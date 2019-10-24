‫المركز الروسي للتصدير يعلن عن عدد من المبادرات للتعاون الروسي الأفريقي 

موسكو، 23 أكتوبر 2019 /PRNewswire/ — يعلن المركز الروسي للتصدير عن عدد من المبادرات للتعاون الروسي الأفريقي، ويشمل ذلك مشروع من أجل المنطقة الصناعية الروسية في مصر وإعادة بناء مصنع أجاوكوتا للصلب مع نيجيريا فضلاً عن أنشطة هامة أخرى.

سوف يعلن المركز الروسي للتصدير (REC) عن عدد من المبادرات للتعاون الروسي الأفريقي خلال المنتدى الروسي الأفريقي (الذي يقام على مدى يومي 23 و24 أكتوبر في مدينة سوتشي الروسية). يروّج المركز للتصدير بدون موارد في مصر وجمهورية جنوب أفريقيا والجزائر وأنجولا وكينيا ونيجيريا وزامبيا وزيمبابوي ودول أفريقية أخرى، بينما يشارك بنك Afreximbank بوصفه الشريك الرئيس في أفريقيا.

تعتبر المنطقة الصناعية الروسية (RIZ) التي سيُعلن عنها خلال المنتدى واحدة من المشروعات الأفريقية الأساسية للمركز، وهي مشروع البنية التحتية واسع النطاق الأول في التاريخ الحديث للعلاقات الاقتصادية الروسية الأفريقية. يضم المشروع مجمعًا فريدًا من نوعه تبلغ مساحته 525 هكتار (1297,3 فدان) في موقع شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالقرب من الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسوف يُزود بمرافق للإنتاج من المصدّرين والموردين الروس. وقد تم بالفعل التوقيع على 25 مذكرة تفاهم مع الشركات الروسية باعتبارهم مشغلين محتملين في المنطقة الصناعية الروسية.

وقد صرّح أندريه سلبنيف، المدير العام للمركز الروسي للتصدير، قائلاً: “وفقًا لتوقعاتنا الإيجابية، سيشهد التعاون الروسي الأفريقي نموًا في عام 2020 بما يقارب 20%. وسيكون للمنطقة الصناعية الروسية بالغ الأثر على هذا التعاون.”

وأما مذكرة التعاون في مشروع إنشاء مصنع أجاوكوتا للصلب التي سيوقعها المركز خلال المنتدى فهي مذكرة مهمة. فهذا المصنع هو أكبر مصنع للصلب في نيجيريا وظل غير مكتمل على مدار العقود الأربعة الماضية. عقد المركز مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية في نيجيريا وولاية كوجي وإدارة مصنع أجاوكوتا للصلب وبنك Afreximbank، وتمت تلبية جميع المتطلبات الضرورية لتنفيذ هذا المشروع بنجاح.

ومن بين المشروعات الهامة الأخرى نجد توريد عربات الركاب لهيئة السكك الحديدية المصرية؛ واتفاقيات التعاون لتعزيز بناء الطائرات المدنية الروسية؛ وحلول في مجال استصلاح الأراضي في أفريقيا؛ فضلاً عن العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات الروسية والأنجولية. كما يتم توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة فيما بين البنوك، بما في ذلك اتفاقية لإنشاء آلية لتمويل التجارة الروسية الأفريقية، ومذكرة تعاون بين المركز الروسي للتصدير وFirst Bank في نيجيريا.