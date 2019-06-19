‫المنتج والممثل محمد علي يعرض في برشلونة “البر الآخر”، فيلم رائع عن مأساة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط

وكان منتج وبطل الفيلم المتميز قد حصل الأسبوع الماضي على جائزة لوكسمبورج للسلام ضمن فئة الفنون.

وتدعم شركة Cruz Roja إصدار الفيلم الذي يصل إلى برشلونة في الأسبوع الذي يتخلله اليوم العالمي لللاجئين.

القاهرة، 20 يونيو 2019 /PRNewswire/ — يقدم المنتج والممثل المصري، محمد علي، في برشلونة فيلمًا بعنوان “البر الآخر”، وهو فيلم ذو محتوي اجتماعي يروي قصة ملحمية عن ثلاثة شباب مصريين يحاولون الهجرة بشكل غير شرعي إلى إيطاليا للفرار من حياتهم البائسة. وسوف يبدأ عرض الفيلم في الأسبوع الذي يتخلله اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو) حيث قدمت شركة Cruz Roja دعمها للعرض الأول.

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في وقت من الأوقات، صار البحر المتوسط هو المجرى الملاحي الذي يزهق أرواح اللاجئين والمهاجرين. ولذا فإن هذا الفيلم المتميز، من إخراج علي إدريس، يصور العوائق التي تكتنف هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر من وجهة نظر المدافعين عنها. وتختلط العواطف بالأحداث الدرامية في قصة تم تصوير أحداثها في عرض البحر وانتهت على ساحل الجراف بكتالونيا.

وقد علق محمد علي منتج وبطل فيلم “البر الآخر” على الفيلم بقوله: “أردت أن أنتج عملاً سينمائيًأ يروي قصة إنسانية لتوصيل رسالة ما.” وقد أدى ذلك الفيلم إلى منحه جائزة السلام في لوكسمبورج من قبل مؤسسة السلام لمنطقة شنجن والمنتدى العالمي للسلام ضمن فئة الفنون. وتعبر الجائزة، الذي استلمها شخصيًا الأسبوع الماضي، عن التزامه تجاه المبادرات التي تعزز من قيمة السلام ضمن فئات منها الفنون الجميلة والرسم والنحت. كما تحتفي المنظمة الأوروبية بمشاركتها في إنشاء مشروع ثقافي فرعوني بمدينة برشلونة لمد جسور الثقافة بين أفريقيا وأوروبا.

وقد أصبح رجل الأعمال المصري، الذي يمتلك أعمالاً في قطاع الإنشاءات، ممثلاً معروفًا في بلاده بعد أن شارك في 4 مسلسلات تلفزيونية و3 أفلام ناجحة. وله على إنستجرام وحده متابعين يقترب عددهم من نصف مليون متابع.

وكان محمد علي قد اعتاد على لعب أدوار رجل الشرطة في أفلام الحركة ولكنه في هذا الفيلم يلعب دور سعيد، شاب ذو جاذبية وسحر خاص، يترك وظيفته المؤقتة في القاهرة ويهجر عائلته وخطيبته بحثًا عن حياة أفضل على الجانب الآخر من البحر المتوسط. وقال الممثل عن دوره “عندما قرأت نص الفيلم، رأيت بوضوح أنه يجب عليَّ أن ألعب هذا الدور، فهؤلاء الأشخاص يضعون حياتهم على أكفهم ويغامرون بكل شيء لافتقارهم إلى الأوراق الرسمية التي تمكنهم من السفر. كتبت هذه القصة زينب عزيز وهي كاتبة تعمل بصفة منتظمة مع علي إدريس وهو مخرج مصري كان أول ظهور له في عام 2001 بفيلم “أصحاب ولا بيزنس”.

وقد بدأ التصوير المعقد للفيلم في مصر في عام 2015 واكتمل في ستجيس ولكنه كان ينطوي على تحدي تصوير المشاهد على متن القوارب في عرض البحر وهي مشاهد تكتنفها مخاطر جمة. وقد تم أداء المؤثرات الخاصة ومشاهد ما بعد الإنتاج في برشلونة بمعرفة شركاتCreativo Productions وDX Productions وThe Partner Barcelona.

شارك محمد علي البطولة الممثلون بيومي فؤاد وعبد العزيز مخيون ومحمد محمد مهران وعمرو القاضي وعفاف شعيب وحنان سليمان. في عام 2016، بعد أسبوع من صدور الفيلم، حصد ملخص الفيلم ما يربو على المليون مشاهدة. وفي نوفمبر من نفس العام، شارك فيلم “البر الآخر” في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 38.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/926303/Mohamed_Aly_The_Other_Land.mp4

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