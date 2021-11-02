‫النسخة الخامسة من مسابقة “تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد” تأتي إلى الإمارات العربية المتحدة كجزء من معرض إكسبو دبي 2020

ستقام النسخة الخامسة لدولة الإمارات العربية المتحدة من مسابقة روكا الدولية للتصميم السريع في 6 نوفمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 نوفمبر — 2021 /PRNewswire/ تعود مسابقة “تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد” إلى الإمارات في 6 نوفمبر. هذا العام، ستقام المسابقة في إكسبو دبي 2020. وبعد جذب أكثر من 100 مشارك على المستوى الوطني في عام 2019، تَعِد المسابقة باختبار خيال ومهارات الطلاب والمصممين المحترفين والمهندسين المعماريين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا من جميع أنحاء البلاد. إنهم سيواجهون تحديًا لإيجاد حلول مبتكرة لمساحة الحمام يمكن أن تساهم في مستقبل أكثر استدامة ووعيًا.

تنظم روكا (Roca)، وهي شركة رائدة في إنتاج وتصميم وتوزيع المنتجات لمساحة الحمام، مسابقة “تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد” والتي تعكس التزام العلامة التجارية بالموهبة والابتكار والاستدامة، بهدف تعزيز دور التصميم في الجهود المبذولة للتعامل مع تحديات العالم الحالية، مثل حالة الطوارئ المناخية والواقع الاجتماعي الجديد حول العالم.

مرة أخرى، ستستمر المسابقة في تحقيق هدفها المتمثل في إبراز المواهب الشابة وتعزيز الوصول إلى الفرص المهنية والحكام المشهورين. وهكذا تؤكد روكا من جديد التزامها بالمبادرة، مع تأكيد النُسَخ الجديدة من مسابقة “تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد” في 10 دول هذا العام.

وسيتم تقييم المشاريع من قِبَل لجنة تحكيم تتألف من محترفين مشهورين من عالم التصميم والهندسة المعمارية: كريستينا زانيك، مؤسِّسة ومالكة شركة كريستينا زانيك للاستشارات التصميمية (Kristina Zanic Design Consultant)؛ بروديبتو غوش، مدير شركة CRTKL في الشرق الأوسط، وليلى عبد الرحيم، مديرة التصميم – هيلتون العالمية، وروي بوسي، المصمم المشارك في شركة HBA.

التنظيم والتسجيل

تم تنظيم مسابقة “تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد” في صيغة سباق زمني، وتدعو المصممين والمهندسين المعماريين الشباب لإثبات قيمة أفكارهم لمساحة الحمام في غضون يوم واحد مكثف. وفي يوم 6 نوفمبر، سيتعين على المشاركين إنشاء مشاريع بناءً على موجز يتم تقديمه في الساعة 9:30 صباحًا في جناح إسبانيا بمعرض إكسبو 2020 وعلى موقع الويب الرسمي، في سباق مع الزمن لتحميلها على موقع المسابقة وتقديمها باستخدام USB حتى الساعة 5:00. وسيتم بعد ذلك الإعلان عن الفائزين في تمام الساعة 7:30 مساءً في جناح إسبانيا بمعرض إكسبو 2020.

كما تتماشى مسابقة “تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد” مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو أمر حاسم في تصور وتنفيذ أي مشروع تصميم في الوقت الحاضر. يجب أن تُعزِّز المشاريع المقدَّمة في المسابقة بالضرورة الحلول التي تخدم مستقبل أكثر استدامة.

وسيحصل المشروع الفائز على جائزة قدرها 6000 درهم إماراتي، وهناك جوائز إضافية قدرها 4000 درهم و 2000 درهم للمشاركين الثاني والثالث.

ستقام النسخة الخامسة من مسابقة “تحدي تصميم اليوم الواحد” في دبي كجزء من معرض إكسبو دبي 2020 في الجناح الإسباني. وترعى العلامة التجارية هذه المساحة ضمن المؤتمر الدولي تحت شعار “الذكاء من أجل الحياة”، والذي يسعى إلى نقل إمكانات الدولة وروكا من حيث الابتكار والاستدامة.

مسابقة عالمية

نشأت مسابقة “تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد” في إسبانيا عام 2012، وتوسعت بسرعة في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من أن الوباء قد أثر على نُسَخ 2020، مع الاضطرار إلى إلغاء معظمها، فقد تم بالفعل تأكيد مسابقات 2021 في 10 دول: البرتغال وبولندا وروسيا والأرجنتين وبلغاريا وماليزيا والصين وعُمان والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا. في البلدان التي لا يمكن فيها إقامة حدث حي، ستُقام المسابقة افتراضيًا.

لمزيد من المعلومات حول مسابقة “تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد”، يُرجى زيارة:

www.onedaydesignchallenge.net

حول شركة روكا

روكا هي شركة مكرسة لتصميم وإنتاج وتسويق منتجات الحمامات للهندسة المعمارية، والبناء، والتصميم الداخلي. وقد تأسست عام 1917، وهي تجمع بين التقاليد والمعرفة والشغف بالابتكار واحترام البيئة، بهدف تلبية احتياجات الناس والمساهمة في تحسين رفاهية المجتمع.

ومع وجود الاستدامة في جميع عمليات الإنتاج ومع الالتزام بالمساعدة على الحفاظ على كوكب أفضل للأجيال القادمة، فقد طبقت روكا هذه الفلسفة في 170 دولة تعمل فيها وفي 84 مصنعًا، وتنقلها يوميًا إلى أكثر من 24000 موظف.

وهي شركة عائلية والشركة الرائدة في السوق في أوروبا وأمريكا اللاتينية والهند وروسيا. كما أن لها حضورًا قويًا في الصين وبقية آسيا والشرق الأوسط وأستراليا وأفريقيا. ونتيجة لذلك، فهي رائدة على مستوى العالم في أعمالها.

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