‫المكان الافضل للمواهب؟ كيف اصبح تطبيق Tiki مركز قوة للنجوم الصاعدة؟

سنغافورة, 26 يوليو 2021 /PRNewswire/ — تحقيق ملايين المشاهدات في أقل من شهر لم يعد حلمًا. هذا ما يمكن للشخص تحقيقه على منصة اجتماعية ناشئة تعمل DOL Technology على تدشينها حاليًا وتحمل اسم Tiki في الشرق الأوسط. من خلال حملة #مواهب_Tiki، وصلنا إلى 3.3 مليون مشاهدة والعدد بتزايد. من بين الهاشتاغات المتنوعة التي تشمل الرياضة ونمط الحياة والتصوير الفوتوغرافي والطعام والموسيقى وما إلى ذلك، يبقى الهاشتاغ الأكثر مشاهدة هو #نجم_الرقص والذي وصل الى نحو 2.2 مليون مشاهدة.

يرجع سبب النمو الاقتصادي لصناع المحتوى الى وجود منصات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الرواج في المنطقة. على سبيل المثال، تحقق المملكة العربية السعودية نموًا سنويًا هائلاً بنسبة 8.7% في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها تخطط لإقتناص المزيد من الفرص من خلال برنامج رؤية السعودية 2030 الطموح.

في منطقة تعج بمنصات التواصل الاجتماعي، من المرجح أن نتساءل عن الفائدة من تجربة Tiki . لذلك سنعرض فيما يلي بعض المعلومات عنه:

منصة تضع صانع المحتوى أولاً بما ان Tiki يعتبر مكانًا للمواهب المميزة ونجوم المستقبل، فإنه يسعى ليتيح للمستخدمين تنمية مواهبهم حتى يصبحوا الافضل ويحققوا احلامهم. لن نتجاهل أي شخص موهوب في Tiki. حيث ان نهج “صانع المحتوى أولاً” يركز على تنمية مواهب صناع المحتوى وتدريبهم والتسويق لهم، لتكوين مجتمع متماسك، وتحقيق الدخل.

محتوى ترفيهي ومحلي ومعتمد يُعد Tiki متخصصًا في توفير الدعم المحلي للمواهب المحلية من خلفيات مختلفة. حيث أنه يراعي الثقافات المحلية، ويفخر بتقديم محتوى محلي بشكل حصري. اهم قيم تيكي Tiki هي نشر السعادة، مشاركة المعرفة، ورواية القصص، والتناغم في العرض.

قيمة المجتمع يمكن لصناع المحتوى بناء قاعدة جماهيرية خاصة بهم من البداية، كما يمكن للمعجبين تقديم الدعم المباشر والتواصل مع صناع المحتوى المفضلين لديهم. لا يوفر Tiki أي جهد لتعزيز العلاقات من خلال توفير وسائل رائعة مثل قائمة المتصدرين و نجوم المستقبل بالاضافة الى فعاليات دورية مثل #مواهب_Tiki.

هناك 12 صانع محتوى فائز بفعالية #مواهب_ Tiki وهنا نعرض رأيهم بالمسابقة:

“تحظى بالاحترام بسبب موهبتك.” – Mir6a ، منشئ محتوى الكوميديا

“لقد كان ادائي رائع على ال Instagram لكن هذا لم يقف عائقًا أمام استكشاف فرص جديدة على Tiki. أشعر أن Tiki يدعمني كثيرًا ويقدر ما أقدمه، وما أفعله. من يعرف مدى الشهرة التي قد أصل إليها هنا؟ “

“الأصالة هي مصدر إلهامي…” – aya_alaa22 ، صانع محتوى العاب

“أحب الاستفادة من كل لحظة في حياتي. بصفتي خبيرة في الألعاب، وجدت أن حياتي اليومية مع الألعاب هي أفضل مصدر إلهام لإبداعي. راقب حياتك واستكشف المتعة الحقيقية وكن صادقًا. هذه نصائحي لمنشئي المحتوى الجدد.”

“لقد غير Tiki حياتي.” – rowanaboody ، صانع محتوى الموضة

“سأواصل دائما متابعة Tiki وأعمل على إنشاء مقاطع الفيديو لأنه ساعدني كثيرًا وغيرني وغير حياتي وتفكيري. أحب معجبيني كثيرًا، وبدونهم لن أكون هنا أبدًا.”

وقد قال ايان جوه، مدير عمليات Tiki في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: “بدأنا مشوارنا لتمكين صناع المحتوى من إظهار مواهبهم في مجتمعهم وتحقيق الشهرة من خلال شغفهم وعزيمتهم. Tiki هو المكان الافضل للمواهب الحقيقية والذي سيساعدهم في مواصلة تقديم ابداعاتهم الخاصة والنجاح.”

نبذة عن Tiki

ليس مجرد تطبيق فيديو قصير اخر. Tiki عبارة عن منصة “عالمية محلية” تعيد تعريف معيار إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة ومشاركتها.

وقد عملت DOL Technology على تطويره، ومقرها سنغافورة، وتم تدشينها في عام 2021، اذ أنتشر تطبيق Tiki انتشارًا واسعًا لدى أكثر من 16 مليون مستخدم نشط شهريًا. يأتي الأشخاص للمنصة من أجل المحتوى، ولكن يمكثون بها من أجل المجتمع المتماسك.

يهدف Tiki إلى توفير بيئة “الترفيه الحقيقي، ودعم الخاص للمجتمع” لكي يكون مكانًا مميزا لبناء النجوم.

\الموقع الإلكتروني: https://tiki.video/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1575703/A_place_real_ talents_How_emerging_video_ app_Tiki_powerhouse.jpg

مقطع فيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1576136/Video___ TikiTalent.mp4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1575704/image_849502_ 42783209.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1575706/1.jpg