‫المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 – بدعم من ألبِن، وزارة الإسكان تضع “متسدام” نظامًا جديدًا لتصنيف الأبنية الصديقة للبيئة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 من يناير 2020 /PRNewswire/ — تفخر شركة ألبِن المحدودة بمشاركتها في مشروع “مستدام”، وهو نظام جديد لتقييم المباني الخضراء وضعته وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية. وقد طُرِح نظام “مستدام” في أكتوبر 2019 وسيكون له أثر عظيم في المشروعات الإنشائية الجارية في المنطقة. ويستمد هذا النظام الإلهام من رؤيةً المملكة 2030 وأهدافَها (في مجالات الطاقة والمياه وصحة الإنسان). وسيكون لنظام “مستدام” أثر قوي في تحسين مستوى الاستدامة بقطاع الإنشاءات، وستكون له آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية ذات أصداء واسعة النطاق.

جرى استحداث نظام “مستدام” على مدى العامين الماضيين حتى أصبح معيارًا يشمل ثلاثة نظم مستقلة لتصنيف المباني الصديقة للبيئة بناءً على نوع الأصل الخاضع للبناء، وهي: المباني السكنية والمجتمعات (السكنية أو المتعددة الاستخدامات) والمباني التجارية. ويشمل كل نظام للتصنيف عنصرين، أولهما عنصر التصميم والإنشاء وثانيهما عنصر التشغيل والمباني القائمة. وقد صُمِّم نظام “مستندام” ليتناسب مع احتياجات مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ومناخها المحلي وسمات بيئتها.

من المنتظر أن يثمر نظام “مستدام” عن فوائد جمّة؛ إذ يسهم النظام الجديد لتقييم الأبنية الخضراء في وجود قطاع إنشاءات يتمتع باستدامة أكبر في المملكة، فضلاً عن تحسين جودة المشروعات الإنشائية بوجه عام بالمنطقة. وتشمل الفوائد الأخرى للنظام الأثر الاجتماعي لنظام التصنيف؛ إذ روعي في تصميمه لدعم اقتصاد المملكة وإيجاد فرص عمل. إضافة إلى ذلك، صُمِّم “مستدام” امتثالاً للتشريعات المحلية، كما يضع على رأس أولوياته مراعاة روح التصميم المحلي والتركيز على عناصر الثقافة الوطنية.

وقد تعاونت شركة ألبِن مع شركة KEO للاستشارات في المسؤولية عن عملية التطوير الفني لمتطلبات النظام. وقد وقع الاختيار على ألبِن كشريك فني للمشروع بفضل دور الخبرة الريادي الذي تتمتع به في أمور الاستدامة وبيئة البناء.

وقد أشرفت ألبِن، بصفتها مدير المشروع، على إدارة شؤون أصحاب المصلحة عن طريق إشراكهم في المشروع لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. إضافة إلى ذلك، قامت ألبِن بتحليل مدى جاهزية السوق لاستيعاب “مستدام” طوال مدة المشروع، واستوثقت من التوافق بين المتطلبات الفنية والممارسات المهنية ضمن قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية كي تضمن الجانب العملي في تطبيق النظام على مختلف أصعدة النظام.

نبذة عن شركة ألبِن

تقدم شركة ألبِن المحدودة خدماتها لعملائها على مستوى العالم حيث توفر لهم خدمات استشارية في مواضيع الاستدامة و التقنيات الصديقة للبيئة؛ بما في ذلك التشغيل و تحليل الطاقة وتخطيط الأبنية الصديقة للبيئة. وقد حصلت ألبِن على أول شهادة اعتماد في نظام “WELL” التي يمنحها معهد IWBI الدولي للبناء في الشرق الأوسط، كما حصلت على شهادة من الفئة الذهبية مقابل نظام “LEED“؛ وهو معيار “الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي”. يقع مقر الشركة بمدينة مصدر في أبوظبي.

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