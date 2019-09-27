‫الموضة تقابل تقنيات الـ 5 جي: عرض هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي في أسبوع الموضة في فيينا 2019

فيينا، النمسا، 27 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — قدمت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، هاتفها الجوال أكسون 10 برو 5 جي، وهو أول هاتف جوال ذكي جاهز للعمل على شبكة 5 جي في النمسا في أسبوع الموضة 2019، الذي يتم تنظيمه في ساحة المتاحف بالعاصمة النمساوية للمرة الحادية عشرة بمشاركة ماركات عالمية، وتم فيه عرض حوالي 70 مجموعة مصمم على خشبة مسرح العرض. وكانت الشركة قد أطلقت في مطلع تموز/يوليو هاتفها أكسون 10 برو 5 جي في النمسا بالتعاون مع شركات الجوال الرئيسية الثلاث في النمسا وشركات تجارة التجزئة ووسطاء التجارة الإلكترونية. سيجد جميع المشاركين، بمن في ذلك المصممون والمبدعون والمدونون وعشاق الموضة، تصميمًا أنيقًا بدون جهد مع هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي للاحتفال باللحظات التي لا تنسى على هذا المسرح الدولي للأزياء والاتجاهات وأسلوب الحياة من خلال الكاميرا الثلاثية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تكون أيضًا مناسبة مثالية للزوار والضيوف لتجربة القدرات الخاصة لـ هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي، بالإضافة إلى منصة زي تي إي لاستكشاف المزيد من تقنيات وتجارب الـ 5 جي حيث أن زي تي إي هي شريك الهاتف الجوال الفريد لأسبوع الموضة في ساحة المتاحف بفيينا.

الجمع بين الأناقة والابتكار

وقالت مصممة الأزياء إيما سويت، “قوة الفتاة الأنيقة من دون مجهود والدائمة إلى الأبد “هي جوهر العلامة التجارية لـ إيما سويت. عناصر التصميم المعتدلة لا تجلب الأناقة الفريدة فحسب، ولكنها تندمج أيضًا في مواقف الحياة اليومية. تركيبة التصميم المعبرة هذه واضحة أيضًا في زي تي إي أكسون 10 برو في جي. في الصف الأول، استحوذ الضيوف المميزون مثل المهندسة المعمارية والمؤثرة السابقة آنا باروس على أجمل اللحظات مع هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي. وقالت مادحة: “كان هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي خيارًا جيدًا حيث أنه يقدم نتائج رائعة مع الكاميرا الثلاثية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. لقد تأثرت بشكل خاص بجودة الزوم البصري. وبفضل العدسة الطويلة، تمكنت من تصوير كل التفاصيل دون أي مشاكل والتقاط الصور الرائعة للعرض. وما أقنعني أيضا هو مظهر هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي، نظرًا لما يتميز به من غطاء زجاجي عاكس وسطح لامع، يبدو أنيقًا للغاية. تجعل الشاشة المنحنية وشكل القطيرات المائية الإمساك به سهلا للغاية. أنا أتطلع حقًا إلى عصر الجي 5 القادم واكتساب تجارب رائعة مع أجهزة 5 جي الرائعة مثل هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي.” أتيحت لجميع الزوار الفرصة للحصول على آرائهم الخاصة بالهاتف الذكي 5 جي الرائد واختباره.

يتميز هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي بشاشة أموليد بحجم 6.47 بوصة. تتميز هذه الأجهزة بشكل واضح عن الشاشات التقليدية من حيث التباين ومستوى اللون الأسود وزاوية المشاهدة. وهو يأتي مزودا بشاشة صغيرة ومستشعر لبصمات الأصابع على الشاشة وكاميرا ثلاثية قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي. الكاميرات الثلاث هي المسؤولة عن أطوال التركيز المختلفة. بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل مع فتحة f / 1.7 وعدسة 6 بي، فإن هاتف 5 جي الذكي يأتي بعدسة واسعة الزاوية بدرجة 125 درجة مع مستشعر 20 ميغابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي 8 ميغابكسل مزودة بفتحة f / 2.4، والتي تتوافق مع الزوم البصري بثلاثة أضعاف.

الالتزام بترقية شبكة الـ 5 جي في السوق المحلي

اكتسبت زي تي إي سمعة رائدة في مجال 5 جي في السوق العالمي والمحلي. في حزيران/يونيو، عقدت زي تي إي ومشغل الجوال هتشيسون درير أوستريا شراكة لتطوير ونشر أول شبكة تشغيل 5 جي في النمسا ووفرتها للعملاء من رجال الأعمال المختارين في لينز، حيث أنشأت زي تي إي و هتشيسون درير أوستريا أول تغطية 5 جي مستمرة على الإطلاق في مدينة نمساوية. وفي آب/أغسطس، قامت هتشيسون درير أوستريا و زي تي إي ببناء واحدة من أفضل الشبكات اللاسلكية في منطقة داش. تتعاون زي تي إي مع هتشيسون درير أوستريا منذ العام 2010. وستدعم هتشيسون درير أوستريا باستمرار لتحسين أداء شبكة 4 جي وتحديث الشبكة بسلاسة إلى 5 جي. يعد هاتف هاتف زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي الذكي الذي يعد أحدث طراز هواتف 5 جي جزءًا مهمًا لإظهار إمكانات زي تي إي القوية في 5 جي في السوق المحلي. تنشط زي تي إي في بناء نظام 5 جي وتتعاون مع الشركاء الرئيسيين لتسريع عملية تسويق المحطات الطرفية لـ 5 جي. في الوقت الحاضر، نشرت زي تي إي التعاون المحطاتي 5 جي مع أكثر من 20 شركة ناقلة للجوال في جميع أنحاء العالم.



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