‫المعرض الصيني للاقتصاد البحري 2019 يعقد هذا الشهر في شنجن

شنجن، الصين، 10 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوز / — سيتم عقد المعرض الصيني للاقتصاد البحري 2019، الذي تتشارك في رعايته وزارة الموارد الطبيعية الصينية وحكومة الشعب في إقليم غواندونغ وتنظمه حكومة بلدية شنجن الشعبية، في الفترة بين 14-17 تشرين الأول/أكتوبر في شنجن. هذا المعرض الذي يركز على تشارك فرص الاقتصاد الأزرق وبناء مستقبل مشترك الذي تبلغ مساحته 37,500 متر مربع، سيتكون من المعارض والملتقيات والفعاليات الترويجية والمفاوضات التجارية والعروض الخاصة بالنجاحات السابقة مع التركيز على الاقتصاد البحري. وستعرض المعارض إنجازات الصين في تنمية الاقتصاد البحري منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل سبعين عامًا، بالإضافة إلى التقنيات الجديدة في ما يتعلق بتنمية الموارد البحرية والمعدات الهندسية، وبناء السفن، والموانئ والشحن، والصناعة البحرية الناشئة.

أربعة ملامح رئيسية للمعرض الصيني للاقتصاد البحري 2019

تنظيم حدث دولي ومعرض الصين الأول للصناعة البحرية. تم تصميم المعرض الصيني للاقتصاد البحري 2019 ليكون حدثًا مؤثرًا دوليًا من خلال الجمع بين المبادلات الفنية وعروض المنتجات والمعارض التجارية والمنتديات وجلسات تشجيع الاستثمار. في هذا الحدث، ستتاح للحضور فرصة الاطلاع على ما حققته الصين مع مواصلة البلاد تطوير اقتصادها البحري وكذلك التعرف على أحدث الاتجاهات التي يمر بها الاقتصاد البحري العالمي. تستضيف الحكومات المحلية حدث هذا العام وتدعمه المؤسسات الصناعية بهدف تعزيز التعاون الدولي في جميع أنحاء الاقتصاد البحري من خلال التبادلات بين الشركات والمؤسسات العاملة في الصناعة. يهدف هذا الحدث إلى تسهيل نمو منطقة خليج غوانغدونغ وخليج هونغ كونغ وماكاو الكبرى كنموذج للمجتمع البحري العالمي. فتح السوق المتميز بإمكانات هائلة وتقديم نموذج رائد في الاقتصاد البحري. سيبرز حدث هذا العام إنجازات الصين في ما تقوم بتطوير اقتصادها البحري على مدار السبعين عامًا الماضية. ستركز المنتديات المتزامنة مع المعرض على المناقشات حول ما هو جديد من حيث النماذج والمسارات والتكنولوجيات من منظور دولي. سيستضيف المعرض الصيني للاقتصاد البحري 2019 أيضًا سلسلة من جلسات المزاوجة التجارية وترويج الاستثمار في خطوة لتسهيل توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمشروعات التعاونية وإنشاء تحالف دولي حول الاقتصاد البحري إلى جانب إصدار مؤشر نمو الاقتصاد البحري الصيني للعام 2019. تعزيز الاقتصاد البحري من خلال الابتكار في التقنيات المتقدمة. سيكون الحدث بمثابة منصة لعرض أحدث تقنيات ومعدات الصناعة الرئيسية. وأكدت أكثر من 400 شركة محلية ودولية تضم 30 قطاعًا صناعيًا حتى الآن عزمها على حضور هذا الحدث، بما في ذلك الشركات الصينية الرائدة التي لها مصلحة في الاقتصاد البحري، بما في ذلك شركة النفط الوطنية الصينية البحرية، وشركة البترول الوطنية الصينية، وشركة البتروكيماويات الصينية، وشركة صناعة بناء السفن الصينية، ومجموعة التجار الصينية وشركة الحاويات الصينية الدولية، وكذلك شركات التكنولوجيا البحرية الناشئة هواوي وكوانغ شي، وكبار لاعبي الصناعة الدوليين، بمن في ذلك شركتا شل وسيمنز. ربط أعمال المنبع والمصب عبر سلسلة الصناعة. يشارك العارضون في حدث هذا العام بشكل رئيسي في تنمية الموارد البحرية وبناء المعدات البحرية وصناعة المعدات البحرية وتحلية مياه البحر والصيدلة الحيوية البحرية والمعلومات الإلكترونية البحرية. سيقوم المنظمون بتوزيع كتالوغ من العارضين ومصنوعاتهم قبل الحدث بهدف ربط جوانب العرض والطلب، وتسهيل التعاون بين العارضين والمؤسسات البحثية وبناة المشروع. سيوفر الاقتصاد البحري الصيني 2019 للحضور منصة تمكنهم من مناقشة الاتجاه المستقبلي للاقتصاد البحري واستكشاف الحلول التي تركز على معالجة اختناقات الصناعة الرئيسية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1007337/2019_China_Marine_Economy_EXPO.jpg