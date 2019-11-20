‫المسؤول التنفيذي السابق في سوفتبنك يطلق مشروع L3COS لتسويق البلوكتشين

نيويورك، 20 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يطلق زوراب “زي مان”، الذي كان يعمل سابقا في سوفتبنك، مشروع L3COS، وهو مشروع يستهدف تقديم الأمن والأداء لبلوكتشين للحكومات الوطنية والشركات والأفراد. وهو يضيف إلى دور المؤسس والرئيس التنفيذي دكتوراة في القياسات السيبرية والرياضيات التطبيقية فضلا عن تجربته المهنية.

L3COS: دي أن أس للبلوكتشين

يمنح نظام DNS الخاص بمجال المستوى الأعلى لرموز البلدان نطاقات رقمية يمكن إدارتها وتطويرها وتأجيرها. L3COS (التي تلفظ ليكوس) تمنح الحكومات السيطرة على البنية التحتية القائمة على بلوكتشين بطريقة مماثلة. تقوم L3COS بتعيين واحدة من 195 عقدة عملاقة تعتمد على خوارزمية إثبات الحكومة (PoGvt)، وتمنح الحكومات الوطنية موقعًا مسيطرًا في شبكة وطنية ودولية قائمة على أساس بلوكتشين تتيح لها التفاعل مع بعضها البعض ومع الشركات ومواطنيها .

الشفافية والتنظيم: الجيل التالي من بنية بلوكتشين التحتية

توفر سلاسل بلوكتشين التقليدية تفاعلًا وشفافية غير موثوق بهما، ما يجعلها جذابة للشركات والحكومات وكذلك الأفراد وحل العديد من مشكلات الخصوصية والأمان الملازمة للتطبيقات القياسية لبرامج وتطبيقات الويب. ومع ذلك، كان من الصعب تنظيم هذا المجال، بسبب عدم وجود نقطة وصول إلى شبكات البلوكتشين الفردية للسلطات التنظيمية. في الوقت نفسه، كثيرا ما تكافح مشاريع بلوكتشين لجذب الاستثمار المؤسسي.

مشروع L3COS يحقق من الناحية الهيكلية أنه لا يمكن لأي هيكل بلوكتشين واحد أن يكون كل شيء لجميع المشاركين ويستخدم بنية ثلاثية الطبقات لتلبية احتياجات ثلاثة أنواع من الاستخدامات: الحكومات الوطنية والشركات والمؤسسات والأفراد. وقد تم الاعتراف بذلك من قبل عدد متزايد من المستثمرين ذوي القيمة العالية الذين يسعون للمشاركة في المشروع.

حول L3COS

L3COS هو عبارة عن سلسلة بلوكتشين تحتوي على ثلاث خوارزميات إجماع منفصلة، كل منها يوفر وظائف فردية للحكومات والشركات والأفراد. وهو يتيح أتمتة العمليات مع الحفاظ على الهوية الرقمية المنفصلة، فضلاً عن إنشاء حوكمة مشروطة.

يتكون بلوكتشين L3COS من ثلاثة مستويات: المستوى الأعلى يعمل كإثبات على الحكومة (PoGvt)، ويوفر لكل حكومة عقدة فائقة، ولكل حكومة سيطرة على مستويين آخرين، بما في ذلك عمليات إصدار الأصول الرقمية.

يعتمد المستوى المتوسط ​​على خوارزمية إجماع دليل التفويض على المخاطر (DPoS)، حيث تقوم الشركات بالعمليات. أخيرًا، هذا هو المستوى استنادًا إلى توافق إثبات التخزين (PoST) للأفراد الذين يمكنهم تأجير تخزينهم إلى بقية النظام، مع التحكم في استخدام البيانات.

الاتصال: pr@l3cos.com