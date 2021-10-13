‫الناقل الرائد في دبي يختار GEP SMART Software لرفع قدراتها في الشراء

— سوف تدعم منصة الشراء الموحدة GEP مهمة دفع تكاليف الخطوط الجوية لبناء علاقات أقوى مع الموردين، وتقديم قيمة أفضل للعملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 12 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/– أعلنت اليوم GEP® مقدم برمجيات وخدمات الشراء الرائدة لشركات فورشن 500، وجلوبال2000 أن الناقل الموجود في دبي قد اختار GEP SMART™ , منصة برمجيات الشراء الرئيسي في الصناعة لدعم عناصر عملية دفع التكاليف الخاصة بها سوف يتيح الاستثمار في GEP SMART™ للخطوط الجوية بناء علاقات أقوى مع مورديها لدعم نموها، وتقديم قيمة أكبر للعملاء مع تزايد الطلب على السفر عبر الجو.

اختارت الخطوط الجوية التي تعمل على أكثر من 90 جهة عن طريق مركز ملاحة دبي GEP SOFTWARE™ لدعم تحولها من الشراء وإدارة عناصر عملية دفع التكاليف ويتضمن ذلك نطاق كامل من المهام يشمل أدوات تحليل الإنفاق، والمصادر، والتصنيف، والعقد، والفاتورة، وإدارة المورد، إلى جانب الدفع مقابل الشراء.

تعتبر GEP SMART منصة دفع تكاليف موحدة وسحابية الأصل، تعتمد على أساس يرتكز على البيانات مع الذكاء الاصطناعي في جوهره، وتصميم المستخدم الأول. تمكن GEP SMART الشركات العالمية من دفع الكفاءة المثلى، والمرونة، والرؤية، والذكاء القابل للتطبيق في جميع مهام الشراء، مع الحد من البنية التحتية المرهقة، ودعم التكاليف لتحقيق عائد الاستثمار

نبذة عن GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARETM تقدم شراء رقمي حائز على جوائز، ومنصات سلسلة إمداد تساعد الشركات العالمية لتصبح أكثر رشاقة، ومرونة، وتنافسية وربحية.

ومع الواجهات المقدمة، وتدفق الأعمال المرن ® تقدم GEP للمستخدمين مساحات عمل رقمية محفزة، ومنعشة تحقق مستويات استثنائية من تبني المستخدم، والمكاسب القيمة في فريق العمل، والإنتاجية الشخصية.

تستفيد منتجات GEP من التعلم الآلي، والحوسبة المعرفية، وتقنيات البيانات المتقدمة ودلالات الألفاظ، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجوال، والتقنيات السحابية، وهي مصممة لدمج الابتكارات المستمرة في التكنولوجيا.

تتكامل GEP بسرعة وسهولة مع أنظمة الطرف الخارجي، والأنظمة الموروثة، مثل ساب، وأوراكل، وجميع برمجيات ERP، وF&A ومع الدعم الرائع، والخدمات، تُعد GEP رائد من رواد الصناعة في رضاء العملاء وولاءهم.

وباعتبارها رائدة في Gartner Magic Quadrants المتعددة، تحصد باستمرار برمجيات GEP السجابية، ومنصات أعمالها الرقمية الجوائز والتقدير من المحللين الصناعيين، وشركات الأبحاث، ومنافذ الوسائط الإعلامية، بما في ذلك جارتنير، وفوريستر، وأي دي سي، ورواد الشرائ ومسائل الإنفاق.

وتعتبر GEP SOFTWARE جزءً من Clark، تعتبر GEP مقدم عالمي رائد للشراء واستراتيجيات سلسلة الإمداد، والبرمجيات، والحدمات التي تتم إدارتها. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة، www.gepsoftware.com .

للتواصل الإعلامي

Derek Creevey

مدير العلاقات العامة

GEP

الهاتف: +1 732-382-6565

الب ريد الإلكترونيgep.com

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