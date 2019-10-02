‫النساء السعوديات يتصدرن شرح جهود التنمية السعودية في اليمن أمام جمهور عالمي

نيويورك، 2 تشرين الأ,ل/أكتبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — اختتم البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار لليمن مشاركته في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن بين الأنشطة التي شارك فيها في نيويورك، نظم وفد البرنامج معرضا في مقر الأمم المتحدة، أطلع فيه حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادرات المملكة التنموية في اليمن وحضر ورش عمل حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وشارك أعضاء وفد البرنامج السعودي أيضا في الحلقة الدراسية التي نظمتها الأمم المتحدة بعنوان “كيف تشرح أهداف التنمية المستدامة بطرق بديلة.”

واستقبل البرنامج السعودي للتنمية في اليمن مئات الزوار في جناحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء الوفود الدبلوماسية والحكومية من جميع أنحاء العالم. وشرح موظفو البرنامج مشاريع التنمية وإعادة الإعمار التي يقوم بها البرنامج، وأظهروا تأثير البرنامج السعودي للتنمية الإيجابي على محافظات اليمنية لمسؤولين من أكثر من 190 دولة. على وجه الخصوص، زار معرض البرنامج العديد من وزراء الخارجية العرب وغيرهم ومسؤولو الأمم المتحدة والمهتمون بالتنمية. استقبل ممثلو البرنامج السعودي للتنمية في اليمن العديد من وسائل الإعلام الدولية التي تغطي المعرض الذي استمر أسبوعًا أيضًا.

وحاز عرض البرنامج السعودي للتنمية في اليمن حول مشاريع التنمية التي تقوم بها المملكة في اليمن – والذي استخدم الواقع الافتراضي وغيرها من الأدوات السمعية البصرية – على إشادة واسعة النطاق من زوار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب الاعتراف العالمي بالطبيعة الحيوية للقطاعات السبعة التي يعمل بها البرنامج السعودي للتنمية في اليمن: الصحة، التعليم، الطاقة، الزراعة ومصايد الأسماك والمياه والنقل وبناء المباني الحكومية وإعادة التأهيل. جدير بالذكر أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراع المسلح فرجينيا غامبا قد أشادت بجهود المملكة في التنمية خلال زيارتها لجناح البرنامج السعودي للتنمية في اليمن. ساعدت مشاريع البرنامج السعودي للتنمية في اليمن على تحسين حياة اليمنيين اليومية ومنع تدهور الاقتصاد اليمني.

كان الحضور البارز للمرأة السعودية سمة بارزة في معرض البرنامج السعودي للتنمية في اليمن، وسعد كل من النساء والرجال في وفد البرنامج السعودي للتنمية في اليمن بتقديم شروح تمهيدية للبرنامج باللغتين العربية والإنجليزية طوال فترة البرنامج. وقاموا بتوزيع أكثر من 4000 مطبوعة، بما في ذلك الكتيبات المصورة، والنشرات الإخبارية، والإرشادات المصورة لعمليات البرنامج الواسعة النطاق طوال الأسبوع.

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