الاختبار، بما في ذلك الحد من الإشغال الأولي بنسبة 50٪ من السعة القصوى. ولضمان سهولة الوصول إلى الاختبارات، سيفتح المركز 14 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع.

وأضاف السيد فهد القثامي: “سنواصل تقييم رحلة العميل والتأكد من أن أي شخص يزور مواقعنا سيدخل كضيف ويغادر كصديق.”

حول برومترك

بصفتها شركة عالمية رائدة في تطوير الاختبارات وتقديم الاختبارات وخدمات المرشَّحين، فإن شركة برومترك تتشارك مع أفضل منظمات الاعتماد والترخيص في العالم من أجل تصميم وتقديم برامج اختبارات رائدة تساعد الأفراد على النهوض بمساراتهم المهنية وخدمة مجتمعاتهم. كما تُوفِّر حلولنا المتكاملة من طرف إلى طرف تطوير وإدارة وتوزيع الاختبارات، مما من شأنه أن يضع المعايير القياسية للصناعة فيما يتعلق بالجودة والأمان والتميز في الخدمة. كما تُوفِّر حلولنا المتكاملة من طرف إلى طرف تطوير وإدارة وتوزيع الاختبارات، مما من شأنه أن يضع المعايير القياسية للصناعة فيما يتعلق بالجودة والأمان والتميز في الخدمة. واليوم، نحن نُمهِّد طريق الصناعة إلى الأمام بحلول وابتكارات جديدة من أجل ضمان وصول موثوق إلى التقييمات الآمنة في أي وقت وفي أي مكان. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.prometric.com أو تابعنا على تويتر على @PrometricGlobal و www. linkedin.com/company/ prometric/.

حول الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

SCFHS مسؤولة عن الإشراف على برامج التدريب وتقييمها، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الخاصة بممارسة المهن الصحية. تأسست SCFHS بالمرسوم الملكي رقم M/2، بتاريخ 6/2/1413 هـ ومقرها الرياض. SCFHS هي هيئة علمية لها شخصية اعتبارية، ويقع مقرها الرئيسي في الحي الدبلوماسي بالرياض، ولها عدة فروع في جميع أنحاء المملكة (فروع الهيئة). وتهدف الهيئة إلى تحسين الأداء المهني، وتطوير المهارات وتشجيعها، وإثراء النظرية والممارسة العلمية في مختلف المجالات المتعلقة بالصحة. https://www.scfhs.org.sa/en/ Pages/default.aspx

للتواصل الإعلامي:

رودولف تيجيلار

برومترك

5840 434 4 971+

rudolf.tegelaar@prometric.com

فهد القثامي

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

f.salotaibi@scfhs.org

تويتر: @FahadQathami